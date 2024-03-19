Представитель МИД РФ: Слова Пашиняна о войне с Азербайджаном – следствие консультаций с Западом

20
Представитель МИД РФ: Слова Пашиняна о войне с Азербайджаном – следствие консультаций с Западом

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности начала войны с Азербайджаном представляет собой результат влияния на Ереван стран Запада. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Как утверждает дипломат, Пашинян явно консультировался с «западниками». Данное заявление, отметила Захарова, не имеет никакого отношения к России, но представляет собой прекрасную иллюстрацию последствий влияния на Ереван США, НАТО и Евросоюза.



Напомним, что ранее Пашинян, выступая на встрече с жителями Тавушской области Армении, подчеркнул невозможность компромисса с Баку по вопросу приграничных населенных пунктов. Премьер-министр Армении предупредил, что в ближайшие дни может начаться война с Азербайджаном.

Заявление главы армянского правительства выглядит полным безумием. Силы Армении и Азербайджана просто несопоставимы, причем ни в одном из аспектов – ни в военном, ни в экономическом, ни в демографическом. Если начнется война между двумя государствами, то Армению может ожидать полный крах и утрата всех тех территорий, которые Баку захочет присоединить. В частности, будет достигнута давняя цель Азербайджана о создании коридора для прямого сообщения с Турцией.

Впрочем, не исключено, что Запад толкает Пашиняна на провокацию с целью дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе. Например, покровители армянского премьера могут рассчитывать на вовлечение в конфликт Ирана с целью его ослабления, на дальнейшую утрату позиций России в Закавказье.
  • Telegram-канал Марии Захаровой
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Горный стрелок Ранг пользователя
    Горный стрелок
    0
    Сегодня, 11:53
    Так задача Пашиняна - втянуть Россию в войну с Азербайджаном. Безумие. Закончится стиранием Армении с карты. Так может, именно этого и надо Пашиняну?
    1. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +5
      Сегодня, 12:00
      Задача у него тупая и на сегодня невыполнимая. Сам свалит, а армяне будут горько плакать по потерянным территориям и погибшим родственникам. Но видимо, одного поражения и позора Армении мало ,пусть Пашинян и дальше гадит на головы армянского народа.Может быть после этого армяне сметут это бородатое ничтожество....хотя,о чем я !
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 12:20
        Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
        Сам свалит

        сейчас в 21 веке особо не скроешься. Их террористические ячейки есть везде. История вам в помощь.

        Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
        Может быть после этого армяне сметут это бородатое ничтожество....хотя,о чем я !

        Меня порожает как вы усердно не хотите видеть и понять что Пашинян ваш враг а народ ваш друг. Вы занимаетесь самообманом. Во 1-ых Пашиняна выбрал его народ и 4 раза. Вам это ничего не говорит?

        Я вам дам последнюю подсказску. Погуглите и сами ищите факты чтобы потом мне не говорили я выдумал.
        1. Посмотрите какой город они называют "Цовал"
        2. Посмотрите какой город они называют "Ашхархаван"
        3. Посмотрите какой город они называют "Хачкар"
        4. Посмотрите какой город они называют "Тигранаван"

        Я больше глупость вижу с вашей стороны чем с армянской, как вы цепляетесь за последние нитки перед теми кто Российские горада называет по армянски.
        1. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
          Себастьян Аристархович Перейра
          0
          Сегодня, 12:41
          Если часто говорить "халва",то во рту слаще не станет и мне абсолютно по барабану,как какие-то армяне называют по своему наши города! Идиотов в мире до и больше!Это первое.
          Второе : В русском языке есть знаки препинания,которые делают его сочным,красивым, образным и конкретным,а слова "поражает" , "подсказка" пишутся совсем не так ,как вам хочется. Не верите ? Купите учебник русского языка , словарь и да откроется вам океан русскоязычных открытий !
          Третье: Народу тоже свойственно ошибаться и украинцы со своим Майданом тому пример.
          Ну и четвертое: Прежде, чем писать незнакомому человеку про его глупость, хорошо бы посмотреть на себя в зеркало и неприятно удивиться !
          1. Vugigugi Ранг пользователя
            Vugigugi
            0
            Сегодня, 12:57
            Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
            В русском языке есть знаки препинания,которые делают его сочным,красивым, образным и конкретным,а слова "поражает" , "подсказка" пишутся совсем не так ,как вам хочется. Не верите ? Купите учебник русского языка , словарь и да откроется вам океан русскоязычных открытий !

