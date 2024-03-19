Западные лидеры разговорами о вводе войск на Украину пытаются сохранить проект «анти-Россия»

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Западные лидеры разговорами о вводе войск на Украину пытаются сохранить проект «анти-Россия»

В последнее время отдельные европейские политики все чаще говорят о возможности ввода войск НАТО в зону украинского конфликта. В частности, с такими заявлениями уже трижды выступал президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом пока об отправке войск Североатлантического альянса в массовом порядке речь не идет. Конечно, военные инструкторы и специалисты в зоне конфликта давно присутствуют – обучают личный состав ВСУ, обслуживают сложную технику. Но в целом войска НАТО открыто на Украине не воюют.



Тогда зачем подобные разговоры ведутся? Почему их начинают не только простые депутаты, но и лидеры такого уровня как Макрон? Ответ на этот вопрос проще, чем казалось бы.

Западные политики пытаются сохранить проект «Украина – анти-Россия». Этот проект предоставляет им много дивидендов и дает надежду на ослабление России. Крах украинского проекта будет огромным ударом по имиджу «коллективного Запада».

Кроме того, речь идет и о продлении господства американской финансовой системы – той, которая привела их к власти и позволяет эту власть удерживать. Доминирование американской финансовой системы сейчас пытаются продлить любыми способами – и не только посредством украинского конфликта, но и посредством конфликтов, в том числе и потенциальных, в самых разных уголках планеты – от Латинской Америки до Корейского полуострова и Тайваня.
  • Wikipedia / Photo: Sergeant Tom Evans RLC/MOD
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7 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 11:34
    Зашибись! Всё это говорит о верном решении Верховного!
    Все выпады зоологического труса, политического и реального кар лика и гно ма, пытающегося сколотить коалицию войны внутри Гей-еуропии, одобряется токмо три болтами, территорией с одно село Московской области, не говоря о Дальнем Востоке,
    поленья знают, что могут потерять всё, даже подаренное Иосифом Сталиным, поддержи мы Германию!
    А мы поддержим политиков Германии, если с Таурусом будет решение?
    Ноту о геноциде
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:48
      Так западные политики пытаются сохранить проект «Украина – анти-Россия»

      Ну да... Сами себя пугают, сами себя вдохновляют, сами себе надежду дают... Все время сами и себе... Прям мазохисты какие-то... Если не сказать похлеще...(забанят...) Ну и как, помогло...??? laughing
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 12:00
        Не думаю, что это просто разговоры...это разговоры предметные! НАТО - это по факту приемники гитлеровской германии. Корни конфликта идут оттуда же!!!!
        ВОВ не завершилась, а была взята передышка!Чтобы в подходящее время на благодатной почве взрастить потомков нацизма! И они их уже взрастили. А дальше, я уверен, войска НАТО на украину войдут. В западную точно. Дальше всё будет зависить от позиции России....и что то мне подсказывает, что мы на это согласимся....и останется от украины - "санитарная зона" .
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 12:15
          Цитата: Чёрный
          Не думаю, что это просто разговоры...это разговоры предметные! НАТО - это по факту приемники гитлеровской германии. Корни конфликта идут оттуда же!!!!
          ВОВ не завершилась, а была взята передышка!Чтобы в подходящее время на благодатной почве взрастить потомков нацизма! И они их уже взрастили. А дальше, я уверен, войска НАТО на украину войдут. В западную точно. Дальше всё будет зависить от позиции России....и что то мне подсказывает, что мы на это согласимся....и останется от украины - "санитарная зона" .

          Скорее всего, все эти заявления Макарона и Ко нужны для поддержания оптимизма и дальнейшей утилизации скакуасов. Чтоб фронт не рухнул, и бандерлоги не разбежались по схронам.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 12:40
        Цитата: Lev_Russia
        Сами себя пугают, сами себя вдохновляют, сами себе надежду дают... Все время сами и себе... Прям мазохисты какие-то... Если не сказать похлеще...(забанят...)
        Есть для них вполне прилично-научная дефиниция в соответствии с европейской толерантностью - гермофродит-гей.
        Правда, если попытаться представить себе, так сказать... ээээ... процесс, то всё равно неестественно и неприлично получается... feel
  2. пешик
    пешик
    +1
    Сегодня, 11:48
    А тем временем, ещё порядка тысячи солдат всу уничтожено.
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:03
    Зашибись! Всё это говорит о верном решении Верховного!
    Все выпады зоологического труса, политического и реального кар лика и гно ма, пытающегося сколотить коалицию войны внутри Гей-еуропии, одобряется токмо три болтами, территорией с одно село Московской области, не говоря о Дальнем Востоке,
    поленья знают, что могут потерять всё, даже подаренное Иосифом Сталиным, поддержи мы Германию!
    А мы поддержим народ Германии для укрепления взаимоотношений между многонациональным и многоконфессиональным народом РФ и Германии! Политики приходят и уходят, а народы остаются!
    Вот токмо дурно пахнут эти фашистские Леопёрды, ИРИсы-ТМ, Пэтриоты и прочие носители смерти нашего народа РФ, ВС РФ в СВО, хотя горят и будут гореть до Бер лина, если надо, повторим.
    А пока все предупреждения с Таурасами, Фу-16 и прочими выставлены политиками РФ для
    детального обдумывания и принятия верного решения! Терпение у руководства РФ, как и ВС РФ в СВО и всего многонационального народа РФ не безгранично!
    И, наконец , о главном:С официальной Нотой МИД РФ обратился к руководству Германии о геноциде Блокадников Ленинграда и других городов.
    До сих пор Германия не признала официально геноцид российского народа, даже когда ГА ООН в 1948 г - (за год до основания гос-ва Израиль решением СБ ООН с основной подачи и одобрени Победителя- И. Сталина. ) назвала определение геноцида, который вступил в законную силу в 1951 г., а на международном уровне в 1977 г.
    С 1977 г. на все обращения руководства СССР к ФРГ признать геноцид российского народа, ФРГ, а потом и объединённая Германия не ответила определённо,
    продолжая платить пенсионерам нацистов, жертвам холокоста, игнорируя выплаты по национальному признаку, кроме выплат советскому и российскому народу- жертвам геноцида!
    то ли ещё будет, чтобы воспитывать упёртых политиков гей- еуропии, саксо наглии, не говоря уже о Фашинг тоне и его обитальцах би дэ и пятиугольника с простреленными и закопчёнными фаберже, что сказывается на воплях в сторону своих вассалов во всём мире, а гей-ропейских особенно,

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