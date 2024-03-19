Власти ФРГ заявили, что военнослужащих бундесвера на Украину отправлять не будут

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Власти ФРГ заявили, что военнослужащих бундесвера на Украину отправлять не будут

Германия не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус, ссылаясь на позицию канцлера Олафа Шольца.

Ранее Шольц неоднократно заявлял о том, что немецких военных в зоне конфликта не будет. Этим он, кстати, объяснил и отказ в передаче ракет дальнего радиуса действия Taurus Киеву. По словам Шольца, обслуживать такие ракеты обучены лишь военнослужащие бундесвера, поэтому придется их направлять на Украину, а это исключено.



Канцлер несколько раз подчеркивал, что никаких сапог на земле в Украине не будет, и на данный момент нам нечего добавить

- процитировал Шольца министр обороны Германии Писториус.

Примечательно, что заявления представителей высшего руководства ФРГ демонстрируют наличие раскола по вопросу об отправке войск на Украину в НАТО и Евросоюзе, причем между их ключевыми участниками. Ведь ранее возможность отправки европейских войск на Украину допустил президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако представители большинства европейских стран поспешили заявить, что не собираются направлять на Украину своих военных. Аналогичное заявление сделал и президент США Джо Байден, который заявил о необходимости военной помощи Киеву, но подчеркнул, что американских солдат на Украине нет и планов их направлять туда тоже нет.

Таким образом, заявления Макрона про отправку войск на Украину выставили его в глупом виде и, более того, показали, что в ЕС и НАТО нет единства по данному вопросу, и вряд ли оно будет. Поэтому многие аналитики считают, что французский лидер в итоге лишь сыграл на руку России.
  • https://www.bundeswehr.de/de/
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4 комментария
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 16:15
    Германия не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину. Шольц неоднократно заявлял о том, что немецких военных в зоне конфликта не будет. Этим он, кстати, объяснил и отказ в передаче ракет дальнего радиуса действия Taurus Киеву.

    Сплошное гадание на ромашке - будет, не будет, отправит, не отправит, даст, не даст... "Гансы" вы уж определитесь, чтоб мы знали какие "сюрпризы" для вас готовить... am
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 16:24
      Языком каждый трепать горазд!Вот на прямую объявить нам войну нет желающих.Каждый из них будет прятаться за спиной другого и выталкивать того из строя вперёд!
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +1
        Сегодня, 16:37
        ...заявили, что не будут, а потом заявят обратное... дипломатия, так сказать.)
    2. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      0
      Сегодня, 16:41
      ...а что гадать-то, сначала "таурусы" отправят. А тебя, Лёва, и не спросят даже.
      Что прозой заговорил?

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