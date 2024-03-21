«Санитарная зона» вдоль границ: украинские угрозы и российские ответы

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«Санитарная зона» вдоль границ: украинские угрозы и российские ответы
РСЗО M142 осуществляет пуск ракет. Фото Минобороны Украины


Главными задачами текущей Спецоперации на Украине является демилитаризация киевского режима и избавление от военной угрозы с его стороны. Для этого российские вооруженные силы постоянно и планомерно уничтожают технику и оружие формирований противника, а также наносят удары по тыловым объектам. В перспективе еще одним способом защиты от угроз с украинского направления может стать создание «санитарной зоны» достаточной глубины, за счет которой будет обеспечена безопасность наших рубежей.



Пресечение угроз


К настоящему времени российская армия успешно уничтожила основную часть украинского военного и военно-промышленного потенциала. Способности противника к сопротивлению и самостоятельному развитию резко сократились. Однако еще в начале 2022 г. зарубежные партнеры, покровители и хозяева заявили о намерении поддерживать киевский режим разными способами и в основном выполнили такое обещание.

Основным направлением помощи стала поставка разнообразных вооружений и военной техники. В частности, начиная с лета 2022 г., осуществляется передача дальнобойных ракетных и авиационных вооружений. В соответствии со своими людоедскими обычаями, противник начал применять их в т.ч. по гражданским объектам и населенным пунктам. Наши военные довольно быстро учатся бороться с такими угрозами, но полностью исключить все риски не удается.

В сложившейся на данный момент ситуации задачи российских вооруженных сил остаются прежними. Они должны выбивать военный потенциал киевского режима и уничтожать его вооруженные формирования. Также необходимо продолжать освобождение временно оккупированных частей новых регионов. Кроме того, уже сейчас следует составлять планы на будущее и строить стратегии защиты освобожденных областей.

На протяжении некоторого времени на разных уровнях упоминается возможность создания зоны безопасности вдоль наших новых границ. Эта концепция предусматривает освобождение от ударных средств и военного потенциала противника некоторых территорий. Также необходимо создание системы контроля и, возможно, предотвращения их новой милитаризации, в т.ч. силовыми методами.


Изделие GLSDB в первые секунды полета. Графика Boeing

Тема «санитарной зоны» поднимается на самых разных уровнях. К примеру, 18 марта об этой идее напомнил президент Владимир Путин. В ходе пресс-конференции по завершении выборов он указал, что в перспективе – когда появится такая необходимость – на нынешних территориях противника может быть создана демилитаризованная зона безопасности. Глубина такой зоны пока не определена, но ее конфигурация должна учитывать существующие угрозы в виде ударных систем, в первую очередь, иностранного производства.

Решение проблемы


Таким образом, российское руководство не исключает возможность создания «санитарной зоны», но пока рассматривает его лишь как один из вариантов дальнейших действий при решении основных стратегических задач. Нельзя исключать, что подобный план уже прорабатывается, и профильные организации и ведомства ищут решения как основных, так и дополнительных вопросов в этом контексте.

В первую очередь, под вопросом принципы организации демилитаризованной зоны. Она может появиться по результатам некоего соглашения с киевским режимом, существующим или будущим, либо с его иностранными хозяевами. Подобный договор должен определять границы зоны безопасности на украинской территории, а также список средств и сил, которые разрешается держать в ней. Должны быть определены и санкции на случай нарушений со стороны киевского режима.

Подобный сценарий выглядит интересным и многообещающим, но его реализация маловероятна. Дело в том, что он требует деятельного участия противника и его союзников. В сложившейся ситуации Киев, Вашингтон и иные зарубежные столицы вряд ли пойдут на такие меры, как минимум, из-за репутационных издержек.

При отсутствии понимания от «зарубежных партнеров», зона безопасности может быть создана нашей армией в одностороннем порядке. В пределах указанных районов может быть организовано постоянное наблюдение и разведка с пресечением любых военных приготовлений. Развернутые силы и вооружения противника будут подавляться и уничтожаться.


