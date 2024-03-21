Михаил Делягин и Дональд Трамп: никто теперь не постучится в ВТО

Кто говорит и что пишет?

Аргументы Делягина

И факты Трампа

Разве Россия не Свазиленд?

Читатель вправе спросить – где Дональд Трамп, который вот-вот может вернуться в Белый дом, и где Михаил Делягин, не более чем один из... «почти оппозиционных» депутатов Госдумы. Но дистанция всё же не такая большая, а если взглянуть с другой стороны, её и вовсе нет.Дело в том, что крайности, как известно, имеют склонность сходиться. И в предельно жёстких оценках Всемирной торговой организации, они вдруг сошлись. Трамп и Делягин – бывший, и не исключено, что будущий американский лидер с его претензиями на глобальное лидерство США, и российский парламентарий и учёный, для которого антиглобализм – это дело всей жизни.ВТО, благодаря как раз угрозам Трампа в бытность его 45-м президентом вывести из организации США, теперь даже при демократах ведёт себя тише воды и ниже травы. Но про неё вдруг именно сейчас вспомнили по обе стороны океана.Что ж, дело, возможно, и вправду идёт к миру – «похабному» или не очень, это уж кому как. Главное, что при войне, то есть при спецоперациях, где только нужно и можно и где нельзя ни при каких условиях, ни о каком ВТО и вспоминать не стоит.Сразу после присоединения России к ВТО её нынешний критик Михаил Делягин сетовал как раз на то, что Россия приняла на себя слишком жёсткие обязательства, как страна с развитой экономикой. И это вместо того, чтобы по примеру Китая устроиться там как-то помягче.Теперь у депутата справоросса иные аргументы. По его оценке, нашу страну затащили в ВТО на заведомо кабальных, колониальных условиях. Кто это сделал? Разумеется, либералы и олигархи, обслуживающие интересы Запада – такие заявления сейчас в тренде.В чём с Делгяиным не стоит спорить, так это в том, что условия пребывания в ВТО «индивидуальны для каждой страны и зависят от результатов переговоров». Так давайте же вести эти переговоры, хотя есть ли сейчас в этом хоть какой-то смысл?Невысокая тарифная защита, опять же, в сравнении с Китаем когда-то числилась как раз одним из достижений России на переговорах по вступлению. Кто-то этим даже гордился, хотя сейчас, тут с депутатом как раз не поспоришь, именно это стало «дополнительным фактором нашей неконкурентоспособности».Михаил Делягин пеняет министру экономического развития РФ Решетникову за то, что тот называет ВТО «единственным залогом цивилизованной внешней торговли». Хотя в условиях санкционных войн помощь ВТО, если бы та была хоть на что-то способна, России отнюдь не помешала бы.Ответ министра, что «мы», оказывается, «до сих пор вырабатываем свою позицию по этому поводу и, когда придет время, обязательно ее выскажем», конечно, не впечатляет, но это лучше, чем ничего. Тем более что Россия не то что не в силах, а действительно не вправе без ВТО «устанавливать ввозные и вывозные пошлины, а также проводить антидемпинговые расследования».А вот тот факт, что ВТО регулирует 98 % мировой торговли, как напомнил депутату министр, откровенно не убеждает. Система SWIFT – тоже почти монополист, но расплачиваться можно и без неё.Так почему же тогда нельзя торговать без ВТО?ВТО, как раз разом напоминает уже Делягин, «не регулирует торговлю биржевыми товарами (то есть почти всем сырьем и значительной частью полуфабрикатов) и товарами военного назначения, то есть почти весь наш экспорт». И никто из министров в ответ ему не докажет, что с Индией и Китаем можно торговать без ВТО – на двухсторонней основе.Почти день в день со своим вселением в Белый дом 45-й американский президент взялся за то дело, которое освоил, ещё будучи не политиком, а предпринимателем. За создание приоритетных условий для своих.Он объявил торговую войну всем, кому только могла Америка, и в первую очередь Китаю – чтоб не заваливал его страну некачественным ширпотребом. А только качественным, и в ограниченных объёмах. И не мешал делать примерно то же США.