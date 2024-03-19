Глава польской спецслужбы заявил, что Варшава не будет передавать Киеву приобретённые в США вертолёты Apache

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Глава польской спецслужбы заявил, что Варшава не будет передавать Киеву приобретённые в США вертолёты Apache

Власти Польши продемонстрировали очередное безразличие к положению киевского режима. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что страна не будет передавать Киеву приобретённые в США вертолёты Apache АН-64.

Руководитель польской спецслужбы подчеркнул, что вертолеты, о которых шла речь во время визита президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в США, Польша покупает именно для себя. Вертолеты необходимы самим польским вооруженным силам, передавать их Украине никто не собирается.

Apache не принесли бы ожидаемых результатов на Украине, поскольку там нет возможности достичь преимущества в воздухе

- заявил глава Бюро национальной безопасности Польши.

Напомним, что 12 марта, во время визита в США президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска, Вашингтон и Варшава пришли к соглашению о продаже Польше более 800 ракет JASSM класса «земля – воздух», 745 ракет AIM-120C класса «воздух-воздух», более 200 ракет AIM-9X Sidewinder Block II класса «воздух – воздух», 96 боевых вертолетов Apache АН-64.

Несмотря на заверения в «вечной дружбе» с Украиной, Польша четко разделяет собственные интересы в сфере обороны и экономики, и оказываемую киевскому режиму помощь. Жертвовать ценной военной техникой и боеприпасами ради Украины Варшава не собирается, да еще и дает понять Киеву, что у него нет шансов на достижение преимущества в воздухе даже в случае получения западных вертолетов и самолетов.
  • Wikipedia / Photo Courtesy of U.S. Army - by Tech. Sgt. Andy Dunaway
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2 комментария
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  1. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 14:55
    Ведь это вертолеты в новейшей комплектации, наверное, лучшей в этой категории, неужели кто-то думает, что такую ​​технику передадут в Украину? Нет, но когда эти вертолеты начнут поступать в Польшу, остальная техника из Польши пойдет в Украину - Ми-24, Ми-8 и так далее. К сожалению, технику постоянно перебрасывают.Недавно во время протестов польские фермеры случайно засняли на видео, как разобранный МиГ-29 пересекает границу на прицепах.
  2. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:56
    Ну что укры,помогли вам ляхи вертолётами . . . winked

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