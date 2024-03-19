Российского спортсмена не допустили к участию в международном соревновании за плакат против нацизма
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев не допущен к участию в квалификационном турнире Олимпийских игр из-за опубликованной им ранее фотографии на фоне плаката "Мир без нацизма".
Как сообщает RT со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, в настоящее время продолжаются переговоры, направленные на допуск Евлоева к отбору в участии в Олимпийских играх в Париже.
По его словам, российских спортсменов пытаются полностью исключить из участия в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом, вследствие чего, участие сборной России в Олимпийских играх-2024 находится под вопросом. В настоящее время решение еще не принято на официальном уровне. Спортсмены продолжают готовиться к отборочному турниру, который запланирован на конец марта.
Как отметил Мамиашвили, при этом основной претензией, которая предъявляется российскому олимпийскому чемпиону, является его приверженность к избавлению мира от любых проявлений нацизма. Какие-либо другие претензии отсутствуют. Исходя из этого, можно предположить, что Олимпийский комитет выступает за нацизм.
При этом стоит отметить, что в условиях попыток Запада "отменить" все, связанное с Россией, олимпийского чемпиона не спас от недопуска на Олимпиаду даже нейтральный флаг, под которым тот был готов выступить. Плакат в данном случае лишь выступил в качестве формального предлога.
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