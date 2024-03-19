Представитель МИД РФ: Слова Пашиняна о войне с Азербайджаном – следствие консультаций с Западом

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности начала войны с Азербайджаном представляет собой результат влияния на Ереван стран Запада. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Как утверждает дипломат, Пашинян явно консультировался с «западниками». Данное заявление, отметила Захарова, не имеет никакого отношения к России, но представляет собой прекрасную иллюстрацию последствий влияния на Ереван США, НАТО и Евросоюза.Напомним, что ранее Пашинян, выступая на встрече с жителями Тавушской области Армении, подчеркнул невозможность компромисса с Баку по вопросу приграничных населенных пунктов. Премьер-министр Армении предупредил, что в ближайшие дни может начаться война с Азербайджаном.Заявление главы армянского правительства выглядит полным безумием. Силы Армении и Азербайджана просто несопоставимы, причем ни в одном из аспектов – ни в военном, ни в экономическом, ни в демографическом. Если начнется война между двумя государствами, то Армению может ожидать полный крах и утрата всех тех территорий, которые Баку захочет присоединить. В частности, будет достигнута давняя цель Азербайджана о создании коридора для прямого сообщения с Турцией.Впрочем, не исключено, что Запад толкает Пашиняна на провокацию с целью дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе. Например, покровители армянского премьера могут рассчитывать на вовлечение в конфликт Ирана с целью его ослабления, на дальнейшую утрату позиций России в Закавказье.

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