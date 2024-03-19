Канцлер ФРГ назвал смешными дискуссии о поставках Украине ракет Taurus

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у него вызывают удивление непрекращающиеся в Германии дискуссии о поставках украинской армии дальнобойных ракет Taurus. Он также напомнил о других видах предоставленной Берлином Киеву военной помощи.Как сообщает издание Handelsblatt, Шольц заявил, что эти дискуссии в ФРГ едва ли могут быть еще смешнее. По крайней мере, та их часть, которая доступна широкой общественности. Немецкий канцлер также напомнил, что Берлин уже передал киевскому режиму военную помощь в размере 28 миллиардов евро, что намного превышает объемы помощи, переданной другими европейскими государствами. Шольц также отметил, что считает продолжающиеся в ФРГ дискуссии о безопасности и внешней политике неким подобием поднимания и опускания флагов. По мнению немецкого канцлера, "люди боятся принимать необдуманные политические требования".При этом отмечается рост рейтинга партии Шольца Социал-демократической партия Германии (СДПГ) на фоне отказа канцлера начать поставки Киеву крылатых ракет Taurus. В свою очередь, оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз), поддерживающий передачу Киеву дальнобойных вооружений, теряет рейтинг, ставший худшим за последние несколько месяцев.Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер поддержал отказ действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца отправить боевикам киевского режима дальнобойные ракеты Taurus. Последующую за отказом снабжать Украину дальнобойными ракетами критику в адрес Шольца Шредер считает неприемлемой.

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