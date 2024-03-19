Госдума приняла закон, освобождающий от уголовной ответственности контрактников на период СВО

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Госдума приняла закон, освобождающий от уголовной ответственности контрактников на период СВО

Нижняя палата российского парламента сегодня в двух чтениях приняла закон, по которому лица, заключившие контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы в период проведения СВО, освобождаются от уголовного наказания.

При этом в Госдуме отметили, что под этот закон подпадут не все преступления предусмотренные Уголовным кодексом РФ, например, гражданину, заподозренному в педофилии, контракт с Минобороны не поможет избежать ответственности. Не будет распространяться этот закон и на тех, кто подозревается или тем более признан виновным в других тяжких и особо тяжких преступлениях, включая терроризм.

По словам главы Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в первую очередь закон коснется лиц, желающих заключить военный контракт, но подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Условный срок вместо реального смогут получить и уже осужденные по уголовным делам лица, в зависимости от тяжести содеянного.



Контролировать поведение контрактников, имевших проблемы с законом, будет командование воинских частей, пояснил депутат, добавив, что в случае повторного совершения преступления такого контрактника будут судить с учетом ранее вынесенных приговоров.
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35 комментариев
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  1. 30 вис Ранг пользователя
    30 вис
    +9
    Сегодня, 15:37
    Та ещё радость быть командиром для этих воинов .. Или я чего то не понимаю ?
    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 15:47
      А в чём проблема? Если человек совершил какое-то преступление, то на нём крест надо ставить, что ли? Среди несудимых полно просто непопавшихся, а среди осуждённых - сидящих за мелочёвку. Святых нет.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 16:30
        Цитата: Pharmacist
        А в чём проблема? Если человек совершил какое-то преступление, то на нём крест надо ставить, что ли?

        в зависимости от ситуации
        во Владивостоке Георгий Повилайко, изнасиловал и убил женщину, когда она собиралась на работу. Получил 21 год. Но пошел на сво, вернулся через полгода теперь на на свободе.
        На таком тоже ты крест тоже не поставил бы?
        Только если это не твоя жена или мать была бы?
        https://www.gazeta.ru/social/news/2024/01/23/22170745.shtml
        1. Pharmacist Ранг пользователя
          Pharmacist
          -1
          Сегодня, 16:34
          Дурацкий пример. Читать надо внимательнее - речь про преступления малой и средней тяжести. Остальным воевать не предлагается.
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -6
      Сегодня, 15:47
      А что, командиры прямо надорвутся, если 3-4 раза в неделю проведут воспитательную баседу с каждым из своих бойцов-преступников?
      1. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        0
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Кот Александрович
        А что, командиры прямо надорвутся, если 3-4 раза в неделю проведут воспитательную баседу с каждым из своих бойцов-преступников?

        В боевых действиях ? Найти время на беседу ? Пулю за не повиновение .
      2. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 15:58
        А если по 228 привлекался, вот здорово с таким товарищем служить.С такими беседы очень помогут, они прям очень восприимчивы к ним.
        1. Stoned Alone
          Stoned Alone
          -1
          Сегодня, 16:17
          по 228 куча народа сидит, которые вообще не употребляли в жизни
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +1
            Сегодня, 16:21
            Цитата: Stoned Alone
            по 228 куча народа сидит, которые вообще не употребляли в жизни

            Куча, это сколько?
            Не волнует no распространение и хранение наркотиков тоже тяжкое.
            1. Stoned Alone
              Stoned Alone
              -1
              Сегодня, 16:23
              хватает , разбои тоже тяжкие, но люди на СВО шли со сроками 15-20 лет , из опг
          2. suhorukofal Ранг пользователя
            suhorukofal
            +2
            Сегодня, 16:23
            У меня 2 замечания в ответ . 1 кого не спроси, все невиновные и их подставили. 2 откуда у вас такие познания и уверенные ответы, отбывали?
            1. Stoned Alone
              Stoned Alone
              -2
              Сегодня, 16:26
              отбывал, но давно, уже больше 20-лет не имею дел с правоохранительными органами, друзья детства живут этой жизнью до сих пор, общаемся
              1. suhorukofal Ранг пользователя
                suhorukofal
                +1
                Сегодня, 16:34
                Ну так зачем тогда за сегодняшнее время говорить? Ясная вон сказала, что таких не будут брать, не хотелось бы служить со всякими любителями соли и ли как там это называется. Там флягу рвет не как с героина. Весь промидол можно заранее прятать. Да и если не употреблял тот же барыга ничем не лучше наркомана.
                1. Stoned Alone
                  Stoned Alone
                  -1
                  Сегодня, 16:36
                  так я ж не про торчков, там куча закладчиков безмозглых переломали себе жизни, которые даже не торчали, курьеров всевозможных и т.д.
                  1. suhorukofal Ранг пользователя
                    suhorukofal
                    0
                    Сегодня, 16:44
                    я не очень с таким контингентом, поверхностно и то лет 20 назад, но, насколько знаю, все эти курьеры "бегунки" в простонародье наркоманском за дозу и бегают.
        2. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 16:17
          Цитата: suhorukofal
          А если по 228 привлекался, вот здорово с таким товарищем служить.С такими беседы очень помогут, они прям очень восприимчивы к ним.

