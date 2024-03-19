Президент Молдавии по поводу референдума о вступлении в ЕС: В этом году нам предстоит пережить поворотный момент

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Президент Молдавии по поводу референдума о вступлении в ЕС: В этом году нам предстоит пережить поворотный момент

Президент Республики Молдова готова буквально на все, лишь бы побыстрее максимально ассимилировать страну с Западом. Да и чего еще ждать от главы государства, которая занимая высший пост остается гражданином Румынии, установив в Молдове в качестве официального язык соседней страны.

Мечтает молдавский лидер и о вступлении в Евросоюз, кандидатом на членство в котором по решению Европарламента Молдавия стала одновременно с Украиной в июне 2022 года. Соответствующая заявка Кишинева, поданная в начале марта этого же года, была рассмотрена довольно оперативно. Однако на практике до реального принятия Молдавии в ЕС могут пройти годы, как это происходит с рядом других государств. Если таковое событие вообще когда-либо случится.



Накануне, 12 марта, Еврокомиссия разработала документ с рекомендациями только лишь по переговорам о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. В нем описываются содержание и процедура будущих переговоров. На них представители ЕС обсудят нормы, которым должны соответствовать оба государства.

Видимо, стремясь хоть как-то ускорить принятие решения по этому вопросу Брюсселем, Санду объявила в конце прошлого года о планах провести общенациональный референдум нынешней осенью по поводу вступления в Европейский союз. Президент Молдавии назвала этот плебисцит судьбоносным, добавив, что он станет своего рода поворотным моментом для страны и граждан.

В этом году нам предстоит пережить поворотный момент — или, скорее, Республика Молдова переживет поворотный момент

— заявила Санду во время сегодняшней пресс-конференции.

По итогам референдума президент Молдавии рассчитывает прописать соответствующую норму по «обязательной» евроинтеграции в конституции республики. Присоединение к Евросоюзу, добавила Санду, позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства. По словам молдавского президента, те, кто проголосуют против евроинтеграции, «проголосуют против мира».

К слову, Закон об изменениях в конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО был подписан президентом страны Петром Порошенко 19 февраля 2019 года и через два дня вступил в силу. Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Прошло пять лет, но пока что кроме получения статуса кандидата и раз за разом звучащих из Брюсселя обещаний, реальных подвижек на вступление Украины в ЕС не происходит.

И причина не только в том, что Украина участвует в военном конфликте. Есть и сугубо практические мотивы экономического характера у стран ЕС не торопиться с окончательным решением. Как писала осенью прошлого года британская газета Financial Times, вступление Украины в Евросоюз позволит получить ей в течение семи лет 186 миллиардов евро из бюджета сообщества, что впервые превратит несколько государств-членов объединения в нетто-плательщиков. Соответствующую оценку финансовых последствий для ЕС от вступления новых членов сделал секретариат Совета Евросоюза.

