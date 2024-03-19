Компактный «уничтожитель дронов» Hunter SHH100 китайского производства получила армия Венесуэлы

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Компактный «уничтожитель дронов» Hunter SHH100 китайского производства получила армия Венесуэлы

Выпускаемый компанией SkyFend Technology компактный «уничтожитель дронов» Hunter SHH100 китайского производства получила армия Венесуэлы. Противодронное устройство поступило на вооружение комплексного командования воздушно-космической обороны (CODAI).

Об этом сообщает западный портал Army Recognition.



Система способна обнаруживать, идентифицировать и обезвреживать беспилотники в случае их несанкционированного проникновения в воздушное пространство, обеспечивая безопасность объектов. Устройство разработано в целях дальней защиты. Оно способно противодействовать любым типам беспилотных летательных аппаратов.

Одним из ключевых преимуществ Hunter SHH100 является способность выводить из строя одновременно несколько дронов. Противодронное устройство нацеливается на их системы управления, навигации, а также передачи видео. Это осуществляется за счет подавления сигналов спутников и радиосигналов.

Ружье удобно и компактно. Его масса составляет 6,5 килограмма. Система способна непрерывно работать в течение восьми часов в режиме обнаружения и один час в режиме глушения сигналов. Максимальная дальность действия устройства – два километра.


Закупка новых видов вооружения происходит на фоне обострения отношений Венесуэлы с соседней Гайаной. Это связано с территориальными претензиями обоих государств на регион Эссекибо, где в 2015 году обнаружили нефтяные залежи.
  • SkyFend, армия Венесуэлы
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3 комментария
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  1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
    Сабуров_Александр53
    0
    Сегодня, 12:30
    Не удивлюсь, если продадут и Украине, лишь бы заплатила. Но хотелось бы ошибиться и увидеть такое ружьё у наших ребят.
    1. Starover_Z Ранг пользователя
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 12:44
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Не удивлюсь, если продадут и Украине, лишь бы заплатила. Но хотелось бы ошибиться и увидеть такое ружьё у наших ребят.

      Оно скорее окажется по нашу сторону линии фронта. Короче смотря кто в Венесуэле купил.
  2. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
    Ratmir_Ryazan
    +2
    Сегодня, 12:52
    Неплохо бы и России на государственном уровне начать производить окопный РЭБ или купить, раз сами не способны сделать.
    То, что сейчас у нас на фронте - это ерунда, укропы поменяли частоты и большинство ружей собранных из китайских комплектующих стали неэффективными.

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