Сбитая ракета "воздух-поверхность" AGM-88. Фото Telegram / "Военный осведомитель"

Такие мероприятия принципиально не будут отличаться от текущей Спецоперации по демилитаризации, и по своей сути станут ее прямым продолжением. При этом нельзя исключать, что все действия ограничатся только «санитарной зоной». С целью профилактики нарушений и провокаций возможно и силовое воздействие на тыловые объекты, за счет которых противник будет пытаться милитаризовать зону безопасности.

Зона безопасности


Размеры, конфигурация и иные параметры гипотетической демилитаризованной зоны пока не определены. Однако российское руководство уже делало намеки на этот счет. Так, президент недавно заявил, что эта зона расположится на территории соседнего государства, а ее глубина зависит от имеющегося у противника вооружения. В связи с этим следует рассмотреть имеющиеся у киевского режима системы ударного назначения, а также способы защиты от них.

Наиболее дальнобойным сухопутным огневым средством украинских формирований являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS с боеприпасом GLSDB. Последний представляет собой управляемую авиабомбу GBU-39/B SDB с ракетным двигателем для запуска с наземной установки. Максимальная дальность полета такого изделия достигает 150 км. Штатные боеприпасы для M270 и M142 из семейства GMLRS летят только на 90 км.

В прошлом году США передали Украине некоторое количество баллистических ракет ATACMS одной из ранних модификаций. По дальности стрельбы это оружие не превосходит GLSDB, но выгодно отличается боевой нагрузкой. Недавно появились сообщения о возможности отгрузки более совершенных тактических ракет той же линейки с дальностью до 300 км. Удастся ли поставить их, неясно.

Почти год назад киевский режим получил британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британского производства и унифицированные французские SCALP-EG. Максимальная дальность полета этих изделий составляет 550 км. При этом действующие международные соглашения разрешают ракетам для экспорта летать только на 300 км. Кроме того, в Германии продолжаются споры о возможности поставки на Украину аналогичных КРВБ TAURUS KEPD 350. Их паспортная дальность превышает 500 км, но имеют место те же экспортные ограничения.


Французская ракета SCALP-EG под крылом украинского Су-24. Фото Telegarm / BMPD

В случае с ракетами воздушного базирования следует учитывать, что их боевой радиус определяется не только собственными характеристиками, но и летными данными самолета-носителя. В качестве носителей «Сторм Шэдоу» и «Скальп» украинские ВВС используют бомбардировщики Су-24 с боевым радиусом (при нормальной нагрузке) 500-550 км.

Также противник пытается применять одноразовые ударные БПЛА. Имеется целый ряд типов такой техники, и для наиболее совершенных заявлена дальность полета до 800-1000 км.

Таким образом, для защиты от актуальных образцов вооружения украинских формирований требуется зона безопасности глубиной от 150-300 км. Для сравнения, в радиусе 300 км от Белгорода находятся Днепропетровск (укр. Днепр) и Кременчуг, а в аналогичную «санитарную зону» вокруг Донецка попадают Харьков и Полтава. 300-км зона, отсчитываемая от границ Крыма, перекрывает Одессу, Кировоград (укр. Кропивницкий), Кривой Рог и т.д.

Зона безопасности для защиты от наземных ударных средств, проложенная от нынешних границ и линии фронта, перекроет значительную часть украинской территории. При освобождении новых российских регионов, она переместится в западном направлении с понятным результатом.

При этом речь идет только о защите от ракет «земля-земля». Попытки противника использовать имеющиеся КРВБ подставят под удар аэродромы в радиусе до 1000 км от линии соприкосновения. Целями для демилитаризации станут практически все украинские аэродромы. Аналогичного внимания требуют и потенциальные площадки для запуска БПЛА.


