Чешский эксперт решил порассуждать: должна ли Украина заключить мир ценой потери территорий или воевать дальше

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Чешский эксперт решил порассуждать: должна ли Украина заключить мир ценой потери территорий или воевать дальше

Чешский эксперт Мартин Комарек задается ставшим актуальным для определенной части западного общества вопросом, должна ли Украина заключить мир ценой потери территорий или продолжать воевать?

По мнению Комарека, Киев должен сам решить, продолжать ли борьбу или попытаться договориться с Россией и заключить мир. Он напомнил, что согласно исследованию общественного мнения CVVM, большинство чехов убеждены, что чешское правительство слишком активно помогает Украине. Всё громче звучат голоса с требованиями, наоборот, оказать давление на украинское правительство, чтобы оно как можно быстрее заключило мир. Однако и правительство, и президент страны явно придерживаются мнения, что киевский режим должен продолжать воевать до "победы на поле боя".



В материале, опубликованном на портале Denik.cz, эксперт приводит основные аргументы как противников, так и сторонников концепции "войны до победы". Судя по всему, на Западе достаточно людей, которые верят в абсурдные заявления главы киевского режима Зеленского о том, что потери ВСУ якобы в десять раз меньше потерь ВС РФ, а также в то, что Украина якобы обороняется от нарушившего международные нормы права агрессора. Исходя из этого, Украине следует продолжать воевать - ведь потери невелики, а победа уже маячит на горизонте...

Противники продолжения боевых действий и сторонники заключения мира, как утверждает эксперт, опираются на более реалистичную информацию, что Россия, являющаяся самой большой страной в мире, располагает гораздо большим населением и ресурсами, чем Украина. Она перешла на военную экономику, производя во много раз больше вооружения и боеприпасов, командиры извлекли уроки из своих ошибок и успешно ведут боевые действия. Кроме того, западная помощь Украине ограничена.
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    10 комментариев
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    1. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 13:01
      По мнению Комарека, Киев должен сам решить

      Чего, чего? Сам?!
      Ну, чувак сделал мне день!
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        0
        Сегодня, 13:35
        Так это завуалированное высказывание, хозяина мы их население достаточно уменьшили или еще надо? Пусть сами решат, западная демократия во всей красе.
    2. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 13:03
      Судя по всему, на Западе достаточно людей, которые верят в абсурдные заявления главы киевского режима Зеленского

      Да в гробу они видели и Окраину и Зеленского. Я, разумеется, говорю о власть предержащих.
      Пока можно, хоть какой то профит из всего этого выжать, будут воевать.
    3. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 13:04
      Тут не об этом нужно рассуждать, а о том, сколько должна Украина потерять народу, что бы люди поняли, что их всех закопают в землю, если они не восстанут против Зеленского и господина. Ну и еще одно: сколько еще заберет себе Россия в качестве компенсации за каждый месяц войны. Сначала был Донбасс, потом еще 2 области, далее пойдет Харьков и Сумы, ну и Одесса с Николаевым, а вот пойдет ли дальше Россия вопрос времени сопротивления.
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 13:05
      Однако и правительство, и президент страны явно придерживаются мнения, что киевский режим должен продолжать воевать до "победы на поле боя".
      Правительство и Президент страны, без боя сдавшие пол своей страны Гитлеру, лишь бы избежать кровопролития, сейчас советуют совсем иное, так эта война им приносит звонкую монету в карман
    5. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:14
      Чешский эксперт решил порассуждать: [...]
      А он в Вашингтон или, хотя бы, в Брюссель перед этим позвонил? Что думать и какие выводы делать спросил? Нужную методичку прочитал?

      Большой мальчик, а не знает - "Мойте руки перед едой" и "Прежде чем чешскому эксперту рассуждать, пусть позвонит в Вашингтон".

      Удивительная недисциплинированность...
    6. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +1
      Сегодня, 13:18
      Ценность статьи околонулевая . Какой-то клоп что-то там сказал и мы,конечно,не углубимся в это и пол стататьи отвалим под уже давно надоевшую агитку .
      Автор ,если вы пишете про кулинарию - вовсе не обязательно петь хвалебные оды марксизму-ленинизму . Пишите о кулинарии .
    7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 13:20
      Ну, а мое мнение, что разговор должен идти исключительно о том, как именно прекратит существование преступный бандеровский режим: добровольно-принудительно с последующим судом для всех причастных , справедливым, но несговорчивым, или принудительно разгромным с уничтожением причастных в ходе боевых действий, без дураков.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:37
      Ну конечно, зелебобик сам все решает... wink
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:54
      Чешский эксперт решил порассуждать
      Кто только о судьбе скакуамов не рассуждает wink

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