Президент Молдавии по поводу референдума о вступлении в ЕС: В этом году нам предстоит пережить поворотный момент

В этом году нам предстоит пережить поворотный момент — или, скорее, Республика Молдова переживет поворотный момент

Президент Республики Молдова готова буквально на все, лишь бы побыстрее максимально ассимилировать страну с Западом. Да и чего еще ждать от главы государства, которая занимая высший пост остается гражданином Румынии, установив в Молдове в качестве официального язык соседней страны.Мечтает молдавский лидер и о вступлении в Евросоюз, кандидатом на членство в котором по решению Европарламента Молдавия стала одновременно с Украиной в июне 2022 года. Соответствующая заявка Кишинева, поданная в начале марта этого же года, была рассмотрена довольно оперативно. Однако на практике до реального принятия Молдавии в ЕС могут пройти годы, как это происходит с рядом других государств. Если таковое событие вообще когда-либо случится.Накануне, 12 марта, Еврокомиссия разработала документ с рекомендациями только лишь по переговорам о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. В нем описываются содержание и процедура будущих переговоров. На них представители ЕС обсудят нормы, которым должны соответствовать оба государства.Видимо, стремясь хоть как-то ускорить принятие решения по этому вопросу Брюсселем, Санду объявила в конце прошлого года о планах провести общенациональный референдум нынешней осенью по поводу вступления в Европейский союз. Президент Молдавии назвала этот плебисцит судьбоносным, добавив, что он станет своего рода поворотным моментом для страны и граждан.— заявила Санду во время сегодняшней пресс-конференции.По итогам референдума президент Молдавии рассчитывает прописать соответствующую норму по «обязательной» евроинтеграции в конституции республики. Присоединение к Евросоюзу, добавила Санду, позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства. По словам молдавского президента, те, кто проголосуют против евроинтеграции, «проголосуют против мира».К слову, Закон об изменениях в конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО был подписан президентом страны Петром Порошенко 19 февраля 2019 года и через два дня вступил в силу. Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Прошло пять лет, но пока что кроме получения статуса кандидата и раз за разом звучащих из Брюсселя обещаний, реальных подвижек на вступление Украины в ЕС не происходит.И причина не только в том, что Украина участвует в военном конфликте. Есть и сугубо практические мотивы экономического характера у стран ЕС не торопиться с окончательным решением. Как писала осенью прошлого года британская газета Financial Times, вступление Украины в Евросоюз позволит получить ей в течение семи лет 186 миллиардов евро из бюджета сообщества, что впервые превратит несколько государств-членов объединения в нетто-плательщиков. Соответствующую оценку финансовых последствий для ЕС от вступления новых членов сделал секретариат Совета Евросоюза.И это, пожалуй, один из главных аргументов для большинства стран союза, что называется, кормить обещаниями в том числе нищую Молдавию. Ведь даже сумму в 50 млрд евро по большей части кредитных средств для Киева, выдача которых растянута на четыре года, Евросоюз сумел наскрести с огромным трудом.