Ударный БПЛА Banshee Jet 80+ британского производства. Фото Telegram / Д.В. Пушилин

Оборона и профилактика


Таким образом, основную угрозу для приграничных районов, в т.ч. новых регионов, представляют различные средства воздушного нападения, авиационные и сухопутные. При этом наши вооруженные силы в лице расчетов ПВО показали способность бороться с такими угрозами и наносить ответные удары. Очевидно, что опыт текущих боевых действий пригодится в дальнейшем для обеспечения зоны безопасности.

РЛС актуальных типов подтвердили способность обнаружения всех ожидаемых воздушных целей, от самолетов до реактивных снарядов. ЗРК и ЗРПК, в свою очередь, постоянно демонстрируют способность сбивать подобные объекты, включая сложные цели. Размещение современных систем ПВО вдоль границы «санитарной зоны» позволит своевременно избавляться от угроз, в т.ч. над территорией противника.

Одновременно с этим требуется система разведки и ударные комплексы для пресечения попыток противника вернуть силы и средства в демилитаризованную зону. Подобные задачи тоже успешно решаются в настоящее время и способствуют текущей демилитаризации Украины. Выявленная активность может подавляться при помощи различных ракет и иных вооружений сухопутного, воздушного или морского базирования.

Возможные сценарии


Несмотря на активную и разностороннюю поддержку иностранных партнеров, военный потенциал киевского режима постоянно сокращается. Его поражение уже очевидно, а сроки такого исхода определяются только действиями и планами российской стороны. В связи с этим уже сейчас можно прорабатывать сценарии будущего развития событий, направленные на обеспечение безопасности наших рубежей.

Один из таких сценариев предусматривает создание вдоль границы зоны безопасности, в которой Украина не сможет вести никакое военное строительство или приготовления. Как сообщается, российское руководство пока только изучает такой вопрос, но не исключает возможность положительного решения и последующей организации «санитарной зоны». При этом уже сейчас, до принятия решений, понятно, что наша армия сможет справиться с такими задачами и прикрыть стратегически важное направление. Будет ли использована такая возможность, покажет время.
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25 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +17
    Сегодня, 04:51
    Разговоры про буферную зону это попытка уйти от решения проблемы на корню! С учетом новых видов дальнобойного оружия, которое даст Киеву запад, можно уверенно сказать, что буферная зона России находится в Румынии, Польше и Финляндии с нейтральным статусом этих стран. В любом другом варианте все происходящее продолжится. К тому же всегда могут поджечь тот же Казахстан...
    1. Гражданский Ранг пользователя
      Гражданский
      +1
      Сегодня, 07:24
      1. Единственным аналогом в мировой истории понятия "санитарная зона" является "демилитаризованная зона" - территория, на которой по международному договору или иному (в том числе внутригосударственному) акту ликвидированы военные сооружения и другие объекты, запрещено содержание формирований вооружённых сил, возведение укреплений, выполнение военных манёвров и так далее..
      2. Из известных демилитаризованных зон действующие:
      - ДМЗ по 38 параллели в Корее, ширина 40 км длина 241 км.
      - ДМЗ на Кипре "зеленая линия ООН" ширина от 3,3 км до 7,4 км длина 180 км.
      - ДМЗ между Израилем и САР ширина от 500 до 10 км длина 80 км.
      3. Из недействующих это Рейнская ДМЗ, Ирако-Кувейтская ДМЗ,

      Таким образом, если под "Санитарной зоной" предположить ДМЗ, то по ЛБС это максимально шириной 40 км между противоборствующими сторонами и длиной в 1200 км. Это будет 48 000 квадратных километров.
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +13
    Сегодня, 05:05
    Главными задачами текущей Спецоперации на Украине является демилитаризация киевского режима и избавление от военной угрозы с его стороны.

    Главными задачами являются демилитаризация всей Украины и денацификация населения - выжигание нацистского мировоззрения у особо приближённых к Бандере.
    А Киевский режим можно демилитаризировать несколькими ракетами типа «Циркон» или «Искандер». Надо просто отсечь гнилую голову...
    Как сообщается, российское руководство пока только изучает такой вопрос, но не исключает возможность положительного решения и последующей организации «санитарной зоны». При этом уже сейчас, до принятия решений, понятно, что наша армия сможет справиться с такими задачами и прикрыть стратегически важное направление.

