Аргентинский лидер высказался в поддержку протестов на Кубе и оскорбил кубинского президента
Президент Аргентины Хавьер Херардо Милей вновь выступил в свойственной ему эпатажной манере. На этот раз политик-либертарианец высказался в поддержку протестов на Кубе и оскорбил президента островного государства Мигеля Диас-Канеля, употребив в отношении него нецензурное выражение. Аргентинский лидер призвал кубинцев к борьбе за свободу, которая, как он выразился, принесет «процветание, благополучие и, прежде всего, много счастья». Видимо, как приносит в Аргентине после прихода Милея к власти...
— призвал президент Аргентины в видеообращении.
Ранее, еще до избрания на президентский пост, Милей неоднократно выступал с оскорблениями в адрес папы Римского Франциска, уроженца Аргентины. Чем не угодил понтифик Милею, непонятно. Однако в отношении главы Римско-католической церкви явно лишенный понятий об этикете и приличиях аргентинский предприниматель высказывался в нелицеприятной форме, самыми безобидными эпитетами в адрес Франциска были «слабоумный» и «представитель лукавого на земле».
Впрочем, заняв президентский пост, Милей решил одуматься. В февраля этого года, во время посещения Ватикана, он даже извинился перед понтификом за свои прошлые высказывания. На что Франциск с подобающим его сану терпением простил, как он выразился, «ошибки молодости, которые свойственны всем».
Согласно социальным сетям и официальным сообщениям, сотни жителей второго по величине города Кубы, Сантьяго, приняли участие в редкой для этой страны публичной акции протеста в воскресенье, 17 марта. Поводом для уличных акций стали массовые многочасовые отключения электроэнергии, что в жарком климате острова привело к порче требующих охлаждения продуктов, как у населения, так и в других местах их хранения. Видео в социальных сетях свидетельствуют о том, что митинг был мирным. О протестах в других городах острова, включая столицу, ничего не известно.
Президента Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил протест в Сантьяго и призвал к диалогу в «атмосфере спокойствия и умиротворения». Кубинский лидер заявил в соцсетях, что «террористы и враги революции» из Соединенных Штатов стремятся разжечь дальнейшие протесты. В свою очередь, посольство США в Гаване выпустило заявление, в котором призвало кубинское правительство «уважать права человека и удовлетворять законные потребности кубинского народа». В ответ глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил Вашингтон в том, что острая экономическая ситуация в стране вызвана торговым эмбарго и американскими санкциями.
Президент Аргентины не скрывает своих даже не симпатий, а фактически подобострастия в отношении США. Этим, очевидно, и объясняются его высказывания в адрес президента Острова Свободы. И это при том, что далеко не спокойно в его собственной стране. Все больше жителей Аргентины выражают недовольство слишком радикальными планами либеральных реформ Милея, дирижерами которых выступают США. Протестные акции приняли перманентный характер и продолжаются уже не первый месяц. Но волеизъявление собственных граждан для аргентинского лидера менее важно, чем «свобода» кубинцев, за которую он радеет явно в интересах США.
Между тем, восстанавливается и развивается политические и финансово-экономическое партнерство Кубы и России. В феврале этого года глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе латиноамериканского турне посетил Гавану и обсудил с лидером Кубы присоединение республики к БРИКС, от чего отказался Милей, новые инвестиции и значительный рост взаимного товарооборота. Накануне министр туризма островного государства Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил в интервью ТАСС, что Куба сделает прием карт российской платежной системы «Мир» обязательным условием для работы любого заведения в стране. На сегодня в республике уже работает 20 тысяч терминалов, принимающих эти карты.
- Сайт президента Аргентины
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