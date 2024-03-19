Депутат Бундестага: Для остановки конфликта на Украине нужно искать дипломатическое решение, а не поставлять оружие
На фоне многих европейских политиков, пугающих своих граждан грядущей войной с Россией и настаивающих на увеличении военных поставок на Украину, изредка в странах Европы продолжают звучать и более разумные голоса.
Депутат немецкого парламента (Бундестаг) Сара Вагенкнехт призвала искать дипломатическое решение украинского конфликта, отметив при этом, что этот конфликт не остановить все новыми и новыми поставками оружия. Об этом политик сказала в эфире немецкого телеканала Welt.
- заявила депутат Бундестага.
По словам Вагенкнехт, российская сторона ранее уже показывала свою готовность к переговорам, чему являются подтверждением переговоры в Турции, проходившие весной 2022 года, и зерновая сделка.
Невозможность решить ситуацию военным путем стали осознавать и на Западе и многие страны начитают отказываться от финансирования поставок оружие Киеву, отметила политик.
Вагенкнехт выразила сожаление по поводу того, что, когда другие видят необходимость пути переговоров по Украине, «немецкие политики полностью закрыты для этого».
Депутат Бундестага также добавила, что антироссийские санкции больше бьют по Германии, чем по России.
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