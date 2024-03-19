Глава Пентагона заявил, что США не позволят Украине пасть

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Глава Пентагона заявил, что США не позволят Украине пасть

На фоне многомесячной «пробуксовки» решения с выделением дополнительной помощи Украине, американские власти продолжают утверждать, что не бросят своих киевских партнеров.

Так, перед началом очередной встречи на авиабазе «Рамштайн» (ФРГ), посвященной поддержке Киева, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США, дословно, «не позволят Украине пасть». Со слов главы американского военного ведомства, администрация США по-прежнему полна решимости предоставить киевским властям все необходимые ресурсы для продолжения борьбы с Россией.



Стоит отметить, что на деле эта «решимость» пока ограничилась лишь пакетом помощи в 300 млн долларов, которые Вашингтону удалось сэкономить на предыдущих поставках. При этом американские власти подчеркнули, что до принятия конгрессом пакета помощи в 60 млрд новые поставки вооружения для ВСУ в текущем году невозможны.

В то же время Демократическая и Республиканская партии США еще с прошлого года не могут договориться по поводу выделения вышеупомянутой помощи Киеву. На данный момент перспективы достижения сторонами соглашения все еще выглядят туманными.

В свою очередь, не торопится с поставками ранее обещанных ВСУ дальнобойных ракет и Германия. Глава правительства Олаф Шольц недавно и вовсе заявил, что передача крылатых ракет Taurus Киеву для него является «линией на песке» (красная линия).
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    20 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 15:13
      Вообще то это зависит не от США,а от наших воинов,командиров.И от рукамиводства,конечно.Не дай бог миротворить надумают
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 15:17
        Лучше пусть он пасть закроет....или тогда уж берёт в руки ружжо и в под авдеевку, простату лечить....там помогут
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 15:37
          Да он из за геморроя это и сказал,не подумав.
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 15:20
        ...... новые поставки вооружения для ВСУ в текущем году невозможны.

        Чтобы xoxлы не пали, будут исправно поставлять психотропные пилюли, чтобы смелее рвались в бой.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 15:40
          Пилюли им..С синильной кислотой..
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        -1
        Сегодня, 15:35
        Это зависит от новостарого президента России,который вообще то даже и речи не ведёт об расширении страны нашей и дальше,за счет присоединения других регионов,таких как Харьковщина,Сумщина,Николаевщина,Черниговщина,Одесская область и ещё с десяток других областей пока ещё ук-роины.
    2. Türkiye Ранг пользователя
      Türkiye
      +2
      Сегодня, 15:14
      Глава Пентагона заявил, что США не позволят Украине пасть
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +1
      Сегодня, 15:15
      Можно подумать, вас кто-то будет спрашивать...
    4. Stoned Alone
      Stoned Alone
      -5
      Сегодня, 15:23
      какло нужно вообще обнулять, нет такой национальности , сибиряк или крымчанин же не национальность, в школах новых регионов втирать детям, что они русские в первую очередь
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 15:26
        втирать детям, что они русские
        Противоречия в одной фразе не видно?
        1. Stoned Alone
          Stoned Alone
          -2
          Сегодня, 15:30
          ну так украинство нужно выбивать, как сектантов лечат
    5. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 15:30
      эта больножо...я обезьяна чё то вякает!
    6. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Сегодня, 15:31
      "США не позволят украине пасть"...
      Воистину, быть "друзьями" США - это какое-то проклятие.
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:46
      Да... Бывают такие друзья, что сдохнуть спокойно не дадут...
    8. Zoriz Ранг пользователя
      Zoriz
      0
      Сегодня, 15:53
      Так же как не позволили пасть проамериканским режимам во Вьетнаме и Афганистане?
      Если брать за основу данную ритурику америки в предыдущих конфликтах, то следует готовиться к гигантскому сливу союзников.
    9. Саня терский Ранг пользователя
      Саня терский
      0
      Сегодня, 15:56
      США, «не позволят Украине пасть».

      США давно делает все, чтобы Украина рухнула.
    10. Злой_Советский_Зионист Ранг пользователя
      Злой_Советский_Зионист
      0
      Сегодня, 16:12
      "...американские власти продолжают утверждать, что не бросят своих киевских партнеров.."

      ....Конечно не бросят. Да и хлёпцев еще предостаточно!..
    11. axren1 Ранг пользователя
      axren1
      0
      Сегодня, 16:19
      ну хочет шоколадный чтоб хоть чтото стояло у него
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:29
      Ты сам то не пади-обезьяна tongue
    13. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 16:36
      USA 'may fall' this November.
      In November elections, Majority of the US citizens will vote for Trump.
      None of the 'star leaders' from the democratic party will win in this elections.
      Biden may try to 'tamper' the election results.
      The result will be a 'civil war' in US.
      There may be a 'civil war' in USA, before December 2024.

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