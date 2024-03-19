«Самый ответственный участок работы связан с СВО»: президент РФ выступил на коллегии ФСБ

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«Самый ответственный участок работы связан с СВО»: президент РФ выступил на коллегии ФСБ

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. На этом мероприятии глава российского государства сделал несколько основополагающих заявлений по работе этой спецслужбы.

В частности, российский президент рассказал о том, какое направление деятельности ФСБ РФ в настоящее время является основным и наиболее важным.

Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий

- подчеркнул президент Российской Федерации.

ФСБ РФ, по словам главы государства, успешно проводит операции по нейтрализации вражеской агентуры. Кроме того, контрразведчики активно работают в прифронтовой полосе, выявляя вражеских агентов и диверсантов. Многое было сделано спецслужбой для укрепления безопасности российской границы, включая и прилегающие к фронту регионы страны.

Владимир Путин отметил, что российский народ ждет от ФСБ РФ максимальной концентрации сил и наступательных действий. Но сотрудники ведомства, по его словам, и так демонстрируют в своей работе высокий уровень профессионализма, причем по всем направлениям своей деятельности.

Смысл и высокое значение работы ФСБ заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, в защите прав, свобод и безопасности граждан России

- сказал Владимир Путин.

Особо глава государства подчеркнул роль контрразведки ФСБ, в том числе в борьбе с вражеской агентурой, с экстремизмом, с подрывной деятельностью спецслужб иностранных государств.
  • kremlin.ru
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24 комментария
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  1. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    0
    Сегодня, 15:01
    как всегда: дядя Вова - просто красавчик
    1. Stoned Alone
      Stoned Alone
      0
      Сегодня, 15:11
      сейчас тебя власовцы-активисты местные заминусуют, темы с Путиным всю нечисть привлекают
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        -2
        Сегодня, 15:23
        давайте попросим администрацию ВО передать данные этих товарищей в ФСБ РФ
        скорее всего среди них есть террористы, предатели и шпионы
        пусть ФСБ их проверит на всякий случай
        а если они за рубежом то их отработает агентура и СпН Заслон СВР
        1. Stoned Alone
          Stoned Alone
          -1
          Сегодня, 15:24
          зайди в раздел аналитика, все там сидят плюсики набивают на мигрантских темах
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            -2
            Сегодня, 15:28
            зачем, по российскому законодательству так и так все эти товарищи уже в разработке у наших спец служб - ВО просто обязаны передавать эти данные
            и как сказал В.В. Путин - всегда считать что они с оружием в руках
            так как у нас нет - смертной казни - а так же нет срока давности
            1. Stoned Alone
              Stoned Alone
              0
              Сегодня, 15:32
              хз, кучка этих товарищей по всем сайтам бегает годами, ники уже запомнились
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 15:38
          Да точно здесь полно террористов, предателей и шпионов! Да у них тут гнездо. Меня вот постоянно минусуют!
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 16:42
            Цитата: Кот Александрович
            Да точно здесь полно террористов, предателей и шпионов! Да у них тут гнездо. Меня вот постоянно минусуют!

            Кот Александрович, вас минусуют за ваш фирменный специфический стиль формулировок (то ли юмор, то ли сарказм), который настолько специфический, что зачастую сразу и не поймёшь цель коммента. Так что минусы вы ухитряетесь получать со всех сторон. yes
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Сегодня, 15:28
        Круг задач здесь самый широкий

        Самое интересное ВВП высказался по поводу пофамильного выявления изменников-"власовцев" и применять к ним приговоры без срока давности. Это очень правильное решение.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 15:11
    Народ ждёт от него решительности в действиях а не дрожи в каленах!Почему войска не введены в Сумскую область?Зачем лезть во власть,чтобы война также и шла,без решительных действий с нашей стороны?Враг растянут линию фронта,строит активно и массово новые укрепрайоны и линии обороны-почему по ним не наносят удары,не уничтожают технику и живую силу,задействованную в строительстве этих линий обороны?
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      -7
      Сегодня, 15:16
      1. планомерно выносим в минус потенциал НАТО на украине
      тише едешь дальше будешь
      2. все новые укрепы ВСУ - НИ ЧТО против
      ТОСов и ФАБ-500, ФАБ-1500
      и тем более ФАБ-3000 и ОТРК Искандер с новой БЧ 1400 кг и дальностью 200 км
      3. лишние финансовые затраты украины на обустройство ЛБС - это НАМ большой и жирный плюс
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +5
      Сегодня, 15:26
      Народ ждёт от него решительности в действиях а не дрожи в каленах!

