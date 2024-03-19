Медицина в блокадном Ленинграде
Ленинград являлся столицей военно-полевой хирургии Советского Союза. Именно там находилась Военно-медицинская академия. К тому же, играл роль опыт, полученный во время советско-финской войны.
После начала Великой Отечественной войны в Ленинграде были развернуты новые военные госпитали и были призваны на военно-медицинскую службу врачи из запаса. В условиях блокады города и невозможности эвакуировать раненых в глубокий тыл, врачи зачастую были вынуждены импровизировать на месте. При этом немаловажную роль играла возможность возврата в строй получивших ранения военнослужащих. На протяжении всей Великой Отечественной войны в Ленинграде продолжалась научная работа.
Блокада вызвала проблемы с медикаментами и врачи были вынуждены прибегать к не очень хорошо работающим методикам, например к одымлению ран. Для наиболее истощенных раненых бойцов и мирных жителей Ленинграда открывались санатории, которые были как общегородскими, так и ведомственными.
Несмотря на недоедание, жители Ленинграда массово сдавали кровь для раненых бойцов. Раненых бойцов нередко доставляли в госпитали буквально на себе, перетаскивая на импровизированных носилках. Нехватка продуктов питания приводила к трагическим случаям, когда люди, эвакуированные из блокадного Ленинграда в тыл, получали усиленное питание, вследствие чего умирали от заворота кишок.
На протяжении всей блокады в Ленинграде не прекращалась научная работа. Проводились конференции и даже издавались книги. Наработки ленинградских врачей по лечению дистрофии впоследствии массово применялись в реабилитации освобожденных узников нацистских концлагерей.
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