            Интересует ваше мнение, соответствует ли уровень моего владения русским языком требованиям данного диалога. Следует отметить, что я использую русский язык исключительно в рамках данного интернет-ресурса. Предполагаю, что для вас будет приятным осознавать, что человек, который никогда не посещал Российскую Федерацию, обладает столь высоким уровнем коммуникативных навыков на русском языке. Вы согласны?

            Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
            Если часто говорить "халва",то во рту слаще не станет и мне абсолютно по барабану,как какие-то армяне называют по своему наши города! Идиотов в мире до и больше!

            Ну да, это единицы сжигают Российский флаг. это единицы оскорбляли с плакатами Россия акупант. Вы явно не хотите видеть правду.

            Удачи.
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 12:34
        Себастьян Аристархович Перейра
        Сегодня, 12:00
        Задача у него тупая и на сегодня невыполнимая. Сам свалит, а армяне будут горько плакать по потерянным территориям и погибшим родственникам. Но видимо, одного поражения и позора Армении мало ,пусть Пашинян и дальше гадит на головы армянского народа.Может быть после этого армяне сметут это бородатое ничтожество....хотя,о чем я
        Как бы через ВО и все международные площадки, учитывая многочисленную диаспору армян на территории РФ после землетрясений Ленинакане, вой н в Карабахе, с привлечением международных журналистов провести журналистское расследование
        доходов- расходов некоего премьера Пашиняна - выкормыша Соро са, взявшего власть
        после нескольких жёлто-оранжевых революций в Армении!!!
        По примеру Панамского кейса и открытия ящика Пандоры журналистами -международниками можно найти много интересного о движимом- недвижимом имуществе
        премьера Пашиняна, его дополнительных источниках доходов и подставных лиц, нга кого
        оформлены все приобретения за последние 10- 15 лет!
        1. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
          Себастьян Аристархович Перейра
          0
          Сегодня, 12:44
          Я все жду,когда это сделают представители армянских диаспор,что во множестве населяют весь мир. Им удобно любить Армению из далека,как и воевать за нее не вставая с дивана в Калифорнии !
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 12:02
      Так может, именно этого и надо Пашиняну?

      Вполне может быть... А зачем Пашиняну такая Армения где он не герой, а человек сдавший Карабак, проигравший войну, да ещё оставивший страну без российских денег и без защиты России(ОДКБ)...??? В общем, армяне вы долго за это бились и наконец то добились!!! Удачи вам в этом... am
    3. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Горный стрелок
      Так задача Пашиняна - втянуть Россию в войну с Азербайджаном. Безумие. Закончится стиранием Армении с карты. Так может, именно этого и надо Пашиняну?

      Пашинян хочет развязать войну и втянуть в нее ОДКБ. С другой стороны он заявлял, что Армения хочет выйти из ОДКБ.
      Нужно исключить Армению из ОДКБ за провоцирование войны, и отдать Армению Азербайджану.
    4. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Горный стрелок
      Так может, именно этого и надо Пашиняну?

