Взвод одной из бригад ВСУ сдался в плен на Донецком направлении

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Взвод одной из бригад ВСУ сдался в плен на Донецком направлении

На Донецком направлении сдался в плен к российской армии целый взвод украинских военнослужащих из состава 50-й бригады ВСУ. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.

Как стало известно, взвод численностью 18 человек сдался в плен в районе Георгиевки на Донецком направлении. Первоначально по позициям взвода очень активно работала российская артиллерия. Не выдержав обстрелов, командир взвода принял единственно верное в данной ситуации решение – сложить оружие и сдаться в плен российским военнослужащим.



Интересно, что все военнопленные отказываются от возвращения на Украину в рамках обмена пленными. Это связано с их пониманием дальнейших перспектив в случае возвращения на родину – либо тюрьма «за измену», либо возвращение назад на фронт, причем в самые горячие точки.

Отметим, что в последнее время участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих. Если ранее в плен сдавались отдельные военнослужащие ВСУ, то теперь часты случаи и сдачи в плен целых подразделений – пока, правда, только взводного уровня.

Данная ситуация связана с общим ухудшением положения украинских формирований на самых разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Дефицит артиллерийских боеприпасов и нехватка личного состава способствуют дальнейшему росту потерь в рядах украинских формирований.

Кроме того, ухудшается качество пополнений воюющих бригад ВСУ из-за принудительной мобилизации немотивированных и неподготовленных гражданских лиц.
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    21 комментарий
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:00
      — Видимо взвод "поваров" ...
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -4
        Сегодня, 14:18
        Старатели золотодобытчики.
        Чукотка, колыма ждет. Вину пред кремлем искупить - по 2 кг золота добыть. Или по 10кг?
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +7
      Сегодня, 14:02
      Судя по лицам это мобики Как раз те ,что попадают в окопы просто посещая магазин ,аптеку , детский сад
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 14:33
        Это родившиеся в СССР. Бандеровцы утилизируют таких в первую очередь.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 14:03
      Интересно, что все военнопленные отказываются от возвращения на Украину в рамках обмена пленными.
      . Не все так просто для них и их семей, но, большая замута закончится, в конце концов и они останутся живы.
      1. VladimirNET Ранг пользователя
        VladimirNET
        +2
        Сегодня, 14:21
        Цитата: rocket757
        Не все так просто для них и их семей

        Плен или смерть - выбор невелик, другие проблемы - уже не влияют на это.
    4. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +3
      Сегодня, 14:04
      Сдавались и раньше на уровне отделения/взвод.. И на этом же сайте и писали об этом. Даже видео выкладывали как на 2-3 бмп, или что там было. Приехали сдаваться.
    5. wladimirjankov Ранг пользователя
      wladimirjankov
      -3
      Сегодня, 14:09
      Взвод это все таки 30 солдат, а не 18.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 14:14
        Взвод это все таки 30 солдат, а не 18.
        ..ну вощет 32...ну а так то да...полвзвода...это практически отвод на пополнение...но по ходу у всук это обстоятельство ни сколько не заботит
        1. Влад краткий Ранг пользователя
          Влад краткий
          +1
          Сегодня, 14:38
          Все сдались сколько от взвода осталось.
      2. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +6
        Сегодня, 14:15
        В разных частях разное количество солдат в одном взводе . И даже после потерь взвод остается взводом .
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          -1
          Сегодня, 14:29
          В разных частях разное количество солдат в одном взводе . И даже после потерь взвод остается взводом .
          ..ни чего подобного...есть такая наука военная...РАСЧЁТ СИЛ И СРЕДСТВ...вот тебе бы ознакомится с этой наукой прежде чем что то утверждать
      3. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +2
        Сегодня, 14:20
        Цитата: wladimirjankov
        Взвод это все таки 30 солдат, а не 18.

        Сколько осталось столько командир и привёл...
        А с другой стороны у нас батарея была 12 человек.
      4. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        +2
        Сегодня, 14:28
        Взвод это все таки 30 солдат, а не 18.

        До обстрела было 30, после стало 18 или ещё меньше, все равно осталось подразделение взвод с поставленными задачами.
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 14:47
          До обстрела было 30, после стало 18 или ещё меньше, все равно осталось подразделение взвод с поставленными задачами.
          ...тогда задача невыполнима априори...ну знаешь ли есть такая наука....или против ветра писать собираетесь...не рекомендую
      5. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 14:34
        Было 30. Как стало 18, приняли взвешенное решение.
    6. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 14:10
      Это очень хороший признак.
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 14:16
      Эти хоть детей своих увидят wink
    8. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 14:18
      Украинские военные подумали ,что один взвод в поле не воин и потому не мешкая сдались в плен на милость победителей. . . winked
    9. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +5
      Сегодня, 14:18
      Командир умница. Сколько жен и матерей за него теперь свечку будут ставить! Такие случаи надо доводить до противника, чтоб репку чесали и думали, что лучше - российская артиллерия или белые простынки и обед по распорядку...
    10. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      0
      Сегодня, 14:23
      Что за 50 бригада? Откуда она появилась? Были новости о формировании 150 бригады во Львове, о 50 не было.

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