«Санитарная зона» вдоль границ: украинские угрозы и российские ответы
РСЗО M142 осуществляет пуск ракет. Фото Минобороны Украины
Главными задачами текущей Спецоперации на Украине является демилитаризация киевского режима и избавление от военной угрозы с его стороны. Для этого российские вооруженные силы постоянно и планомерно уничтожают технику и оружие формирований противника, а также наносят удары по тыловым объектам. В перспективе еще одним способом защиты от угроз с украинского направления может стать создание «санитарной зоны» достаточной глубины, за счет которой будет обеспечена безопасность наших рубежей.
Пресечение угроз
К настоящему времени российская армия успешно уничтожила основную часть украинского военного и военно-промышленного потенциала. Способности противника к сопротивлению и самостоятельному развитию резко сократились. Однако еще в начале 2022 г. зарубежные партнеры, покровители и хозяева заявили о намерении поддерживать киевский режим разными способами и в основном выполнили такое обещание.
Основным направлением помощи стала поставка разнообразных вооружений и военной техники. В частности, начиная с лета 2022 г., осуществляется передача дальнобойных ракетных и авиационных вооружений. В соответствии со своими людоедскими обычаями, противник начал применять их в т.ч. по гражданским объектам и населенным пунктам. Наши военные довольно быстро учатся бороться с такими угрозами, но полностью исключить все риски не удается.
В сложившейся на данный момент ситуации задачи российских вооруженных сил остаются прежними. Они должны выбивать военный потенциал киевского режима и уничтожать его вооруженные формирования. Также необходимо продолжать освобождение временно оккупированных частей новых регионов. Кроме того, уже сейчас следует составлять планы на будущее и строить стратегии защиты освобожденных областей.
На протяжении некоторого времени на разных уровнях упоминается возможность создания зоны безопасности вдоль наших новых границ. Эта концепция предусматривает освобождение от ударных средств и военного потенциала противника некоторых территорий. Также необходимо создание системы контроля и, возможно, предотвращения их новой милитаризации, в т.ч. силовыми методами.
Изделие GLSDB в первые секунды полета. Графика Boeing
Тема «санитарной зоны» поднимается на самых разных уровнях. К примеру, 18 марта об этой идее напомнил президент Владимир Путин. В ходе пресс-конференции по завершении выборов он указал, что в перспективе – когда появится такая необходимость – на нынешних территориях противника может быть создана демилитаризованная зона безопасности. Глубина такой зоны пока не определена, но ее конфигурация должна учитывать существующие угрозы в виде ударных систем, в первую очередь, иностранного производства.
Решение проблемы
Таким образом, российское руководство не исключает возможность создания «санитарной зоны», но пока рассматривает его лишь как один из вариантов дальнейших действий при решении основных стратегических задач. Нельзя исключать, что подобный план уже прорабатывается, и профильные организации и ведомства ищут решения как основных, так и дополнительных вопросов в этом контексте.
В первую очередь, под вопросом принципы организации демилитаризованной зоны. Она может появиться по результатам некоего соглашения с киевским режимом, существующим или будущим, либо с его иностранными хозяевами. Подобный договор должен определять границы зоны безопасности на украинской территории, а также список средств и сил, которые разрешается держать в ней. Должны быть определены и санкции на случай нарушений со стороны киевского режима.
Подобный сценарий выглядит интересным и многообещающим, но его реализация маловероятна. Дело в том, что он требует деятельного участия противника и его союзников. В сложившейся ситуации Киев, Вашингтон и иные зарубежные столицы вряд ли пойдут на такие меры, как минимум, из-за репутационных издержек.
При отсутствии понимания от «зарубежных партнеров», зона безопасности может быть создана нашей армией в одностороннем порядке. В пределах указанных районов может быть организовано постоянное наблюдение и разведка с пресечением любых военных приготовлений. Развернутые силы и вооружения противника будут подавляться и уничтожаться.
Сбитая ракета "воздух-поверхность" AGM-88. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Такие мероприятия принципиально не будут отличаться от текущей Спецоперации по демилитаризации, и по своей сути станут ее прямым продолжением. При этом нельзя исключать, что все действия ограничатся только «санитарной зоной». С целью профилактики нарушений и провокаций возможно и силовое воздействие на тыловые объекты, за счет которых противник будет пытаться милитаризовать зону безопасности.
Зона безопасности
Размеры, конфигурация и иные параметры гипотетической демилитаризованной зоны пока не определены. Однако российское руководство уже делало намеки на этот счет. Так, президент недавно заявил, что эта зона расположится на территории соседнего государства, а ее глубина зависит от имеющегося у противника вооружения. В связи с этим следует рассмотреть имеющиеся у киевского режима системы ударного назначения, а также способы защиты от них.
