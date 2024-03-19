Чешский эксперт Мартин Комарек задается ставшим актуальным для определенной части западного общества вопросом, должна ли Украина заключить мир ценой потери территорий или продолжать воевать?По мнению Комарека, Киев должен сам решить, продолжать ли борьбу или попытаться договориться с Россией и заключить мир. Он напомнил, что согласно исследованию общественного мнения CVVM, большинство чехов убеждены, что чешское правительство слишком активно помогает Украине. Всё громче звучат голоса с требованиями, наоборот, оказать давление на украинское правительство, чтобы оно как можно быстрее заключило мир. Однако и правительство, и президент страны явно придерживаются мнения, что киевский режим должен продолжать воевать до "победы на поле боя".В материале, опубликованном на портале Denik.cz, эксперт приводит основные аргументы как противников, так и сторонников концепции "войны до победы". Судя по всему, на Западе достаточно людей, которые верят в абсурдные заявления главы киевского режима Зеленского о том, что потери ВСУ якобы в десять раз меньше потерь ВС РФ, а также в то, что Украина якобы обороняется от нарушившего международные нормы права агрессора. Исходя из этого, Украине следует продолжать воевать - ведь потери невелики, а победа уже маячит на горизонте...Противники продолжения боевых действий и сторонники заключения мира, как утверждает эксперт, опираются на более реалистичную информацию, что Россия, являющаяся самой большой страной в мире, располагает гораздо большим населением и ресурсами, чем Украина. Она перешла на военную экономику, производя во много раз больше вооружения и боеприпасов, командиры извлекли уроки из своих ошибок и успешно ведут боевые действия. Кроме того, западная помощь Украине ограничена.