    Ага...Санитаров из ООН вызовет...Тут на давеча давали раскладку по протяжённости ЛБС в 1 200 км. Какова на ваш взгляд глубина этой санитарной зоны? 100, 200 км? Кто будет отслеживать продвижение сил в этой санитарной зоне? Долго ли после этого ждать появления на Украине ракет (БПЛА) большей дальности?
    Нет у России ни сил, ни средств содержать и контролировать эту санитарную зону.
    Единственным возможным решением проблемы является полное разрушение инфраструктуры на Украине - лишение её территории всех благ цивилизации, чтобы проживание стало затруднительно: отсутствие электричества, водоснабжения. канализации и транспортной составляющей (уничтожение всего, что передвигается на колёсах и летает)...
    Есть другой вариант, но его применять никто не будет.
    Очередная фуфельная директива, идея фикс, пугание ежа голой задницей...
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +9
      Сегодня, 05:17
      для наиболее совершенных заявлена дальность полета до 800-1000 км
      Тут хошь не хошь, а нужна полная демилитаризация Украины.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:10
      Цитата: ROSS 42
      А Киевский режим можно демилитаризировать несколькими ракетами

      Это называется не демилитаризацией, а утилизацией или могилизацией wink
  3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +11
    Сегодня, 05:10
    Автор не рассмотрел вариант размещения французских войск в Одессе и британских войск вокруг Киева...а также ввода войск Польши на Львовщину.
    Как в данном случае будут происходить события?
    .
  4. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +11
    Сегодня, 05:17
    Идет третий год СВО, мы эвакуируем население Белгородской области и люди еще спрашивают ,а как же Курская и Брянская область ? В этих условиях говорить о "очевидном поражении" противника (который почему-то ничего не знает о своем поражении и требует нашей капитуляции) просто неприлично.
    Сама по себе идея "санитарной зоны" не так плоха и требует своего рассмотрения. Но тут есть 3 вопроса.
    1) Как и какими силами ? Если сейчас противник под Донецком и фронт практически не двигается уже полтора года ?
    2) Каков юридический статус этой зоны ? Если мы наконец-то перестаем признавать правительство Зеленского, то мы боремся против режима, то есть нам нужна не санитарная зона ,а Киев. Если признаем (как сейчас), то с точки зрения права создание такой зоны трактуется как оккупация территории другой страны со всеми вытекающими последствиями.Нужно как-то определиться,что мы делаем и зачем нам это.
    3) Что будет за пределами такой зоны ? Ведь мы по сути просто отодвигаем угрозу,что с учетом дальнобойности современного оружия не выглядит решением проблемы. И потом получается эту зону нужно будет как-то контролировать. То есть, наши части будут стоять не под Белгородом а под Сумами. И по ним ровно точно так же будет прилетать из всех видов оружия.
  5. alexandreII Ранг пользователя
    alexandreII
    +14
    Сегодня, 05:35
    Кто пропихивает всю эту чушь?Сначала переговоры,теперь буферную зону
    1. Eug Ранг пользователя
      Eug
      +2
      Сегодня, 06:53
      Те, кому очень хочется стать частью западного эстеблишмента.
  6. Сергей Аверченков Ранг пользователя
    Сергей Аверченков
    +10
    Сегодня, 05:40
    Я думаю, что Украину надо уничтожать полностью и все эти разговоры о буферной зоне не к чему хорошему не приведут - оставь мы Украине хоть клочок земли с соседский огород и там моментально станут ракеты США, не говоря уже о том что нам критически важно лишить Украину выхода в море и нужен коридор приднестровье. Я конечно не знаю всех околокремлевских раскладов и вполне возможно существуют какие-то объективные причины для замораживания конфликта, но не хотелось бы... это будет всего лишь переносом войны на более поздний срок - будут воевать наши дети и внуки. Не думаю, что кто-то желает своим внукам такой доли, так что надо доделывать начатое.
