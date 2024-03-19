Российский холдинг KMZ освоил ремонт всей номенклатуры дизель-электрических двигателей «Варшавянок»
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Российский холдинг KMZ (Кингиссеппский машзавод) освоил ремонт дизель-электрических двигателей подводных лодок проектов 636 и 877 "Варшавянка". Об этом рассказали на предприятии.
KMZ в этом году начал изготавливать практически всю номенклатуру изделий для дизель-электрических двигателей субмарин. На предприятии проводят ремонт и восстанавливают двигатели не только российских "Варшавянок", но и поставленных на экспорт. На сегодняшний день холдинг является крупнейшим в России центром не только ремонта, но и испытаний дизельных двигателей субмарин.
Кингиссеппский машзавод за минувшие два года освоил значительную часть номенклатуры изделий для ремонта и технического обслуживания дизельных двигателей, устанавливаемых на подводных лодках серии "Варшавянка"
На сегодняшний день ДЭПЛ "Варшавянка" являются основными неатомными субмаринами в российском флоте. Всего построено более 70 подлодок этого типа для ВМФ России и других стран. Несмотря на то, что с момента строительства первой "Варшавянки" прошло уже более 40 лет, они их постройки отказываться не будут. Как заявили кораблестроители, "Варшавянки" имеют очень большой модернизационный потенциал и каждая серия отличается от другой.
Напомним, что строительством ДЭПЛ проекта 636.3 занимаются "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, построена серия субмарин для Черноморского флота, достраивается для Тихоокеанского. По имеющимся данным, свои "Варшавянки" получат Балтийский и Северный флоты, но решение по ним еще не принято.
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