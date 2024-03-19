Российская армия нанесла превентивный удар по украинским диверсантам у границы с Белгородской областью

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Российская армия нанесла превентивный удар по украинским диверсантам у границы с Белгородской областью

На границе с Белгородской областью, в одном из лесов, была обнаружена очередная диверсионно-разведывательная группа ВСУ. После обнаружения противника, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли по нему превентивный удар. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По утверждению военного ведомства, в результате упреждающего удара ВС РФ, диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена. Отметим, что это – не первая попытка прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территорию Белгородской области. Ранее сообщалось об уничтожении примерно 150 боевиков, входивших в состав одной из ДРГ.



Белгородская область постоянно подвергается артиллерийским и минометным обстрелам с украинской стороны, ее атакуют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на территорию региона постоянно пытаются совершать прорывы диверсионно-разведывательные группы украинских формирований.

Атаки ВСУ на российский регион приводят к значительному ущербу для гражданской инфраструктуры, жилых домов приграничных населенных пунктов, а главное – погибают и получают ранения российские граждане.

Соответственно, данная проблема требует скорейшего решения, вероятно – посредством оттеснения украинских формирований от российской границы, о чем ранее говорил и президент России Владимир Путин.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 14:19
      «Российская армия нанесла превентивный удар по украинским диверсантам» —

      — Превентивный это хорошо ...
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:27
        диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена
        Не успели гадостей наделать, ушли к бендере ! good
      2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 14:43
        Вот такие превентивные удары мы должны преподносить и в международной политике с Западом. А не надеяться на возврат к старому.
      3. Венд Ранг пользователя
        Венд
        0
        Сегодня, 14:45
        Если до сих пор рвутся в Белгородскую область, значит дело было не в выборах. Им нужно что-то другое. Я так думаю они хотят устроить кровавый террор на большой части российской территории.
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 14:51
        Какой в болото "привентивный удар ",когда там идёт полномасштабная война с постоянными обстрелами наших земель?Это всего лишь ответка с нашей стороны на ракетные удар всуконациков по Белгородчине!
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +4
      Сегодня, 14:21
      На 200 км ошиблись.
      Биржувая вул ждет. И...?
      Жду минусы
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 14:23
        Ну тогда ловите плюс.) Будьте оптимистом.) Кстати эта улица от "фанаря" или...
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          0
          Сегодня, 14:27
          Банкиркая.
          Или примерно
          Где парнеры по стамбулским переоворпм заседают
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 14:31
            Понятно. (Короткий комментарий).
    3. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 14:37
      Российская армия нанесла превентивный удар

      Ну наконец!
    4. Шмель_3 Ранг пользователя
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 14:40
      То что недавно говорил президент России, это отступление от ранее сказанного по поводу начала СВО. Создание "санитарной зоны" это путь в никуда. Получит Украина более дальнобойные ракеты. После этого опять надо будет расширять "санитарную зону" ?
    5. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Шмель_3
      После этого опять надо будет расширять "санитарную зону" ?

      Да! Дружественная Российско-Германская граница, основа мира и стабильности во всем мире!

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