  7. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    +8
    Сегодня, 05:44
    Сложный выбор, наше правительство официально признаёт наркотического клоуна президентом. Что - же должно произойти в самих кремлёвских головах что - бы понять что окраину нужно полностью зачистить от гнили и закрыть это недоразумение. Коридоры должны кончиться стенкой.
  8. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +3
    Сегодня, 05:50
    Во всём этом инфошуме трудно определить дальнейшее развитие событий... Слишком много всякого рода закулисных игр. СВО буксует.Тарасики огрызаются. Окончательная и безоговорочная победа в туманной перспективе... Выход на Днепр и адм.границы ЛДНР и шаткое перемирие с возможностью всем сохранить лицо ? А электорату объяснят, что такой вот хитрый план... Сложная ситуация. И, как мне думается, военного решения этого конфликта нет.
    1. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +8
      Сегодня, 06:38
      С чего же " СВО" начиналась? С заявления Путина, что переговорного решения нет, поскольку "партнёры" интересы РФ признавать не хотят. В ответ им привели "последний довод королей", но он оказался тоже малоубедительным. Собственно говоря, малоубедительным его сделало военно-политическое руководство России, начавшее переговоры с противником на третий день " СВО", а затем явившее в Стамбуле "жесты доброй воли", Абрамовича и зам. министра обороны с трясущимися руками. Посыл был очевиден: воевать всерьёз мы не собираемся. Опыт последних двух лет это наблюдение только подтверждает, если до сих пор не блокированы пути доставки западных вооружений на Украину. При малоубедительности военных достижений России, есть ли у неё перспективы "переговорных решений", не связанных с унизительными уступками, которые потом объяснят тем, что "нас обманули"?
      1. klev72 Ранг пользователя
        klev72
        -3
        Сегодня, 07:06
        Вы не заметили главного, а именно следование нашего лидера законам. Сво началось не с непризнания наших интересов, а с законного признания нами Днр и Лнр, заключении договоров с ними и в следствии эскалации обстрелов законного начала нами Сво. Сейчас тоже самое, нужны основания продвижения, вот и готовится почва, с помощью СМИ поясняется обоснованность действий и только. Границы нашей зоны безопасности смело рисуйте по Днепру. Вы увидите в будущем обоснованность нахождения наших вс подо Львовом, 100%. ТК бандеровцы и кукловоды нам их сами предоставят, даже не сомневайтесь.
        1. Борис Сергеев Ранг пользователя
          Борис Сергеев
          0
          Сегодня, 07:39
          "Следование нашего лидера законам" в очередной раз явило себя при обстрелах Белгородской области, когда вторжение на территорию РФ вооруженных сил иностранного государства не привело к объявлению войны, что предусмотрено в Законе об обороне.
  9. Штрек Ранг пользователя
    Штрек
    +1
    Сегодня, 06:19
    Однако еще в начале 2022 г. зарубежные партнеры и покровители заявили о намерении поддерживать киевский режим разными способами и выполнили такое обещание.


    Руководство РФ планируя СВО , видимо посчитало эти заявления несущественными ....
    " ...ничего , мы справимся " - был ответ Патрушева на заявление директора директора ЦРУ Бёрнса на переговорах в Швейцарии , в ноябре 2021 года ....
  10. Eug Ранг пользователя
    Eug
    +6
    Сегодня, 06:28
    Мне интересно- а жить в такой зоне кто-то согласится ?
    1. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 07:40
      "Мне интересно- а жить в такой зоне кто-то согласится ?"

