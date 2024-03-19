Адмирал Александр Моисеев впервые представлен как врио главкома ВМФ России
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев назначен врио главкома Военно-морского флота. Об этом стало известно во время проходящей в Кронштадте церемонии по случаю Дня моряка-подводника, сообщают центральные СМИ России.
Появились первые официальные подтверждения снятия с должности главкома ВМФ Николая Евменова и назначения на нее Александра Моисеева. Сегодня в Кронштадте на церемонии Моисеева впервые представили как временно исполняющего обязанности главкома ВМФ России. До этого о назначении нового главкома сообщали российские медиа со ссылками на различные источники. Минобороны никаких официальных сообщений не делало.
Первое подтверждение назначения Моисеева главкомом появились во время посещения командного пункта Черноморского флота министром обороны Сергеем Шойгу на днях. Вместе с ним появился и адмирал Моисеев. При этом Евменов в окружении министра замечен не был. Так что будем ожидать официального назначения адмирала Моисеева на должность главкома ВМФ без приставки "врио".
Александр Моисеев окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С.Попова, службу начинал с должности инженера группы боевой части и дослужился до командира подводного ракетоносца. В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, в 2011 году - Военную академию Генштаба, после чего занимал различные должности, дойдя до командующего Черноморским флотом. В 2019 был назначен командующим Северным флотом. Удостоен звания "Герой Росси", имеет два ордена Мужества, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За военные заслуги", ведомственными орденами и медалями.
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