Глава МИД Турции считает невозможными мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшие годы
Власти Турции, лично президент республики Реджеп Тайип Эрдоган до последнего времени занимали наиболее активную позицию в стремлении решить мирным путем российско-украинский конфликт. Именно в Стамбуле в конце марта 2022 года состоялись последние очные переговоры делегаций России и Украины, результатом которых могло стать мирное соглашение Москвы и Киева.
Однако к маю обе стороны признали, что переговоры зашли в тупик из-за резко изменившейся позиции Киева. Как выяснилось позднее, прекратить поиск мирного решения конфликта Зеленского принудили Лондон и другие западные покровители украинского режима. Впоследствии президент Украины вообще запретил для себя переговоры с Москвой кроме как на условиях принятия выдуманной им бредовой «формулы мира», условия которой для РФ абсолютно неприемлемы.
Несмотря на такую позицию киевского режима, Анкара продолжала призывать стороны к прекращению огня и поиску дипломатического решения. Россисйкое руководство неоднократно заявляло, что готово вернуться к переговорам, но при соблюдении своих требований.
И вот, похоже, позиция официальной Анкары не то что изменилась, а скорее стала более адекватной с учетом существующих реалий. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk заявил, что не видит возможными проведение мирных переговоров между Россией и Украиной как минимум в нынешнем и следующем годах. При этом глава турецкого МИД отметил, что существует высокий риск расширения военного конфликта на Балканы, Восточную и Центральную Европу. Дипломат выразил недоумение, что такая перспектива мало волнует европейских политиков.
— констатировал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что некоторое количество европейских лидеров понимают опасность эскалации военного конфликта и вовлечения в него других государств Старого Света, тема возможного урегулирования периодически поднимается в закрытом режиме на различных площадках. В то же время, большинство политиков как в Европе, так и США в последнее время все чаще делают заявления и призывы, следствием которых может стать расширение географии военного противостояния. Самое опасное, что эти декларации не расходятся с делом.
В настоящее время конфликт на Украине уже стал войной на истощение, продолжил Фидан. И Запад, упорно продолжающий накачивать Украину оружием, получается, это вполне устраивает. Глава МИД Турции выразил надежду на то, что «начавшие задумываться о рисках распространения конфликта европейские политики в итоге найдут какое-то решение». Однако в ближайшей перспективе этого ждать не стоит, заключил министр.
- МИД Турции
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