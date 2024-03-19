Российского спортсмена не допустили к участию в международном соревновании за плакат против нацизма

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Российского спортсмена не допустили к участию в международном соревновании за плакат против нацизма

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев не допущен к участию в квалификационном турнире Олимпийских игр из-за опубликованной им ранее фотографии на фоне плаката "Мир без нацизма".

Как сообщает RT со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, в настоящее время продолжаются переговоры, направленные на допуск Евлоева к отбору в участии в Олимпийских играх в Париже.



По его словам, российских спортсменов пытаются полностью исключить из участия в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом, вследствие чего, участие сборной России в Олимпийских играх-2024 находится под вопросом. В настоящее время решение еще не принято на официальном уровне. Спортсмены продолжают готовиться к отборочному турниру, который запланирован на конец марта.

Как отметил Мамиашвили, при этом основной претензией, которая предъявляется российскому олимпийскому чемпиону, является его приверженность к избавлению мира от любых проявлений нацизма. Какие-либо другие претензии отсутствуют. Исходя из этого, можно предположить, что Олимпийский комитет выступает за нацизм.

При этом стоит отметить, что в условиях попыток Запада "отменить" все, связанное с Россией, олимпийского чемпиона не спас от недопуска на Олимпиаду даже нейтральный флаг, под которым тот был готов выступить. Плакат в данном случае лишь выступил в качестве формального предлога.
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    22 комментария
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +10
      Сегодня, 14:29
      Хотел прогнуться с нейтральным флагом? Ну теперь жди, гнуть будут многократно и безостановочно_ и не факт, что поедешь на игры. Чего мы не закроем этот вопрос с ОК раз и навсегда?
      1. tabex Ранг пользователя
        tabex
        +2
        Сегодня, 14:41
        Да, надо организовывать альтернативные игры, международные обязательно, чтобы победа ценилась и оценивалась достойно. А в нынешних условиях получается, спортсмен готовится много лет к своему звёздному часу, тратит много сил, средств, занимается в ущерб возможной гражданской профессии, и тут получил жёсткий облом. Можно понять тех , кто для возможности выступить меняет гражданство или готов выступить под нейтральным флагом.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +2
          Сегодня, 14:42
          Мок - скомпрометировал себя. Это не олимпийский комитет, а стая западных шакалов под предводительством Америки.
          Кстати, отец Т. Баха в годы ВОВ сужил в танковых частях СС, воевал на Восточном фронте, был ранен и попал в плен. После отсидки в лагерях вернулся в Германию......а вы им про нацизм...писал же уже - это и есть вскормленные нацисты . Только ещё более жестокие, подлые и осторожные., но нутро наружу уже прёт
        2. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 14:48
          "Понять и простить?"
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 14:51
            Чего то глючит инет, не отображает, попытка номер два.)
            "Понять и простить?" Все эти слёзные стенания вроде: долго тренировались, прошли лишения, лбом стены били и т.д., для меня всего лишь оправдания предательства. Отказ от Флага Родины прировнять к измене Родине. Моё личное, субъективное мнение.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 14:54
        Так наш нок и готов дальше прогибаться-и без гимна страны,и без флага,только бы чтобы допустили! negative
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 14:29
      Олимпийский комитет выступает за нацизм.
      Да они там все нацики, гомики и толерасты !
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +2
        Сегодня, 14:40
        это всё просто баловство - шоу бизнес - все эти игры - даже бои ММА
        ежегодный экзамен для действующих бойцов СпН ФСБ Альфа
        одновременный бой против 8
        в среднем длится не более 1 минуты
        краповые береты - 3 рауна по 3 минуты против 1 инструктора - это просто дети
      2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +2
        Сегодня, 14:41
        Вы представляете показ лозунга в гей клубе "Мир без голубых!." Вот так-же и в Европе "Мир без нацизма!" это нонсенс.
    3. Nik2013 Ранг пользователя
      Nik2013
      +1
      Сегодня, 14:29
      Надо быстрее организовывать свои Олимпийские игры
    4. ИгорьПушкино Ранг пользователя
      ИгорьПушкино
      +6
      Сегодня, 14:30
      И зачем эти унижения?Забить на всё и своё надо организовывать, на подобие Игр доброй воли 1984г.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 14:36
        Затем, что инерция мышления и привычка. Мне кажется всё равно придут к новым играм забыв про Олимпийские.
      2. Sergej1972 Ранг пользователя
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 14:40
        Игры добрый воли были в 1986 году, а в 1984 году были соревнования Дружба-1984.
    5. tabex Ранг пользователя
      tabex
      +2
      Сегодня, 14:35
      Европа безнадежно больна нацизмом, это уже факт.
    6. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +5
      Сегодня, 14:35
      Наши деятели "от спорта" потеряют командировочные и премии за "участие" в Олимпийских играх.....а совесть и честь страны не волнует,вот и не принимают решения...
    7. Knizhnik Ранг пользователя
      Knizhnik
      +2
      Сегодня, 14:35
      Старая непреложная истина: кто между унижением и войной выбирает унижение, получает и то, и другое.
    8. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:36
      Интересно - так, чисто гипотетически...
      На фоне плаката "Мир без нацизма" - это плохо. Продолжая логику МОК, можно предположить, что если бы он вышел на ковёр со свастикой во всю грудь, то ему бы немедленно "иппон" дали? Так, что ли, получается?

      Мир сошёл с ума. Дж.Оруэлл тихо плачет в сторонке от нереализованной идеи романа "2024"...
    9. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 14:40
      в настоящее время продолжаются переговоры, направленные на допуск Евлоева к отбору в участии в Олимпийских играх в Париже.

      В каком качестве он собрался на Олимпиаду? Или все разговоры о неучастии РФ а ОИ "2024" 18 марта "успешно закончились"?
    10. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 14:40
      Девочка перепутала. Это Мовсар Евлоев боец ЮФС....
    11. Stoned Alone
      Stoned Alone
      +1
      Сегодня, 14:48
      Европа скатывается в нацизм, местами уже скатилась
    12. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 14:51
      лично мне по х эти геёропейские игры...я к ним уже давно охладел....а у этого бойца полно других соревнований акромя этой недоолимпиады....поплевать на этих гендеров...пора уже своё создавать и плевать на олегейпиский коментет
      1. Stoned Alone
        Stoned Alone
        0
        Сегодня, 14:54
        это правильная позиция, все эти олимпиады сейчас как спортивное евровидение , шапито

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