Наиболее дальнобойным сухопутным огневым средством украинских формирований являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS с боеприпасом GLSDB. Последний представляет собой управляемую авиабомбу GBU-39/B SDB с ракетным двигателем для запуска с наземной установки. Максимальная дальность полета такого изделия достигает 150 км. Штатные боеприпасы для M270 и M142 из семейства GMLRS летят только на 90 км.
В прошлом году США передали Украине некоторое количество баллистических ракет ATACMS одной из ранних модификаций. По дальности стрельбы это оружие не превосходит GLSDB, но выгодно отличается боевой нагрузкой. Недавно появились сообщения о возможности отгрузки более совершенных тактических ракет той же линейки с дальностью до 300 км. Удастся ли поставить их, неясно.
Почти год назад киевский режим получил британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британского производства и унифицированные французские SCALP-EG. Максимальная дальность полета этих изделий составляет 550 км. При этом действующие международные соглашения разрешают ракетам для экспорта летать только на 300 км. Кроме того, в Германии продолжаются споры о возможности поставки на Украину аналогичных КРВБ TAURUS KEPD 350. Их паспортная дальность превышает 500 км, но имеют место те же экспортные ограничения.
Французская ракета SCALP-EG под крылом украинского Су-24. Фото Telegarm / BMPD
В случае с ракетами воздушного базирования следует учитывать, что их боевой радиус определяется не только собственными характеристиками, но и летными данными самолета-носителя. В качестве носителей «Сторм Шэдоу» и «Скальп» украинские ВВС используют бомбардировщики Су-24 с боевым радиусом (при нормальной нагрузке) 500-550 км.
Также противник пытается применять одноразовые ударные БПЛА. Имеется целый ряд типов такой техники, и для наиболее совершенных заявлена дальность полета до 800-1000 км.
Таким образом, для защиты от актуальных образцов вооружения украинских формирований требуется зона безопасности глубиной от 150-300 км. Для сравнения, в радиусе 300 км от Белгорода находятся Днепропетровск (укр. Днепр) и Кременчуг, а в аналогичную «санитарную зону» вокруг Донецка попадают Харьков и Полтава. 300-км зона, отсчитываемая от границ Крыма, перекрывает Одессу, Кировоград (укр. Кропивницкий), Кривой Рог и т.д.
Зона безопасности для защиты от наземных ударных средств, проложенная от нынешних границ и линии фронта, перекроет значительную часть украинской территории. При освобождении новых российских регионов, она переместится в западном направлении с понятным результатом.
При этом речь идет только о защите от ракет «земля-земля». Попытки противника использовать имеющиеся КРВБ подставят под удар аэродромы в радиусе до 1000 км от линии соприкосновения. Целями для демилитаризации станут практически все украинские аэродромы. Аналогичного внимания требуют и потенциальные площадки для запуска БПЛА.
Ударный БПЛА Banshee Jet 80+ британского производства. Фото Telegram / Д.В. Пушилин
Оборона и профилактика
Таким образом, основную угрозу для приграничных районов, в т.ч. новых регионов, представляют различные средства воздушного нападения, авиационные и сухопутные. При этом наши вооруженные силы в лице расчетов ПВО показали способность бороться с такими угрозами и наносить ответные удары. Очевидно, что опыт текущих боевых действий пригодится в дальнейшем для обеспечения зоны безопасности.
РЛС актуальных типов подтвердили способность обнаружения всех ожидаемых воздушных целей, от самолетов до реактивных снарядов. ЗРК и ЗРПК, в свою очередь, постоянно демонстрируют способность сбивать подобные объекты, включая сложные цели. Размещение современных систем ПВО вдоль границы «санитарной зоны» позволит своевременно избавляться от угроз, в т.ч. над территорией противника.
Одновременно с этим требуется система разведки и ударные комплексы для пресечения попыток противника вернуть силы и средства в демилитаризованную зону. Подобные задачи тоже успешно решаются в настоящее время и способствуют текущей демилитаризации Украины. Выявленная активность может подавляться при помощи различных ракет и иных вооружений сухопутного, воздушного или морского базирования.
Возможные сценарии
Несмотря на активную и разностороннюю поддержку иностранных партнеров, военный потенциал киевского режима постоянно сокращается. Его поражение уже очевидно, а сроки такого исхода определяются только действиями и планами российской стороны. В связи с этим уже сейчас можно прорабатывать сценарии будущего развития событий, направленные на обеспечение безопасности наших рубежей.
Один из таких сценариев предусматривает создание вдоль границы зоны безопасности, в которой Украина не сможет вести никакое военное строительство или приготовления. Как сообщается, российское руководство пока только изучает такой вопрос, но не исключает возможность положительного решения и последующей организации «санитарной зоны». При этом уже сейчас, до принятия решений, понятно, что наша армия сможет справиться с такими задачами и прикрыть стратегически важное направление. Будет ли использована такая возможность, покажет время.
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