Депутат Бундестага: Для остановки конфликта на Украине нужно искать дипломатическое решение, а не поставлять оружие

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Депутат Бундестага: Для остановки конфликта на Украине нужно искать дипломатическое решение, а не поставлять оружие

На фоне многих европейских политиков, пугающих своих граждан грядущей войной с Россией и настаивающих на увеличении военных поставок на Украину, изредка в странах Европы продолжают звучать и более разумные голоса.

Депутат немецкого парламента (Бундестаг) Сара Вагенкнехт призвала искать дипломатическое решение украинского конфликта, отметив при этом, что этот конфликт не остановить все новыми и новыми поставками оружия. Об этом политик сказала в эфире немецкого телеканала Welt.



Это непросто, но, честно говоря, эту войну невозможно закончить при помощи поставок всё нового и нового оружия

- заявила депутат Бундестага.

По словам Вагенкнехт, российская сторона ранее уже показывала свою готовность к переговорам, чему являются подтверждением переговоры в Турции, проходившие весной 2022 года, и зерновая сделка.

Невозможность решить ситуацию военным путем стали осознавать и на Западе и многие страны начитают отказываться от финансирования поставок оружие Киеву, отметила политик.

Вагенкнехт выразила сожаление по поводу того, что, когда другие видят необходимость пути переговоров по Украине, «немецкие политики полностью закрыты для этого».

Депутат Бундестага также добавила, что антироссийские санкции больше бьют по Германии, чем по России.
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    10 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 13:07
      Опомнились.Уже не поможет.Взращен неонацизм.Теперь только уничтожерие этой мразоты.А не забалтывание
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:12
        Пока ещё не опомнились. Это редкие и единичные голоса разума на общем фоне антироссийской и неонацистской истерии.

        ИМХО когда реально опомнятся - наверно будет уже поздно.....
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 13:26
        Цитата: dmi.pris1
        Опомнились.

        Цитата: Nexcom
        Это редкие и единичные голоса разума на общем фоне антироссийской и неонацистской истерии.
        Мне эти редкие высказывания сегодня всё время напоминают один звук.
        Помните мультик "Бременские музыканты"? Момент, когда короля привязали к дереву и бросили в лесу. Жалобный, одинокий и бесконечно беспомощный писк не то флейты, не то ещё чего-то (не знаю, чего именно, сольфеджиям не обучен).

        Точно так же и те, кто хоть что-то умное сейчас на Западе пытается сказать. Среди общего русофобского воя выглядит настолько одиноко и беззащитно, что аж пожалеть хочется...

        Всё время, почему-то, тот момент всплывает...
      3. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 13:26
        В смысле опомнились? Это Сара Вагенкнехт же, от неё ждать какие то иных заявлений более чем странно.
    2. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 13:15
      Она, конечно, права, но поставки оружия имеют цель не остановить войну, а ослабить Россию. Все равно закончится дипломатией, как любая война, вопрос, кто и с чем останется к дню наступления мира.
    3. Simon_Dellsen Ранг пользователя
      Simon_Dellsen
      +1
      Сегодня, 13:31
      Y para que carajos armaron a Ucrania?

      Debería denuncia a su gobierno y a las anteriores administraciones por tomar acciones para provocar la guerra y realizar un genocidio del pueblo ruso (y como ruso incluyo a los ucranianos).

      Hipócritas genocidas.

      ------------------

      И какого черта они вооружили Украину?

      Вы должны осудить свое правительство и предыдущие администрации за действия, направленные на разжигание войны и геноцид русского народа (и как русский я в том числе украинцев).

      Лицемеры, совершающие геноцид.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:33
      Депутат Бундестага: Для остановки конфликта на Украине нужно искать дипломатическое решение, а не поставлять оружие
      . Кто б его послушал, услышал... а так, голос разума.
    5. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 13:48
      Как все восхищались "мужеством" Марин ле Пен,теперь Сарой....а всё то, оказывается,выглядит гораздо проще: когда стало надо Марин резко сменила риторику,осудив СВО,так и эта Сара,при удобном случае сменит пластинку....верить этим "флюгерам"-себя не уважать....лучше уважать себя,чем кого то слушать и верить словам...пока она говорит "правильные" слова,но это пока...
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:02

      призвала искать дипломатическое решение украинского конфликта
      Здесь два решения, либо мы скакуамов, либо они нас. Надеюсь, мы все же увидим по ТВ последнего скакла. Дипломатия только затянет конфликт
    7. Altmann Ранг пользователя
      Altmann
      0
      Сегодня, 14:31
      Чехия взяла на себя инициативу по увеличению помощи Украине. Народ не имеет права решать, решает президент, и его не волнует, что так сделать нельзя.У президента есть свои помощники, министр обороны Чернохова (глупая бабушка), ее начальник штаба генерал Решка. , и все политики коалиции. Мне очень жаль, что Чехия - большой полезный идиот. Надеюсь, они защитятся в суде, если их еще не повесят. am

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