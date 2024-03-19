Глава МИД Турции считает невозможными мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшие годы

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Глава МИД Турции считает невозможными мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшие годы

Власти Турции, лично президент республики Реджеп Тайип Эрдоган до последнего времени занимали наиболее активную позицию в стремлении решить мирным путем российско-украинский конфликт. Именно в Стамбуле в конце марта 2022 года состоялись последние очные переговоры делегаций России и Украины, результатом которых могло стать мирное соглашение Москвы и Киева.

Однако к маю обе стороны признали, что переговоры зашли в тупик из-за резко изменившейся позиции Киева. Как выяснилось позднее, прекратить поиск мирного решения конфликта Зеленского принудили Лондон и другие западные покровители украинского режима. Впоследствии президент Украины вообще запретил для себя переговоры с Москвой кроме как на условиях принятия выдуманной им бредовой «формулы мира», условия которой для РФ абсолютно неприемлемы.



Несмотря на такую позицию киевского режима, Анкара продолжала призывать стороны к прекращению огня и поиску дипломатического решения. Россисйкое руководство неоднократно заявляло, что готово вернуться к переговорам, но при соблюдении своих требований.

И вот, похоже, позиция официальной Анкары не то что изменилась, а скорее стала более адекватной с учетом существующих реалий. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk заявил, что не видит возможными проведение мирных переговоров между Россией и Украиной как минимум в нынешнем и следующем годах. При этом глава турецкого МИД отметил, что существует высокий риск расширения военного конфликта на Балканы, Восточную и Центральную Европу. Дипломат выразил недоумение, что такая перспектива мало волнует европейских политиков.

Это опасно. Это вопрос, который должен волновать европейцев больше, чем нас. Стратегически, мы их не понимаем

— констатировал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что некоторое количество европейских лидеров понимают опасность эскалации военного конфликта и вовлечения в него других государств Старого Света, тема возможного урегулирования периодически поднимается в закрытом режиме на различных площадках. В то же время, большинство политиков как в Европе, так и США в последнее время все чаще делают заявления и призывы, следствием которых может стать расширение географии военного противостояния. Самое опасное, что эти декларации не расходятся с делом.

В настоящее время конфликт на Украине уже стал войной на истощение, продолжил Фидан. И Запад, упорно продолжающий накачивать Украину оружием, получается, это вполне устраивает. Глава МИД Турции выразил надежду на то, что «начавшие задумываться о рисках распространения конфликта европейские политики в итоге найдут какое-то решение». Однако в ближайшей перспективе этого ждать не стоит, заключил министр.
  • МИД Турции
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8 комментариев
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  1. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 12:22
    С этой хунтой у России переговоров не будет, они полностью неадекватные. Когда наркоман с компанией сбежит (если успеет) за границу и их места займут другие, тогда можно с ними и поговорить.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:27
      А как же приглашение Эрдогана на переговоры в Стамбул...??? Как быстро турки могут переодеваться прямо в воздухе... angry
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        +2
        Сегодня, 12:30
        Цитата: Lev_Russia
        Как быстро турки могут переодеваться прямо в воздухе...

        Практически мгновенно)))
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 12:29
    Хорошо,если так..А то уже говорить начали о "олимпийском перемирии"в Кремле
  3. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    0
    Сегодня, 12:30
    Опять страна ждёт, что решит Верховный Главнокомандующий, вновь избранный президент В. Путин.

    Изменить цель и построить всю систему иначе

    На Западе уже выпустили на арену гальского петуха Макрона. Прокукарекать.

    Там всё громче говорят, что это экзистенциальная война, которую они не могут проиграть.
    И если ее проиграют украинцы, начнем действовать мы, европейцы.

    .Значит, Россия должна быть готовы к тому, что за этими объявами, порою странными, идет нечто типа проработки возможности превращения этого конфликта в очевидный конфликт с участием американцев и НАТО.
    А они разве не участвуют?

    Теперь вопрос о дальнобойности всех этих ракет.

    Всё начиналось с того, что «мы будем им поставлять только бронежилеты и каски, а то лучше вещмешки и спальные мешки».
    А теперь обсуждается, на пятьсот километров ракеты поставлять, на тысячу или на сколько.
    А с каких изделий эти ракеты запускаются?
    Если они запускаются с воздуха, то кто определит, кто сидит в этом самолете?
    По факту сбития? Ну, тогда объявят этого человека добровольцем, кем-то еще, документы будут уничтожены.

    Итак, эскалация будет происходить.
    Они готовят к ней население. Их разминки на тему о том, что будут какие-то мирные переговоры… — мирные переговоры ведутся, когда не говорят об экзистенциальном конфликте! В экзистенциальном конфликте нет мирных переговоров, они отсутствуют. Нельзя одновременно говорить об экзистенциальном конфликте и о мирных переговорах.

    В чем эта цель? Насколько мы видим, та сторона распоясалась и обнаглела до беспредела. И что, собственно, мы хотим сделать ответом на это? Почему они себе это позволяют? Почему они никогда прежде не стали бы себе позволять подобное: эту разболтанность, наглость и цинизм беспредельный? Вот эту наглость, главное, которая существует во всем, что мы обсуждаем: и в Макроне с его заявлениями, и в немцах, и во многом другом. Откуда это всё?

    А не стоит ли посмотреть на самих себя? И не на громкие заявления по поводу ядерной войны — никому она не нужна, — а на такие действия, при которых люди задумываются о главном — а с кем, собственно говоря, они имеют дело: со вчерашней попрошайкой и полуколониальной проигравшей несчастной Россией или с великим государством, которое становится на другой путь всерьез, без дураков, обладает другим целеполаганием и говорит по существу о том, что и советское, и имперское наследие (почему Heritage есть в Америке и не может быть здесь?) является для нас не просто ценимым фактором, а фактором нашего стратегического будущего?

    Вот если это всё будет развернуто спокойно, настойчиво, твердо, мощно и доказательно, тогда, возможно, не сунутся.
  4. vet Ранг пользователя
    vet
    +1
    Сегодня, 12:37
    Боюсь, это правда. И предпосылок к переговорам нет - если только это не будет очередной "Минск" нашего доверчивого президента. Прорвавшиеся к власти марионетки демонстрируют готовность бросать своих мужчин и даже женщин и подростков на убой, чтобы угодить хозяевам. У России нет достаточно сил, чтобы нанести сокрушительное поражение на поле боя, но даже в этом случае не с кем будет подписывать капитуляцию - Зе и компания сбегут, оставив России разрушенную и обезлюдевшую территорию. Дорого обойдется нам желание Путина угодить "партнерам" в 2014 году - когда, действительно, можно было все решить практически без потерь и с минимальными затратами за 2-3 месяца.
  5. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:49
    Министр сам же и ответил на свой вопрос, сказав, что война пошла на истощение. Россия не проявляет признаков истощения, а Украину подпитывают извне, поэтому пока и нет предпосылок для мирных переговоров, что логично.
  6. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    0
    Сегодня, 12:54
    Можно конечно цитировать западные сми про переговоры и т.п что периодически делается, но это как бы ничего не меняет, а кто разумно смотрит на ситуацию тот понимает что предпосылок пока нет.

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