Эрдоган анонсировал проведение турецкой армией крупной военной операции на территории Сирии и Ирака

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Эрдоган анонсировал проведение турецкой армией крупной военной операции на территории Сирии и Ирака

Турция готовится к новой военной операции на территории Ирака и Сирии, под удар попадут курды. Предварительно, завершится она должна летом, если судить по заявлению Эрдогана, выступившего перед военными. Об этом сообщает турецкая пресса.

В минувший вторник, 18 марта, турецкий лидер выступил с речью перед личным составом 4-го корпуса ВС страны, в котором анонсировал новую крупную военную операцию на территории соседних Сирии и Ирака. Как и в предыдущие разы, боевые действия будут проводиться против курдов, которых поддерживают США. Анкара планирует создать "зону безопасности" вдоль своих границ, отодвинув курдские соединения минимум на 30 км.



Мы не допустим создания террористического государства на наших южных границах, независимо от того, кто за этим стоит. Мы полностью обеспечим безопасность нашей иракской границы уже этим летом, и обязательно завершим наше незаконченное дело в Сирии

- заявил Эрдоган.


О серьезности намерений турков говорят активные приготовления к операции, начавшиеся уже сейчас. Командование армии проводит проверки личного состава, министр обороны Яшар Гюлер уже посетил приграничные районы и пообщался с подразделениями Сил специальных операций ВС Турции. Главком Сухопутных войск Сельчук Байрактароглу посетил передовые позиции турецких войск у иракской границы.

Между тем, появились данные, что курды начали отводить свои отряды от линии соприкосновения в тыловые и горные районы провинции Дахук. По-видимому, тоже готовятся к военной операции турок.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:05
      «Боевые действия будут проводиться против курдов, которых поддерживают США» —

      — Ну тогда ладно ...
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        -1
        Сегодня, 14:11
        давно пора,
        Курдам пора уже определиться и войти как автономия в состав Сирии
        а пингвины GO HOME
        1. Bad_gr Ранг пользователя
          Bad_gr
          +1
          Сегодня, 14:41
          Беря пример с миротворческих идей Эрдогана по Украине , нам надо влезть в это дело с мирными инициативами, предложить какой-нибудь наш город (к примеру, Севастополь) в качестве переговорной площадки между турками и курдами. Я думаю, Эрдоган это должен оценить.
    2. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 14:08
      (...Мы не допустим создания террористического государства на наших южных границах, независимо от того, кто за этим стоит. Мы полностью обеспечим безопасность нашей иракской границы уже этим летом, и обязательно завершим наше незаконченное дело в Сирии...) ну и в чем отличие от СВО? Условно заменить Сирию на Украину, а южную границу на западную. Ааа!!! Понятно, это же другое!
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:10
      Курды не на того ставку сделали... чем им полосатые друзья теперь помогут?
      Хотя и султан у там могут нагрузить не слабо...
      В общем, ещё та замута...
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 14:14
        Да пусть делают фарш друг из друга.)
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 14:14
      На пловдив ему надо идти.
      Там братья мсульмане ждут.
      Макрон прмолчит. Болгары не покупает у Франции оружие
    5. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 14:16
      Султан решил отжать нефть? Даже интересно как себя США поведут.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 14:21
        Цитата: Single-n
        Даже интересно как себя США поведут
        Те, вроде, курдов ещё год назад поддерживали. Сейчас, наверное, как всегда бросили
        1. Single-n Ранг пользователя
          Single-n
          0
          Сегодня, 14:49
          Посмотрим. Могут и поддержать, что бы султана по носу щелкнуть.. Ведь Эрдогану тоже нужна "маленькая победоносная война" . а если он завязнет то открываются широкие возможности для манипулирования.
    6. спас Ранг пользователя
      спас
      0
      Сегодня, 14:18
      Эрдоган поздравил Путина с победой в выборах, ну и видимо кое о чем договорился между делом
    7. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 14:39
      Раньше анонсировали какого нибудь заезжего артиста,типа-Достопочтенейшая публика,спешите видеть,один концерт проездом из Парижа в Нью-Йорк. . .нынче анонсируют начало военных действий-Почтенейшая публика,спешите видеть наши бомбовые и ракетные удары по редискам и новухудоносерам . . . winked

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