Из Белгородской области вывезут девять тысяч детей, спасая их от украинских обстрелов

13
Из Белгородской области вывезут девять тысяч детей, спасая их от украинских обстрелов

В Грайворонском округе Белгородчины в результате утреннего обстрела ВСУ была разбита электрическая подстанция, в результате чего без света остался весь район. Помимо этого, возникли проблемы с сотовой связью.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он поручил соответствующим службам наладить мобильную связь в Грайворонском районе и на всех граничащих с Украиной территориях. Было решено, что все вышки будут обслуживать абонентов любых сотовых операторов.

Сегодня глава региона участвовал в заседании генсовета партии «Единая Россия» На нем он сообщил, что из Белгородской области вывезут девять тысяч детей, спасая их от украинских обстрелов. Эвакуация будет производиться из Белгородского, Шебекинского, Грайворонского районов, а также из столицы региона Белгорода.

Губернатор сообщил, что первая партия из 1200 детей будет вывезена 22 марта в Пензу, Калугу и Тамбов. Другие ребята будут отправлены в Ставропольский край и другие регионы.

По словам Гладкова, некоторые населенные пункты нужно эвакуировать полностью.

Гладков сообщил, что украинские обстрелы Белгородской области за последнюю неделю привели к гибели 16 человек. Еще 98 жителей региона получили ранения.


В частности, сегодня в Белгородском районе террористы ВСУ ранили двух подростков 14 и 15 лет. Это произошло в поселке Разумное. Во время обстрела населенного пункта пострадали еще две женщины.
  • https://t.me/vvgladkov
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Arzoo Ранг пользователя
    Arzoo
    +1
    Сегодня, 14:37
    Враг хочет спровоцировать нас на наступательную операцию на Харьков. Группа Запад стоит не двигается. Никаких активных действий не предпринимают. Такое решение командования. Увы. Гражданские будут страдать.
    1. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +1
      Сегодня, 14:52
      Враг просто лупит по всему до чего может дотянутся. Сегодня Белгород. Хз что будет завтра. Это нам "жесты доброй воли" аукаются.
  2. Incvizitor Ранг пользователя
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:39
    Ну это конечно лучше чем границу к ним двигать...
    1. Arzoo Ранг пользователя
      Arzoo
      -1
      Сегодня, 14:42
      У нас есть(будут) резервы для стратегической наступательной операции только на одном направлении. И уже очевидно, что это не Харьков. Увы. К сожалению.
  3. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +2
    Сегодня, 14:40
    Что-то не припомню даже, когда последний раз были новости о поражении подстанций вна.
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:41
    Стало быть... кое-какие цели террористами таки достигаются...
    Надеюсь, пружина вечно сжиматься не будет.
  5. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    -2
    Сегодня, 14:41
    По словам Гладкова, некоторые населенные пункты нужно эвакуировать полностью.
    Такое решение уже назрело давно.
    1. Николай310 Ранг пользователя
      Николай310
      +2
      Сегодня, 14:42
      Назрело другое решение...

      Но у кого-то все концертики на уме...
    2. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 14:43
      Они еще до сво начинали обстреливать, властям плевать было два года а теперь почесались.
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        -1
        Сегодня, 14:53
        До СВО никто по Белгороду не лупил. Не нужно ерунду нести. А то что из-за жестов доброй воли белгород оказался в досягаемости РСЗО, то мы знаем чья заслуга.
    3. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Сегодня, 14:53
      В аккурат после выборов... А раньше то что не эвакуировали...
  6. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 14:42
    [Гладков сообщил, что украинские обстрелы Белгородской области за последнюю неделю привели к гибели 16 человек. Еще 98 жителей региона получили ранения.]

    Общем слов нет - одни эмоции, о которых нельзя говорить! Забанят..
  7. bubalik Ранг пользователя
    bubalik
    0
    Сегодня, 14:54
    По словам Гладкова, некоторые населенные пункты нужно эвакуировать полностью.

    ,,,а президент это имел в виду, когда вчера сказал про буферную зону .

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»