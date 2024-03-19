Взвод одной из бригад ВСУ сдался в плен на Донецком направлении
На Донецком направлении сдался в плен к российской армии целый взвод украинских военнослужащих из состава 50-й бригады ВСУ. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
Как стало известно, взвод численностью 18 человек сдался в плен в районе Георгиевки на Донецком направлении. Первоначально по позициям взвода очень активно работала российская артиллерия. Не выдержав обстрелов, командир взвода принял единственно верное в данной ситуации решение – сложить оружие и сдаться в плен российским военнослужащим.
Интересно, что все военнопленные отказываются от возвращения на Украину в рамках обмена пленными. Это связано с их пониманием дальнейших перспектив в случае возвращения на родину – либо тюрьма «за измену», либо возвращение назад на фронт, причем в самые горячие точки.
Отметим, что в последнее время участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих. Если ранее в плен сдавались отдельные военнослужащие ВСУ, то теперь часты случаи и сдачи в плен целых подразделений – пока, правда, только взводного уровня.
Данная ситуация связана с общим ухудшением положения украинских формирований на самых разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Дефицит артиллерийских боеприпасов и нехватка личного состава способствуют дальнейшему росту потерь в рядах украинских формирований.
Кроме того, ухудшается качество пополнений воюющих бригад ВСУ из-за принудительной мобилизации немотивированных и неподготовленных гражданских лиц.
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