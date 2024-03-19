Глава Пентагона заявил, что США не позволят Украине пасть
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На фоне многомесячной «пробуксовки» решения с выделением дополнительной помощи Украине, американские власти продолжают утверждать, что не бросят своих киевских партнеров.
Так, перед началом очередной встречи на авиабазе «Рамштайн» (ФРГ), посвященной поддержке Киева, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США, дословно, «не позволят Украине пасть». Со слов главы американского военного ведомства, администрация США по-прежнему полна решимости предоставить киевским властям все необходимые ресурсы для продолжения борьбы с Россией.
Стоит отметить, что на деле эта «решимость» пока ограничилась лишь пакетом помощи в 300 млн долларов, которые Вашингтону удалось сэкономить на предыдущих поставках. При этом американские власти подчеркнули, что до принятия конгрессом пакета помощи в 60 млрд новые поставки вооружения для ВСУ в текущем году невозможны.
В то же время Демократическая и Республиканская партии США еще с прошлого года не могут договориться по поводу выделения вышеупомянутой помощи Киеву. На данный момент перспективы достижения сторонами соглашения все еще выглядят туманными.
В свою очередь, не торопится с поставками ранее обещанных ВСУ дальнобойных ракет и Германия. Глава правительства Олаф Шольц недавно и вовсе заявил, что передача крылатых ракет Taurus Киеву для него является «линией на песке» (красная линия).
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