И это, пожалуй, один из главных аргументов для большинства стран союза, что называется, кормить обещаниями в том числе нищую Молдавию. Ведь даже сумму в 50 млрд евро по большей части кредитных средств для Киева, выдача которых растянута на четыре года, Евросоюз сумел наскрести с огромным трудом.
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    21 комментарий
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 13:31
      «Как-то летом на рассвете
      Заглянул в молдавский сад,
      Ну а там все молдаване
      По-румынски говорят.
      Я бледнею, я краснею,
      Захотелось вдруг сказать:
      "Вы что охренели?"
      И ещё :"Едрёна мать"» ...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 13:34
      Президент Молдавии по поводу референдума о вступлении в ЕС: В этом году нам предстоит пережить поворотный момент
      . Ай нэ нэ нэ... очередной карнавал - балаган.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 13:46
        Молдавия в полной разрухе и в нищете но в составе ЕС - логика железная
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +4
          Сегодня, 13:51
          В гейропах своих нищих хватает и они не спешат принимать следующих. Зачем им ещё и эта обуза?
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +1
            Сегодня, 13:55
            достаточно посмотреть на Прибалтийские страны, разорвали все экономические связи с РФ
            и эта ПРибалтика в ЕС ни кому не нужна
            осталось только обрубить халявное электричество по БРЭЛЛ - мы еще пока ждём - мож одумаются
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 14:00
              Отпочковались, даже пытались прорости и... да вымрут они, сами по себе. Нищие никому не нужны.
              Впрочем, в гейропах всякие есть, но после такого шухера, поплохеет и всем остальным.
              Такая комплексная дурь ни для кого даром не проходит.
              1. Romario_Argo Ранг пользователя
                Romario_Argo
                +2
                Сегодня, 14:03
                даже Финляндия более развитая страна ЕС чем прибалтика
                - уже накрылась повальным банкротством компаний из-за разрыва связей с РФ
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  +2
                  Сегодня, 14:05
                  Так все там и будут... но это их выбор.
                  Сами в гуано занырнули, пущай барахтаются, как смогут.
                  Финам Сайменский канал перекрыть, вот уж радости будет, ещё больше.
            2. Starover_Z Ранг пользователя
              Starover_Z
              +3
              Сегодня, 14:01
              Цитата: Romario_Argo
              осталось только обрубить халявное электричество по БРЭЛЛ - мы еще пока ждём - мож одумаются

              Так скорее надо обрубить с этой стороны, чтобы быстрее почувствовали себя в Евросоюзе !
              1. Romario_Argo Ранг пользователя
                Romario_Argo
                0
                Сегодня, 14:05
                мы же НЕ звери (!) - пока подождем
                может хотя бы 1,4 млн Эстонцев одумаются
                500 тыщ Таллинцев же замерзнут к чертям собачим
                - финский залив в +7 это очень холодно
                1. Joker62 Ранг пользователя
                  Joker62
                  +3
                  Сегодня, 14:17
                  Особенно, когда бриз с залива начинает дуть, тут холод продирает до костей. Причина банальна - высокая влажность.
                  Ну ничего, трибалтам не привыкать, они не только отморожены на всю голову, но и тормознустые до ужаса....
                2. Starover_Z Ранг пользователя
                  Starover_Z
                  +1
                  Сегодня, 14:43
                  Цитата: Romario_Argo
                  мы же НЕ звери (!) - пока подождем
                  может хотя бы 1,4 млн Эстонцев одумаются
                  500 тыщ Таллинцев же замерзнут к чертям собачим
                  - финский залив в +7 это очень холодно

                  Они не одумываются, они звереют из года в год с развала Союза, что их оставили без кормёжки, так что зря ждать, обрубать надо !
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 13:36
      Несётся Санду по кочкам не разбирая дороги,да ещё резкий поворот затеяла не боясь опрокинуться головой вниз,сандой верх. . . winked
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 13:40
      Еще одни за труселями... А эти что на голову наденут? Кастрюли уже были..
    5. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 13:50
      вступление в ес делается для аншлюса молдавии со стороны румынии только для этого если это действо одобрено старшими товарищами
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 13:58
      Украина, Грузия, Армения, а теперь вот и Молдавия. Все хотят денег от Евросоюза wink
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 14:10
        Украина, Грузия, Армения, а теперь вот и Молдавия. Все хотят денег от Евросоюза
        ...всё прально...пускай пуцка геёсоюза уже лопнет....быстрей бы...пока старуха у не сдряпнула с поста...дл РФ эта у сделала много чтоб очко треснуло у гейропы
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 14:13
          Пусть Гейропа надорвет себе пупок! wink
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 14:17
            Пусть Гейропа надорвет себе пупок!
            ..и я об том же...жоржия , геймерния, ....господи, пущая вкушают с гейропы....по делом
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:05
      Так звучит критика Санду ,в СМИ самой Молдавии :
      Санду не мешало бы посетить Молдавию, с дружеским визитом !
    8. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      0
      Сегодня, 14:08
      Сколько словоблудия.
      Евроатлантическая интеграция...
      Не, ум есть? Где Атлантический океан и где Молдавия.
      Напишите уже, что не хотите иметь с Россией ничего общего в первой статье своей конституции, это будет честно.

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