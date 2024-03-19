«Самый ответственный участок работы связан с СВО»: президент РФ выступил на коллегии ФСБ
Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. На этом мероприятии глава российского государства сделал несколько основополагающих заявлений по работе этой спецслужбы.
В частности, российский президент рассказал о том, какое направление деятельности ФСБ РФ в настоящее время является основным и наиболее важным.
- подчеркнул президент Российской Федерации.
ФСБ РФ, по словам главы государства, успешно проводит операции по нейтрализации вражеской агентуры. Кроме того, контрразведчики активно работают в прифронтовой полосе, выявляя вражеских агентов и диверсантов. Многое было сделано спецслужбой для укрепления безопасности российской границы, включая и прилегающие к фронту регионы страны.
Владимир Путин отметил, что российский народ ждет от ФСБ РФ максимальной концентрации сил и наступательных действий. Но сотрудники ведомства, по его словам, и так демонстрируют в своей работе высокий уровень профессионализма, причем по всем направлениям своей деятельности.
- сказал Владимир Путин.
Особо глава государства подчеркнул роль контрразведки ФСБ, в том числе в борьбе с вражеской агентурой, с экстремизмом, с подрывной деятельностью спецслужб иностранных государств.
- kremlin.ru
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