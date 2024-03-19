Российский холдинг KMZ освоил ремонт всей номенклатуры дизель-электрических двигателей «Варшавянок»

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Российский холдинг KMZ освоил ремонт всей номенклатуры дизель-электрических двигателей «Варшавянок»

Российский холдинг KMZ (Кингиссеппский машзавод) освоил ремонт дизель-электрических двигателей подводных лодок проектов 636 и 877 "Варшавянка". Об этом рассказали на предприятии.

KMZ в этом году начал изготавливать практически всю номенклатуру изделий для дизель-электрических двигателей субмарин. На предприятии проводят ремонт и восстанавливают двигатели не только российских "Варшавянок", но и поставленных на экспорт. На сегодняшний день холдинг является крупнейшим в России центром не только ремонта, но и испытаний дизельных двигателей субмарин.



Кингиссеппский машзавод за минувшие два года освоил значительную часть номенклатуры изделий для ремонта и технического обслуживания дизельных двигателей, устанавливаемых на подводных лодках серии "Варшавянка"

- приводит РИА Новости слова гендиректора KMZ.

На сегодняшний день ДЭПЛ "Варшавянка" являются основными неатомными субмаринами в российском флоте. Всего построено более 70 подлодок этого типа для ВМФ России и других стран. Несмотря на то, что с момента строительства первой "Варшавянки" прошло уже более 40 лет, они их постройки отказываться не будут. Как заявили кораблестроители, "Варшавянки" имеют очень большой модернизационный потенциал и каждая серия отличается от другой.

Напомним, что строительством ДЭПЛ проекта 636.3 занимаются "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, построена серия субмарин для Черноморского флота, достраивается для Тихоокеанского. По имеющимся данным, свои "Варшавянки" получат Балтийский и Северный флоты, но решение по ним еще не принято.
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    5 комментариев
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    1. 1 z1 Ранг пользователя
      1 z1
      +2
      Сегодня, 12:00

      Российский холдинг KMZ (Кингиссеппский машзавод) освоил ремонт дизель-электрических двигателей подводных лодок

      А до этого какое предприятие занималось ремонтом? В строю же серия уже давно
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 12:07
        А до этого, двигатели не ломались.
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:11
      Отличная новость и для Балтики и Чёрного моря! А новое вооружение предупредит гей-еуропию и счаксо- наглию, страстно желающих Балтику превратить в болото НАТО не надо!
      как и Чёрное море матрасники спят и видят свой- нет, наш ,российский Крым!!!
      никому никогда не отдадим!!!
      На том стояла и стоять будет земля наша российская.
      Победа будет за намиЙ!
    3. Sergey39 Ранг пользователя
      Sergey39
      0
      Сегодня, 12:39
      Пора переходить с «Варшавянок» на «Лады». Нельзя «зависать» на старых проверенных технологиях. Военная наука не стоит на месте.
    4. barclay Ранг пользователя
      barclay
      0
      Сегодня, 12:46
      Конечно, можно поприветствовать новость, но Что характерно, в заголовке написано, что Российский холдинг KMZ освоил ремонт всей номенклатуры дизель-электрических двигателей «Варшавянок», а в цитате в статье:
      за минувшие два года освоил значительную часть номенклатуры изделий для...
      Так ВСЮ освоили, или ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ? recourse автор?!
      И где все это ремонтировалось раньше?

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