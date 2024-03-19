Эрдоган анонсировал проведение турецкой армией крупной военной операции на территории Сирии и Ирака

Мы не допустим создания террористического государства на наших южных границах, независимо от того, кто за этим стоит. Мы полностью обеспечим безопасность нашей иракской границы уже этим летом, и обязательно завершим наше незаконченное дело в Сирии

Турция готовится к новой военной операции на территории Ирака и Сирии, под удар попадут курды. Предварительно, завершится она должна летом, если судить по заявлению Эрдогана, выступившего перед военными. Об этом сообщает турецкая пресса.В минувший вторник, 18 марта, турецкий лидер выступил с речью перед личным составом 4-го корпуса ВС страны, в котором анонсировал новую крупную военную операцию на территории соседних Сирии и Ирака. Как и в предыдущие разы, боевые действия будут проводиться против курдов, которых поддерживают США. Анкара планирует создать "зону безопасности" вдоль своих границ, отодвинув курдские соединения минимум на 30 км.- заявил Эрдоган.О серьезности намерений турков говорят активные приготовления к операции, начавшиеся уже сейчас. Командование армии проводит проверки личного состава, министр обороны Яшар Гюлер уже посетил приграничные районы и пообщался с подразделениями Сил специальных операций ВС Турции. Главком Сухопутных войск Сельчук Байрактароглу посетил передовые позиции турецких войск у иракской границы.Между тем, появились данные, что курды начали отводить свои отряды от линии соприкосновения в тыловые и горные районы провинции Дахук. По-видимому, тоже готовятся к военной операции турок.