Apache не принесли бы ожидаемых результатов на Украине, поскольку там нет возможности достичь преимущества в воздухе

Власти Польши продемонстрировали очередное безразличие к положению киевского режима. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что страна не будет передавать Киеву приобретённые в США вертолёты Apache АН-64.Руководитель польской спецслужбы подчеркнул, что вертолеты, о которых шла речь во время визита президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в США, Польша покупает именно для себя. Вертолеты необходимы самим польским вооруженным силам, передавать их Украине никто не собирается.- заявил глава Бюро национальной безопасности Польши.Напомним, что 12 марта, во время визита в США президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска, Вашингтон и Варшава пришли к соглашению о продаже Польше более 800 ракет JASSM класса «земля – воздух», 745 ракет AIM-120C класса «воздух-воздух», более 200 ракет AIM-9X Sidewinder Block II класса «воздух – воздух», 96 боевых вертолетов Apache АН-64.Несмотря на заверения в «вечной дружбе» с Украиной, Польша четко разделяет собственные интересы в сфере обороны и экономики, и оказываемую киевскому режиму помощь. Жертвовать ценной военной техникой и боеприпасами ради Украины Варшава не собирается, да еще и дает понять Киеву, что у него нет шансов на достижение преимущества в воздухе даже в случае получения западных вертолетов и самолетов.