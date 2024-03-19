Госдума приняла закон, освобождающий от уголовной ответственности контрактников на период СВО

Нижняя палата российского парламента сегодня в двух чтениях приняла закон, по которому лица, заключившие контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы в период проведения СВО, освобождаются от уголовного наказания.При этом в Госдуме отметили, что под этот закон подпадут не все преступления предусмотренные Уголовным кодексом РФ, например, гражданину, заподозренному в педофилии, контракт с Минобороны не поможет избежать ответственности. Не будет распространяться этот закон и на тех, кто подозревается или тем более признан виновным в других тяжких и особо тяжких преступлениях, включая терроризм.По словам главы Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в первую очередь закон коснется лиц, желающих заключить военный контракт, но подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Условный срок вместо реального смогут получить и уже осужденные по уголовным делам лица, в зависимости от тяжести содеянного.Контролировать поведение контрактников, имевших проблемы с законом, будет командование воинских частей, пояснил депутат, добавив, что в случае повторного совершения преступления такого контрактника будут судить с учетом ранее вынесенных приговоров.

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