          С лицами, по статьям за наркоту, контракты заключаться не будут.
          1. suhorukofal Ранг пользователя
            suhorukofal
            0
            Сегодня, 16:18
            Цитата: Ясная
            С лицами, по статьям за наркоту, контракты заключаться, не будут.

            Это хорошая новость
      3. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 15:58
        Ну, на первый взгляд - логично. Проштрафился, так искупай вину на фронте. Но я бы создал для таких подобие штрафных рот, для самых трудных миссий. Потому что сейчас воюют ребята не в порядке наказания, а по всеобщему долгу перед Родиной, а штрафникам нужно ЗАСЛУЖИТЬ прощение своих грехов!
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -4
    Сегодня, 15:42
    Ну то есть понятно, людей закономерно не хватает, об этом вчера и Прилепин писал. Опять те же грабли. Вы не пробовали помощи у соседей попросить?
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      -1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: ИванИванов
      Ну то есть понятно, людей закономерно не хватает, об этом вчера и Прилепин писал. Опять те же грабли. Вы не пробовали помощи у соседей попросить?

      Что значит "закономерно" и кто такой Прилепин?
  3. astepanov Ранг пользователя
    astepanov
    +4
    Сегодня, 15:50
    Похоже, не так всё гладко с набором на службу по контракту...
  4. Stoned Alone
    Stoned Alone
    -6
    Сегодня, 15:51
    правильно , что криминал привлекают на службу, многие не могут жить нормальной жизнью, спокойной , а там находят себя, особенно из южных регионов ребята с передозом тестостерона
    1. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      +5
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Stoned Alone
      многие не могут жить нормальной жизнью, спокойной , а там находят себя, особенно из южных регионов ребята с передозом тестостерона

      А вы попробуйте этого с передозом отправить вперёд в атаку ? Особенно из южного региона ... Грабить и хамить это они могут . С такими должна быть дисциплина , как у Вагнером .
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 16:04
        Согласен с вами, для Вагнера это проходило и работало не плохо. Всё-таки у Вагнера немного другие методы поддержания дисциплины (не будем сейчас обсуждать их законность ) и это давало свои плоды. В Армии будет, думаю и есть, не все так радужно с таким континентом.
      2. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 16:04
        Цитата: 30 вис
        С такими должна быть дисциплина

        Именно так. Более того, эти товарищи еще сами могут разлагать дисциплину. Я понимаю, что каждый может оступиться, сам не кристально чистой биографии, но откровенно отрицательных элементов, особенно со статьями типа 228, тянуть явно не стоит, от таких больше вреда. Насмотрелся на таких, люди неисправимые.
      3. Stoned Alone
        Stoned Alone
        -3
        Сегодня, 16:05
        я что ли дисциплину там должен организовывать? ясно, что не банду там собирать, как будто там мало дагов с чеченцами хорошо воюют
    2. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Stoned Alone
      там находят себя, особенно из южных регионов ребята с передозом тестостерона

      По факту, это называется - психопадством!
      1. Stoned Alone
        Stoned Alone
        -1
        Сегодня, 16:28
        от слова падать? ))
        Цитата: Ясная
        По факту, это называется - психопадством!
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 16:29
          Цитата: Stoned Alone
          от слова падать? ))
          Цитата: Ясная
          По факту, это называется - психопадством!

          Морально
  5. сталевар Ранг пользователя
    сталевар
    +1
    Сегодня, 15:57
    А что, нормально. Теперь оборзевших мигрантов, можно смело на место ставить, да и ГАИ-шников тоже.
    1. Магог_ Ранг пользователя
      Магог_
      -1
      Сегодня, 16:13
      да и ГАИ-шников тоже
      Получается самый короткий анекдот : "ГАИ-шник - воин СВО"... Они там в ГИБДД друг друга "сдают", не моргнув глазом, а на фронте скорее с противником "договорятся", чем рисковые задачи командования будут выполнять.
  6. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +3
    Сегодня, 16:08
    Видимо, людей серьезно не хватает, а Пригожин был прав.
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -1
    Сегодня, 16:28
    Ну у украинцев хоть отпетых бандитов-как у нас-на войну не отправляют
  8. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    +1
    Сегодня, 16:29
    Цитата: Добрый злыдень
    Ну, на первый взгляд - логично.

    Только поздно! Желающих уже "Вагнер" уже из лагерей забрал.Да и по здоровью многие не прошли.Да и Пригожин брал на лучших условиях-на 6 месяцев и прощай.Контракт с МО -сроков нет,до победы. recourse hi
  9. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    -1
    Сегодня, 16:40
    ... из заключенных будут формировать специальные отряды... Законопроект о мобилизации заключенных будет зарегистрирован ... уже на следующей неделе, принять его планируется тоже как можно быстрее, затягивать с этим не будут

    Вот такой вот текст
    Но не из этой статьи, из другой, несколькими днями раньше, от 10 марта 2024 года, тут же, на ВО
    Называется:
    "Сырский поддержал идею создания специальных штурмовых отрядов из заключенных"

    К чему это я? Да к тому, что людей везде не хватает

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