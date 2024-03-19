В Грайворонском округе Белгородчины в результате утреннего обстрела ВСУ была разбита электрическая подстанция, в результате чего без света остался весь район. Помимо этого, возникли проблемы с сотовой связью.Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он поручил соответствующим службам наладить мобильную связь в Грайворонском районе и на всех граничащих с Украиной территориях. Было решено, что все вышки будут обслуживать абонентов любых сотовых операторов.Сегодня глава региона участвовал в заседании генсовета партии «Единая Россия» На нем он сообщил, что из Белгородской области вывезут девять тысяч детей, спасая их от украинских обстрелов. Эвакуация будет производиться из Белгородского, Шебекинского, Грайворонского районов, а также из столицы региона Белгорода.Губернатор сообщил, что первая партия из 1200 детей будет вывезена 22 марта в Пензу, Калугу и Тамбов. Другие ребята будут отправлены в Ставропольский край и другие регионы.По словам Гладкова, некоторые населенные пункты нужно эвакуировать полностью.Гладков сообщил, что украинские обстрелы Белгородской области за последнюю неделю привели к гибели 16 человек. Еще 98 жителей региона получили ранения.В частности, сегодня в Белгородском районе террористы ВСУ ранили двух подростков 14 и 15 лет. Это произошло в поселке Разумное. Во время обстрела населенного пункта пострадали еще две женщины.

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