Украинский ТГ-канал: Применение ВС России авиабомб и кассетных снарядов привело к росту потерь ВСУ
Потери украинской армии с начала этого года выросли на 70%, основной причиной этого стало применение российскими войсками авиабомб и кассетных боеприпасов. Об этом сообщают украинские ресурсы, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.
В Киеве радовались, когда США начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы не думая, что у России тоже имеются запасы таких снарядов, причем их гораздо больше. И вот теперь генералы в Генштабе жалуются, что ВС России массово начали применять кассетные боеприпасы, что сразу же отразилось на цифрах потерь личного состава. А тут еще и авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, которые буквально ровняют позиции украинской армии с землей.
Также на рост потерь влияет и отсутствие нормальных укреплений, поскольку их не строили, так как Зеленский собирался только наступать. Конечно, даже бетонные укрепления не выдержат удара авиабомбы, но от кассетных боеприпасов они укрыть способны. Но линий обороны нет, поэтому потери только растут.
- пишет ТГ-канал "Резидент".
Отмечается, что сейчас строительство новых линий обороны уже ведется, но из-за спешки получается не то, что задумывалось изначально. В общем, у Киева "линии Суровикина" не получится.
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