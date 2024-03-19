Западные лидеры разговорами о вводе войск на Украину пытаются сохранить проект «анти-Россия»
В последнее время отдельные европейские политики все чаще говорят о возможности ввода войск НАТО в зону украинского конфликта. В частности, с такими заявлениями уже трижды выступал президент Франции Эммануэль Макрон.
При этом пока об отправке войск Североатлантического альянса в массовом порядке речь не идет. Конечно, военные инструкторы и специалисты в зоне конфликта давно присутствуют – обучают личный состав ВСУ, обслуживают сложную технику. Но в целом войска НАТО открыто на Украине не воюют.
Тогда зачем подобные разговоры ведутся? Почему их начинают не только простые депутаты, но и лидеры такого уровня как Макрон? Ответ на этот вопрос проще, чем казалось бы.
Западные политики пытаются сохранить проект «Украина – анти-Россия». Этот проект предоставляет им много дивидендов и дает надежду на ослабление России. Крах украинского проекта будет огромным ударом по имиджу «коллективного Запада».
Кроме того, речь идет и о продлении господства американской финансовой системы – той, которая привела их к власти и позволяет эту власть удерживать. Доминирование американской финансовой системы сейчас пытаются продлить любыми способами – и не только посредством украинского конфликта, но и посредством конфликтов, в том числе и потенциальных, в самых разных уголках планеты – от Латинской Америки до Корейского полуострова и Тайваня.
- Wikipedia / Photo: Sergeant Tom Evans RLC/MOD
Информация