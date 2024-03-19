Подразделения ВС России освободили Орловку на Авдеевском направлении - Минобороны
Противник продолжает предпринимать попытки прорыва российской границы, ВС России совместно с пограничниками, Росгвардией и другими силовиками отражают атаки. В Минобороны уже назвали это направление Белгородским. Как отмечают военные, в последние сутки противник перешел к действию малыми группами. В районе села Козинка в результате ударов авиации и артиллерии противник потерял порядка 40 человек личного состава, две БМП и три автомобиля.
На основных направлениях без значительных перемен, но российские войска снова перешли к активным наступательным действиям. На Купянском российские войска улучшили положение по переднему краю, но никаких пояснений нет. Возможно продвижение в районах Синьковки, Табаевки, Терны. На Донецком заняты более выгодные рубежи и позиции в районах Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка. В Ивановском ВСУ удерживают один укрепрайон на окраине, наши рвутся к Часову Яру.
На Авдеевском направлении российские войска снова пошли вперед, окончательно освободив Орловку. Продвижение отмечается по всему переднему краю, бои идут на направлении Новокалиново, у Бердычей, Тоненького, Первомайского. Отражено шесть контратак ВСУ.
На Южно-Донецком противник дважды ходил в атаки в районе Старомайорское, но безуспешно. В остальном позиционные бои. На Херсонском улучшено положение по переднему краю в районах Работино и Пятихатки.
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки (кроме Белгородского): по личному составу - 530 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - четыре танка, пять боевых машин пехоты, две бронемашины; по артиллерии - три гаубицы М777, одна Д-30, одна САУ "Гвоздика" и РСЗО RM-70 Vampire. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Krab, М109 Paladin и "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и две Д-30, одна гаубица Мста-Б, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.
Средствами ПВО уничтожено 143 украинских беспилотника, сбиты 38 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire.
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