      Не ужели вы думаете что он самоубийца? Я ему не завидую вообще-то. Даст земли без войны, его народ же его убьет. А проиграет в войне, там и люди умрут и земля уйдет и всё равно его убьют. И что делать? Вернуться в обьятия России и давай Россия защищай?
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:27
      Горный стрелок
      Сегодня, 11:53
      Так задача Пашиняна - втянуть Россию в войну с Азербайджаном. Безумие. Закончится стиранием Армении с карты. Так может, именно этого и надо Пашиняну?
      Берите выше планку!!!
      Гадкая и постоянно гадящая саксо-наглия с момента зарождения Древней Руси покушается на наши природные богатства и территорию, чз 50 -100 лет, если кто другой остров мелко-бритии, как и территория за атлантической лужей покроется водой!!!
      Следим за руками глобалистов теневого государства шса и саксо- наглии, рулящими миром, на счетах которых трильярды зелёных баксов!
      Задача глобалистов - поработить, уничтожить многонациональный народ, расколоть огромную территорию на колонии типа прежней Африки, Азии, Америки - история древней цивилизации- нам в помощь!
      А потому, не зря начальник РХБЗ МО РФ ген -лейтенант периодически предупреждает
      лже-недо-запад: Нам известны планы о биологическом- химическом- бактериологическом и других вооружений массового уничтожения людей!
      Тем временем, смотрим на карту! РФ после распада СССР по периметру окружена многочисленными базами шса и саксо-наглии!!! оружия массового уничтожения людей,
      в том числе, дружественного нам КНР!
      Выводы делать нам и вам!
    6. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 12:47
      последствий влияния на Ереван США, НАТО и Евросоюза.

      Timeo Danaos et dona ferentes!
  2. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +2
    Сегодня, 12:06
    Потом опять будет ныть, что его ОДКБ кинули. И вообще, большинство армян предпочитают поддерживать Армению с безопасного расстояния, например, из Москвы или Сочи.
  3. Glagol1 Ранг пользователя
    Glagol1
    0
    Сегодня, 12:12
    Если Пашиняну дают карт бланш на войну с Азербайджаном, то видится следующее:
    Силы сторон не равны. Без России Азербайджан сломает Армению за недели. Новые западные друзья Армении будут визжать на всех доступных трибунах, может даже какие санкции. введут, не сильные, но повлиять ни на что не смогут. Азербайджан заберет себе сухопутный коридор в Турцию до Нахичевани и зафиксирует удобное для себя статус-кво. Армения проиграет последний стратегический бой и будем посмотреть, как долго армяне будут готовы терпеть соросенка.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Glagol1
      как долго армяне будут готовы терпеть соросенка.

      Что предлагаете?
  4. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 12:30
    Удивительно всё!
    Об чиом речь идёт фактически? - О Следствии болезни, можно сказать. И Обсуждают/лечат/заявляют /осуждают и прочее именно СЛЕДСТВИЕ!
    А нет желания на Смоленке заняться таки причинами? Почему "кто-то и где-то" на "каком-то западе и в какой-то нате" может легко влиять на таких клопов как Армения, в георгафически-экономически-политическом смысле, а РФ не могет... Заранее нет желания всё продумать ?
    А уже не надо прокламировать, типа: "Да мы, да сейчас, да всё разрулим! ОДКБ-ж!!!!!!"
    Не-а.... Опять на Смоленке перестали мух ловить. После заявления Пашиняна о войне - КАТАСТРОФИЧЕСКИ ПОЗДНО!
    Если Лаврову НЕ надо навести порядок в своём "департаменте", то эта тёрка не будет последней.
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:41
      По ходу, единственный адекватный комент происходящего.) Я вас приветствую, коллега. Всё обсуждают следствие нашего катастрофического провала внешней политики и никто не хочет указать на причину.)
  5. Mol_18 Ранг пользователя
    Mol_18
    0
    Сегодня, 12:38
    У Азербайджана аппетит во время еды пришёл
  6. Sergey39 Ранг пользователя
    Sergey39
    0
    Сегодня, 12:42
    Любыми путями и средствами Западники, пытаются разжечь очаг напряженности на Южном Кавказе.
  7. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:53
    Пашинян - политик, он говорит то, что аудитория хочет услышать.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»