      Согласен. А не хватает своих ресурсов, ищите союзников, как п.и.н.д.о.с.н.я делает. Гарант же, в ответ на вопрос "почему не обратиться за помощью к той же КНДР", заявил - сами справимся. Прилеты в Белгороде это "справляемся"? Мне до сих пор не понятно, почему не трясут Китай с Индией. Против нас 50 стран и еще толпа мелких подсосов. Долго Кремль будет Дартаньяна изображать? Или как обычно в последний момент, когда время упущено, "подорвется"?
    3. frruc Ранг пользователя
      frruc
      -1
      Сегодня, 16:21
      Бережливый
      Народ ждёт от него решительности в действиях ......

      Просто ждать, этого маловато. Вы то сами готовы к решительным действиям в Сумской области, например. И кто вам сказал, что удары по строящимся укреплениям не наносят.
  3. Землекоп Ранг пользователя
    Землекоп
    -5
    Сегодня, 15:30
    ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ: УЛЬТИМАТУМ ПУТИНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

    ▫️ Один источник из окружения президента РФ сообщил информацию, что Владимир Путин рассматривает вариант жесткого ультиматума Украине. Народ требует победы и Президент готов к жестким решениям.

    Чтобы закончить СВО и сохранить как можно больше жизней наших солдат, а также чтобы не проводить новую мобилизацию, Владимир Путин рассматривает вариант жесткого ультиматума Украине. Путин потребует о выводе украинских войск с территории России (новые регионы) и добровольной сдаче Харькова, Николаева и Одессы.. В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит настоящую войну Киеву. После чего в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Полтава, Тернополь и Винница. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Бомбардировщики Ту-22М3 бомбами ФАБ-5000 уничтожат все мосты через Днепр, гражданские аэропорты, всю железнодорожную инфраструктуру. Центр Киева, все административные здания и бункеры будут уничтожены "Кинжалами". Все подстанции электростанций будут уничтожены единым ракетно-бюомбовым ударом из бомбардировщиков Ту-95мс.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +7
      Сегодня, 15:38
      Землекоп-этот комментарий вам нужно было написать в разделе "сказки ",или "нарочно не придумаешь "!
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 15:38
      Это все разговоры. Что ему раньше мешало ультиматумы выдвинуть? Смертей было недостаточно? Путин привык жевать сено.
    3. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +6
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Землекоп
      Один источник из окружения президента РФ сообщил информацию, что Владимир Путин рассматривает вариант жесткого ультиматума Украине. Народ требует победы и Президент готов к жестким решениям.

      Вот когда этот ультиматум озвучат официально, тогда стоит его обсуждать! Но, честно говоря, это больше похоже на фейк. Вам самому, уважаемый, так не кажется? lol
    4. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      0
      Сегодня, 15:45
      Цитата: Землекоп
      В случае отказа, Москва в течении 24 часов объявит настоящую войну Киеву.

      Это лучшее, что я читал на ВО за последние два года.
    5. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +4
      Сегодня, 15:46
      Цитата: Землекоп
      Один источник из окружения президента РФ сообщил информацию


      Ох уж эти источники, источают такое, что диву даешься
    6. reader1964 Ранг пользователя
      reader1964
      +1
      Сегодня, 15:58
      это вы сами спланировали? или где-то прочитали ?
    7. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +1
      Сегодня, 16:24
      Один источник из окружения президента РФ сообщил информацию......

      Эту информацию вам наверно по каналам ЗАС передали, до 1 апреля еще две недели.
  4. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 15:36
    Владимир Путин отметил, что российский народ ждет от ФСБ РФ максимальной концентрации сил и наступательных действий.

    Так развяжите им руки, дайте смертную казнь в инструменты, от ликвидации на месте до расстрелов, дайте возможность посадки/высылки пятой колонны, дайте возможность их уничтожения за границей. Дайте возможность зачистить граждан "высокой культуры", преподавательский состав, навальнистов-студентов и др м.е.р.з.оту, тогда дело тронется.
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -2
      Сегодня, 16:07
      Господи, спасибо тебе, что такие люди не принимают решений у нас в стране! what
  5. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    0
    Сегодня, 16:41
    Власти Белгородской области приняли решение порядка 9 тыс. детей вывезти в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России», передает ТАСС.

    «Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 [марта] 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена», — сказал губернатор.

    Гладков сообщил, что за неделю в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали.

    А из других приграничных регионов, подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ, детей тоже будут эвакуировать?

    А что планируется делать с взрослым населением?

    Его эвакуировать не будут?

    Они будут продолжать гибнуть от обстрелов ВСУ?

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