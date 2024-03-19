Аргентинский лидер высказался в поддержку протестов на Кубе и оскорбил кубинского президента

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Аргентинский лидер высказался в поддержку протестов на Кубе и оскорбил кубинского президента

Президент Аргентины Хавьер Херардо Милей вновь выступил в свойственной ему эпатажной манере. На этот раз политик-либертарианец высказался в поддержку протестов на Кубе и оскорбил президента островного государства Мигеля Диас-Канеля, употребив в отношении него нецензурное выражение. Аргентинский лидер призвал кубинцев к борьбе за свободу, которая, как он выразился, принесет «процветание, благополучие и, прежде всего, много счастья». Видимо, как приносит в Аргентине после прихода Милея к власти...

Так что, кубинские братья, не сдавайтесь, не сдавайтесь, пришло ваше время. Да здравствует свобода, черт побери!

— призвал президент Аргентины в видеообращении.



Ранее, еще до избрания на президентский пост, Милей неоднократно выступал с оскорблениями в адрес папы Римского Франциска, уроженца Аргентины. Чем не угодил понтифик Милею, непонятно. Однако в отношении главы Римско-католической церкви явно лишенный понятий об этикете и приличиях аргентинский предприниматель высказывался в нелицеприятной форме, самыми безобидными эпитетами в адрес Франциска были «слабоумный» и «представитель лукавого на земле».

Впрочем, заняв президентский пост, Милей решил одуматься. В февраля этого года, во время посещения Ватикана, он даже извинился перед понтификом за свои прошлые высказывания. На что Франциск с подобающим его сану терпением простил, как он выразился, «ошибки молодости, которые свойственны всем».

Согласно социальным сетям и официальным сообщениям, сотни жителей второго по величине города Кубы, Сантьяго, приняли участие в редкой для этой страны публичной акции протеста в воскресенье, 17 марта. Поводом для уличных акций стали массовые многочасовые отключения электроэнергии, что в жарком климате острова привело к порче требующих охлаждения продуктов, как у населения, так и в других местах их хранения. Видео в социальных сетях свидетельствуют о том, что митинг был мирным. О протестах в других городах острова, включая столицу, ничего не известно.

Президента Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил протест в Сантьяго и призвал к диалогу в «атмосфере спокойствия и умиротворения». Кубинский лидер заявил в соцсетях, что «террористы и враги революции» из Соединенных Штатов стремятся разжечь дальнейшие протесты. В свою очередь, посольство США в Гаване выпустило заявление, в котором призвало кубинское правительство «уважать права человека и удовлетворять законные потребности кубинского народа». В ответ глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил Вашингтон в том, что острая экономическая ситуация в стране вызвана торговым эмбарго и американскими санкциями.

Президент Аргентины не скрывает своих даже не симпатий, а фактически подобострастия в отношении США. Этим, очевидно, и объясняются его высказывания в адрес президента Острова Свободы. И это при том, что далеко не спокойно в его собственной стране. Все больше жителей Аргентины выражают недовольство слишком радикальными планами либеральных реформ Милея, дирижерами которых выступают США. Протестные акции приняли перманентный характер и продолжаются уже не первый месяц. Но волеизъявление собственных граждан для аргентинского лидера менее важно, чем «свобода» кубинцев, за которую он радеет явно в интересах США.

Между тем, восстанавливается и развивается политические и финансово-экономическое партнерство Кубы и России. В феврале этого года глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе латиноамериканского турне посетил Гавану и обсудил с лидером Кубы присоединение республики к БРИКС, от чего отказался Милей, новые инвестиции и значительный рост взаимного товарооборота. Накануне министр туризма островного государства Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил в интервью ТАСС, что Куба сделает прием карт российской платежной системы «Мир» обязательным условием для работы любого заведения в стране. На сегодня в республике уже работает 20 тысяч терминалов, принимающих эти карты.
  • Сайт президента Аргентины
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26 комментариев
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  1. 30 вис Ранг пользователя
    30 вис
    +1
    Сегодня, 15:39
    Президент Аргентины Хавьер Херардо Милей ..... Этого Милея не из Армении выписали в Аргентину .. Тоже Ар - ара ... и действия похожи ..
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -12
      Сегодня, 15:48
      Говорят Пашинян первое время вел себя вполне конвенционально: контингент в Сирию отправил, Лукашенко признал, спецоперацию поддержал.. Развернуло его в момент наших знаменитых перегруппировок и жестов доброй воли. Добила наша нулевая активность в момент азербайджанской агрессии. Умеем мы все таки союзников просырать.
      1. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        +2
        Сегодня, 15:52
        Цитата: ИванИванов
        Говорят Пашинян первое время вел себя вполне конвенционально

        Конвенциально говорите ? Присматривался , принюхивался , боялся .. Понял Россия занята ... Не до него ... ждал поддержки с запада . И Остапа , (Пашиняна ) понесло ...
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +2
          Сегодня, 15:59
          Палка о двух концах. Подумал зачем ему союзник, который ни себя ни его защитить не может. По факту из стойких у нас только Батька, да и то потому как деваться некуда. На остальных и смотреть не хочется. Китай все бочком-бочком, казахи потомками золотой орды себя объявили - вот основа для их нацизма и терр.претензий. Они и раньше в комментах "слава украине" себя не стесняли. А мы мочим, язык скушав.
          1. Татьяна Ранг пользователя
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 16:21
            Президент Аргентины Хавьер Херардо Милей - эпатажный политик-либертарианец - это самый лучший проамериканский ставленник США в Аргентине на ликвидацию национального государства Аргентина!