      Согласия не требуется.
  11. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 06:32
    "Санитарная зона", "буферная зона" это размышления о надеждах на порядочность врага и его спонсоров? Вспомните, как пытались создать такую зону после "Минских соглашений" под контролем ОБСЕ, с отводом тяжелых видов вооружений на определенные расстояния и т.д. И чем это все закончилось? Правильно ничем, а тем более для ЛДНР. Сотрудники ОБСЕ в упор не замечали нарушений со стороны ВСУ, так еще и занимались сбором разведданных для них. Если объявили в свое время о демилитаризации и денацификации, так и нужно к этому стремиться не поддаваясь ни какие западные уловки и словоблудие.
  12. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    0
    Сегодня, 06:44
    Выход на границы наших регионов даёт старт обоснованию дальнейшего продвижения наших вс вглубь территории врага. В этом плане разговор о буфере и ТП рассматриваю исключительно с такой стороны. Тут всё разумно, паниковать нет причин. По поводу дальнейших поставок дальнобойных систем также является положительным моментом в дальнейшем для обоснования нашего продвижения, которое в моём понимание не нуждается в ускорении в том числе по этой причине, а главное сбережение личного состава вс. Повторюсь, что Сво продлится ещё минимум лет 5-7. С учётом произошедшего в Снигерёвке, где бандеровцы в открытую угрожают резнёй русских, также показатель неспешности нашего продвижения, тылы надо зачищать, а это работа требует времени.
  13. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +2
    Сегодня, 06:52
    Честно я бы не согласился что нами уничтожен военный и военно-технический потенциал противника. Так то мы конечно и ПВО противника в первые три дня уничтожили, но вот как то на третий год противник умудряется сбивать нашу технику даже над нашей территорией, что не есть здорово, и противоречит утверждениям сказанным ранее. Тоже самое и с потенциалом, читаешь статьи и часто встречаются слова контратаки, и подтянули резервы, да и не видно чтобы фронт выглядел как решето....
  14. smart fellow Ранг пользователя
    smart fellow
    0
    Сегодня, 07:00
    Какая такая «Санитарная зона», если ведутся полноценные боевые действия? Речь идет о растягивании линии фронта - включение в него протяженного участка гос. границы на котором не ведутся полноценные боевые действия. Противник хочет отвлечь часть сил с действующего фронта, проводя демонстративные атаки на приграничные районы, но боится растягивать ЛБС т.к. не понимает выгодно ему это или нет. Российское командование тоже не спешит этого делать т.к. ресурсы тоже ограничены. Обе стороны отдают пока инициативу противнику, но без растягивания линии фронта больших успехов добиться не удается. Видимо накоплены резервы к переходу в решительное наступление. Наступление со стороны Белоруссии по разным причинам нежелательно, включая 2х-3х летнюю подготовку там оборонительных районов противником. Поэтому поход на Киев (наверно) начнется с приграничных областей и идет подготовка общественного и международного мнения.
  15. Холостой_пистон Ранг пользователя
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 07:01
    Красные линии, демилитаризация, санитарная зона. Боюсь, что следующая ключевая фраза будет - обоюдовыгодные договорённости.
  16. Stas157 Ранг пользователя
    Stas157
    0
    Сегодня, 07:10
    . потенциал киевского режима постоянно сокращается. Его поражение уже очевидно, а сроки такого исхода определяются только действиями и планами российской стороны.

    Когда Одессу возьмём, тогда это будет очевидно. А сейчас как-то не очень.
  17. avia12005 Ранг пользователя
    avia12005
    0
    Сегодня, 07:28
    Главными недостатками современной российской внешней политики и военной стратегии являются чрезвычайно медленная реакция на изменение обстановки.

    Уже очевидно, что масштабы ведения военных действий и вмешательства западных стран в украинский конфликт давно превзошли масштабы СВО в том виде, в котором она была заявлена.

    "Санитарная зона", "буферная зона", "зона безопасности" и другие подобные термины - это просто попытка уйти от действительности. А она такова: безопасность РФ можно обеспечить только путём решительного военного разгрома противника на территории бывшей Украины. Всякие переговоры будут иметь смысл только после этого.

    Любая "санитарная зона" и оставление в живых киевского режима только оттянет конфликт и оставит угрозу для будущих поколений.

    Проблема может быть решена только полной победой и ликвидацией хунты.

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