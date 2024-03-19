Украинский ТГ-канал: Применение ВС России авиабомб и кассетных снарядов привело к росту потерь ВСУ

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Украинский ТГ-канал: Применение ВС России авиабомб и кассетных снарядов привело к росту потерь ВСУ

Потери украинской армии с начала этого года выросли на 70%, основной причиной этого стало применение российскими войсками авиабомб и кассетных боеприпасов. Об этом сообщают украинские ресурсы, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.

В Киеве радовались, когда США начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы не думая, что у России тоже имеются запасы таких снарядов, причем их гораздо больше. И вот теперь генералы в Генштабе жалуются, что ВС России массово начали применять кассетные боеприпасы, что сразу же отразилось на цифрах потерь личного состава. А тут еще и авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, которые буквально ровняют позиции украинской армии с землей.



Также на рост потерь влияет и отсутствие нормальных укреплений, поскольку их не строили, так как Зеленский собирался только наступать. Конечно, даже бетонные укрепления не выдержат удара авиабомбы, но от кассетных боеприпасов они укрыть способны. Но линий обороны нет, поэтому потери только растут.

(...) потери ВСУ выросли в этом году на 70%, причина массовое применение противником авиационных бомб. Серьезных линий обороны никто не строил, что стало одной из главных проблем для украинской армии, особенно когда российская армия применяет кассетные боеприпасы

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Отмечается, что сейчас строительство новых линий обороны уже ведется, но из-за спешки получается не то, что задумывалось изначально. В общем, у Киева "линии Суровикина" не получится.
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    15 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 12:20
      «Применение ВС России авиабомб и кассетных снарядов привело к росту потерь ВСУ» —

      — Как-то "неожиданно" ответка прилетела ...
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:25
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Применение ВС России авиабомб и кассетных снарядов привело к росту потерь ВСУ» —

        — Как-то неожиданно ...

        И вот теперь генералы в Генштабе жалуются, что ВС России массово начали применять кассетные боеприпасы.


        Да, действительно. Хотя и очень узнаваемо - "Тю.. А нас-то за що?" request yes
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 12:34
          Потери украинской армии с начала этого года выросли на 70%, основной причиной этого стало применение российскими войсками авиабомб и кассетных боеприпасов.

          А креаклы когда тот же Донецк американскими кассетными расстреливали, не ожидали что ответка симметричная будет... Мы же их предупреждали, что у нас похожего оружия как грязи... В общем, ВСУ за что вы бились, вы этого и добились, так что нечего жужжать - А нас за что...??? Всё за это самое... am
      2. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +2
        Сегодня, 12:46
        с нетерпением ждём массового применения ФАБ-3000 с УПМК с ВВ 1400 кг
        для примера:
        ФАБ-1500 имеет ВВ только 700 кг
        у ракеты 9М723 от ОТРК Искандер БЧ 480 кг
        ФАБ-500 М62 имеет ВВ лишь 300 кг
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +12
      Сегодня, 12:20
      Надеюсь хохломрази помнят кто первым применил "кассеты" и с каким восторженным визгом это было встречено в укрорейхе...так что жрите...оказывается этот танец можно танцевать вдвоём, да, х.охлы?
      1. Oldi Ранг пользователя
        Oldi
        +2
        Сегодня, 12:22
        Такое они не запоминают smile
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +2
          Сегодня, 12:24
          Вот им и напоминают.. bully ..
    3. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +1
      Сегодня, 12:21
      Вечный вопрос - а нас за шо?! Не задумываясь использовать всё, что под руку подвернётся и хозяева подгонят, а потом удивляться - вполне по украински. Использовать арту по мирным городам это нормально, а возросшие потери защёчников на 70% это обидно, ведь, как весело було Донбасс обстреливать, уже не так весело судя по всему, но очень хочется по прежнему.
    4. Село Ранг пользователя
      Село
      +6
      Сегодня, 12:23
      Прошу заметить, Российские кассеты по городам не летят, в отличии от украинских.
      1. Магог_ Ранг пользователя
        Магог_
        0
        Сегодня, 12:39
        Это смотря как картинку подписать : обстрелять спальные районы, а потом заявить, что "русня сама себя обстреливает". И у нас в России многие "ведутся" на такие вбросы... Доказать "фейки" не всегда возможно вовремя, а опоздание в этой информ-войне представляет из себя жалкое зрелище... Тем более, что российская власть внутри страны - не образец чистоты, обязательности и честности...
    5. Комментарий был удален.
    6. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "Применение ВС России авиабомб и кассетных снарядов привело к росту потерь ВСУ" украинский ТГ-канал

      да вы что ? а британцы и Институт по изучению войны думали- кустарник и высокая трава. Сейчас на ФАБ 1500 крылья поставят , еще краше будет.
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 12:33
      Почему немцы не применили хим оружие против нас во время ВОВ ,да по той же причине .Они так же получили бы в ответ .Но эти уроки для Клоуна ничего не значат
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 12:43
        Цитата: APASUS
        Почему немцы не применили хим оружие против нас во время ВОВ

        Сомневаюсь, что немцы не применяли химическое оружие потому, что испугались ответа. Страх перед возможными последствиями не мешал же им устраивать геноцид нашего населения.
        Скорее, причина в том, что химическое оружие не совсем оружие, поскольку ненадежно, непредсказуемо и не особо эффективно против войск имеющих средства защиты.
    8. Sasha1979 Ранг пользователя
      Sasha1979
      0
      Сегодня, 12:53
      "Украинский ТГ-канал: Применение ВС России авиабомб и кассетных снарядов привело к росту потерь ВСУ". Кто бы мог подумать...Не к снижению, а к росту...Эти коварные русские...
    9. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 13:00
      Какие-то не очень бравые ребятки на фото what

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