А тот институт, где были прописаны некие общие правила игры, хотя бы с намёком на равноправие в торговле – ВТО, подверг безжалостной критике. «ВТО – это катастрофа», – самый эффектный из ярлыков, а Трамп ведь ещё и заявил, что эта организация «делает почти невозможным ведение бизнеса для Соединенных Штатов».Трамп сразу посетовал, что у США отсутствуют какие-либо рычаги для воздействия на ВТО. Как тут не позавидовать официальному Вашингтону, другим такое, как некие «рычаги», и в голову бы не пришло. Ведь ВТО – это даже не ООН, и право вето там не работает.Договорились о каких-то нормах – извольте исполнять! Трампу не понравилось – видно, ещё в бизнесе привык правила игры под себя переписывать. А тут судите сами. «Мы проигрываем споры, у нас там нет арбитров, у нас очень мало арбитров».И как тут не поспешить на выход? Не правда ли, чем-то напоминает бегство из Афганистана, хотя опера там совсем другая. Та самая на другом конце света – в «особой дружбе» с соседями – Мексикой и Канадой, которых Трамп из президентского кресла даже не обвинял.Он так и высказался, причём не раз. «Я их не обвиняю. Я не обвиняю Мексику, я никого не виню. Я виню нас самих, потому что мы плохо справлялись на протяжении стольких лет».Не обвинял, но торопился создать условия, превращавшие обе страны в своего рода американские офшоры, из которых к тому же и въезд в США не совсем открыт. Впрочем, почему не совсем – для бегущих из Мексики навсегда как раз «совсем».Трамп не успел вывести США из ВТО, как он это проделал с ядерной сделкой с Ираном, но саму организацию США по сути превратили из некоего торгового «мирового судьи» в тихую конторку, которой, кроме контроля и учёта, без прямого результата, ничего не причитается.А вообще-то, спасибо экс-президенту США – открыл нам глаза на то, что на самом деле такое ВТО. Получилось что-то разглядеть, пока, как видим, только у немногих.В своё время Советский Союз из-за гонки вооружений был фактически вынужден оставить на грани выживания невоенную экономику, и в том числе сельское хозяйство. Критикуя его, диссиденты самозабвенно называли СССР «Верхней Вольтой» с ракетами.Сегодня же, по условиям пребывания в ВТО, суверенная Россия находится примерно на равных с каким-нибудь Свазилендом. При вступлении в мировую торговую организацию нас уверяли, что ВТО призвана помогать «отставшим» и «отстающим», хотя на самом деле все правила игры были явно написаны в пользу «семёрки первых».Аббревиатура G7 многих в России, пошедшей по пути дикого капитализма, буквально завораживала, тем более что РФ обещали членство уже в G8. Об этом твердил даже Дональд Трамп, вскоре, впрочем, назвавший ВТО «катастрофой», не меньшей, чем пандемия.Однако мало кто из тех, что тянули страну в ВТО, и вообще кто-либо в верхах, сомневался, что тогдашней России действительно стоит рваться в ряды «первых». Хотя принципиально нет ничего плохого в получении преимуществ, которые могут получать в ВТО так называемые развивающиеся экономики.Мы же от таких преимуществ в начале XXI века, только выйдя из дефолта, гордо отказались. Но и этого нам показалось мало. С лёгкой руки ныне сбежавшего Михаила Касьянова, а когда-то министра финансов и первого путинского премьера, рассчитались себе в убыток с мировыми кредиторами, прежде всего с МВФ и всемирным банком.Правда при этом параллельно загнали в долги крупнейшие российские банки и корпорации. Но это же их частное дело – да и офшоры были открыты чуть ли не каждому. Но условия членства в ВТО исключали всякую реальную перспективу полномасштабного развития.Россия – это донор, сырьевой, и не только, финансовый, интеллектуальный и кадровый. И право донорства мы зачем-то отстаивали до последнего. И ведь что характерно, многих из наших офшорных предпринимателей такое, мягко говоря, странное положение страны вполне устраивает. Даже сегодня, по принципу «в мутной водичке»…