            Либертарианец - это АНАРХИСТ, выступающий за максимальную ликвидацию национального государства, как такового, и его государственных институтов в обществе. За АБСОЛЮТНУЮ свободу любого человека в обществе в вопросе о частной собственности без государства, как такового!

            Анархист - он и есть анархист со своим принципом "Анархия - мать порядка", "Кто сильнее и хитрее - тот в собственности от других что-то и имеет"! А Остальные пусть довольствуются своею неограниченной личной свободой от государства в качестве "лишних" людей на поле жизни!

            По Милею психушка плачет или позорная виселица в отместку за предательство от аргентинского народа!
        2. Комментарий был удален.
      2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +2
        Сегодня, 16:07
        Они сами себя просырали. Думали россияне намного больше армяне, чем они сами. Вы повоюйте за нас, а мы подождём. Кому нужны такие союзники? Хитросплетённые однако.
      3. dzvero Ранг пользователя
        dzvero
        0
        Сегодня, 16:21
        Добила наша нулевая активность в момент азербайджанской агрессии.

        А сам пашинян НКР признал да войск на помощь отправлял или как?
    2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +4
      Сегодня, 15:58
      Мне вот интересно, сколько этот клоун продержится у власти? В голове ведь полная пустота, при этом ориентированная на США.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 16:02
        А мне интересно бы было взглянуть на его встречу с зе-фюрером. laughing уже представил себе это шоу - визит Милея на Украину!! Один сыграет на рояле, другой махнёт бензопилой... laughing Либертарианцы, однако... wassat
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:34
      Этот бес мне напоминает Борьку-англичанина..Такой же чепушило
  2. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 15:42
    Да и пёс с ним с этим волосатиком.
    Пургу несёт круче Пескова.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 15:47
      ну песков на людей с бензопилой все таки ни кидается
    2. болгарин Ранг пользователя
      болгарин
      +1
      Сегодня, 15:56
      Пес с псом. Браво. Да здравствует зоофилия в Аргентине и во всем западном мире. Овации
  3. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:47
    На этот раз политик-либертарианец
    давайте писать правильно - неадекватный, буйный
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 15:51
      Была неплохая страна-Аргентина.Пусть даже со своими чудачествами.Даже с Британией бодалась.Все,кончилась ,страну высосут дт нитки
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 15:52
      Нет, как раз идеальное обозначение для современного политика. Либертарианец.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Копчёный
        Нет, как раз идеальное обозначение для современного политика.

        вообще смотришь на сегодняшних политиков и понимаешь что каждый последующий, одна орет давайте ядерной войны не боятся, другой с бензопилой бегает, третий предлагает повоевать Россией
        такое ощущение что какой то фильм из серии про вырвавшегося на свободу вируса сбылся, по миру распространяется вирус идиoтизма, при чем поражает в основном политиков
  4. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 15:51
    Президент Аргентины Хавьер Херардо Милей вновь выступил в свойственной ему эпатажной манере. На этот раз политик-либертарианец высказался в поддержку протестов на Кубе и оскорбил президента островного государства Мигеля Диас-Канеля, употребив в отношении него нецензурное выражение.
    Ему за такие выступления приплачивают, что ли? smile
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Gomunkul
      Ему за такие выступления приплачивают, что ли?

      думаю из любви к искусству, либо его покусали европейские политики
  5. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:51
    Не бывает плохих наций ,но куда смотрела аргентинская нация , выбирая мохнатого ?
  6. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 15:52
    Что еще мог выдать это пес, кроме предложения лечь и раздвинуть булки в обмен на "демократические плюшки".
  7. болгарин Ранг пользователя
    болгарин
    0
    Сегодня, 15:53
    Да это же классно. Самое время попросить Кубу разместить гиперзвук. На всякий случай, вдруг Аргентина атакует.
  8. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    0
    Сегодня, 15:53
    Цитата: Василенко Владимир
    ну песков на людей с бензопилой все таки ни кидается

    С филипком за руку держался Песков, вторичкой пользует. Русских за рубежом не признаёт. Косяки за косяками у него.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:01
      но с пилой то не бегает за людьми
  9. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 15:55
    Пустозвон.... сделал бы для страны что-то полезное, а не языком чесал...
  10. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:23
    Раз выбрали аргентины такого придурка-значит-сами такие же tongue

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