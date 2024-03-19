Канцлер ФРГ назвал смешными дискуссии о поставках Украине ракет Taurus

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Канцлер ФРГ назвал смешными дискуссии о поставках Украине ракет Taurus

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у него вызывают удивление непрекращающиеся в Германии дискуссии о поставках украинской армии дальнобойных ракет Taurus. Он также напомнил о других видах предоставленной Берлином Киеву военной помощи.

Как сообщает издание Handelsblatt, Шольц заявил, что эти дискуссии в ФРГ едва ли могут быть еще смешнее. По крайней мере, та их часть, которая доступна широкой общественности. Немецкий канцлер также напомнил, что Берлин уже передал киевскому режиму военную помощь в размере 28 миллиардов евро, что намного превышает объемы помощи, переданной другими европейскими государствами. Шольц также отметил, что считает продолжающиеся в ФРГ дискуссии о безопасности и внешней политике неким подобием поднимания и опускания флагов. По мнению немецкого канцлера, "люди боятся принимать необдуманные политические требования".



При этом отмечается рост рейтинга партии Шольца Социал-демократической партия Германии (СДПГ) на фоне отказа канцлера начать поставки Киеву крылатых ракет Taurus. В свою очередь, оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз), поддерживающий передачу Киеву дальнобойных вооружений, теряет рейтинг, ставший худшим за последние несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер поддержал отказ действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца отправить боевикам киевского режима дальнобойные ракеты Taurus. Последующую за отказом снабжать Украину дальнобойными ракетами критику в адрес Шольца Шредер считает неприемлемой.
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6 комментариев
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  1. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 15:36
    это ничтожество и тряпку продавят через пару недель...начиналось все с касок
  2. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 15:48
    В свою очередь, оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз), поддерживающий передачу Киеву дальнобойных вооружений, теряет рейтинг, ставший худшим за последние несколько месяцев

    Ведь поставлять дальнобойное оружие в другую страну это так по-христиански. Еще Иисус говаривал "ударят кого-нить по одной щеке,а ты ему подари ракету". Меня умиляет когда за войну и "Зеленые" ,которые вроде как должны догонять,что военная промышленность это нифига не экологично, и типа челики с религиозным стержнем .. Что происходит с нашим миром ?!
  3. Oldi Ранг пользователя
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:00
    Давно поставил бы, ссыкотно просто, чувство самосохранения ещё осталось. Придёт нацик помоложе и поставит.
  4. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:19
    Смешливый какой, спасу нет. Ему Галкина с Ургантом рядом посадить и трехлитровые памперсы надеть.
  5. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:26
    Тут не смеяться надо-а отправлять предлагающих подобное-воевать на Окраину tongue
  6. ASM Ранг пользователя
    ASM
    0
    Сегодня, 16:27
    Да там не в самих ракетах дело. Сами по себе ракеты - это просто средство нанесения удара, а вот инфраструктура с целой кучей секретных технологий и компьютеров - это уже серьезно. И Германцы вполне отдают себе отчет, что, при поставках на окраину, эти технологии окажутся в руках РФ. Отправлять своих дорогостоящих специалистов вместе с ракетными комплексами Шольц справедливо не хочет, а доверить все комплексы и технологии фуфлам - просто бред.

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