Украинский националист предлагает разрешить разведротам ВСУ заниматься мобилизацией

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Украинский националист предлагает разрешить разведротам ВСУ заниматься мобилизацией

Пока киевские власти пытаются побыстрее «протолкнуть» в парламенте новый закон об ужесточении мобилизации, а украинское информационное пространство кишит роликами о превышении полномочий сотрудников ТЦК, свою идею об «оптимизации» призыва озвучил замкомандира 3-й ОШБр ВСУ Сергей Цисарук.

Националист из бывшего полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) предлагает разрешить бригадам украинской армии самостоятельно заниматься мобилизацией. С его слов, такой подход принесет целый ряд преимуществ.



Во-первых, для уклонистов станет недоступна возможность откупиться, так как, по мнению боевика, военнослужащие ВСУ заинтересованы в пополнении своего подразделения.

Во-вторых, как выразился украинский националист, бригадная рота разведки, используя свои навыки и возможности, будет мобилизовать не менее 100 человек в неделю. При этом он отметил, что в часть будут доставляться не «старые деды», а «отборные воины», которым сейчас удается скрыться от раненых ветеранов, выполняющих обязанности ТЦК.

В итоге, Цисарук считает, что военкоматы должны передать списки военнообязанных боевым бригадам, а те уже сами займутся поиском и призывом уклонистов в ряды ВСУ. Как он выразился, это единственный надежный способ мобилизации.

Сама эта инициатива звучит как дополнительное доказательство того факта, что киевский режим готов полностью обнулить всю свою нацию и что жизнь украинца для правящих элит и командования не значит ровным счётом ничего.
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    24 комментария
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +5
      Сегодня, 16:08
      Как он выразился, это единственный надежный способ мобилизации.

      Может быть и неплохой способ... Для нас выгодный. Это поможет внести больший раздрай в их обществе... Где - то должна быть так сказать "критическая масса", когда они начнут стрелять в друг друга... Пусть ищут способы, не будем мешать...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +8
        Сегодня, 16:09
        Я больше скажу, сами уклонисты могут заниматься мобилизацией, отлавливать и приводить лохов вместо себя laughing
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +1
          Сегодня, 16:24
          Таких «отборных воинов» нужно сразу ставить командирами
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 16:25
          Украинский националист предлагает разрешить разведротам ВСУ заниматься мобилизацией

          Это что-то новое в рекрутировании и мобилизации гражданских... Если мобилизацией займутся сами военные, то скоро города и села Украины будут напоминать страну амазонок... Кругом одни бабы... Представил на секунду этот женский апокалипсис - жуть!!! Не дай то бог случайно не мобилизованному мужику им в руки попасться... Порвут как тузик грелку... Мол наши в окопах, а ты здесь прохлаждаешься... Сам в окопы попросишься... laughing
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +1
            Сегодня, 16:27
            Порвут как тузик грелку... Мол наши в окопах, а ты здесь прохлаждаешься...
            ..а перед этим изнасилуют laughing
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 16:34
              ..а перед этим изнасилуют

              Мечтать не вредно... laughing
        3. Netl Ранг пользователя
          Netl
          0
          Сегодня, 16:31
          Цитата: Чёрный
          уклонисты могут заниматься мобилизацией

          Кстати, способ вполне себе опробованный. Так долгое время проходила "мобилизация" в английский флот. Типа, зашел в кабак отметить днюху товарища, а проснулся утром связанный и в трюме и понял, что он тебе не товарищ. yes

          Способ вполне рабочий.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 16:13
      «Военкоматы должны передать списки военнообязанных боевым бригадам, а те уже сами займутся поиском и призывом уклонистов в ряды ВСУ» —

      — Сотрудников военкоматов на фронт,а "боевые бригады" в тыл на отлов уклонистов.Ротация ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 16:15
        Напоминает немецкую оккупацию Украины в Великую Отечественную! Облавы, карательные акции… С той лишь разницей, что нынешнее население причастно к созданию террористического нацистского режима! Наскакали на Майдане на свою задницу
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 16:17
        Сотрудников военкоматов на фронт,а "боевые бригады" в тыл на отлов уклонистов.Ротация

        Не подсказываете... laughing неплохая ротация для нас, для обрушения фронта...
    3. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      -1
      Сегодня, 16:16
      Отборные уклонисты - надежда нации? Ну, идея, конечно, Остап Бендер отдыхает и нервно курит в сторонке! laughing
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:21
      То есть-вместо того чтобы воевать-военные будут ловить-тех-кому воевать?-забавно tongue
    5. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +3
      Сегодня, 16:22
      Надо вообще всем разрешить заниматься мобилизацией. Собрал банду, наловил лохов и продал ВСУ по сто баксов, а крупняк и по 150.
      Тебя поймали другие - тоже сто баксов получат.
      Все и поцдет на лад. Да, повестки можно в ларьке продавать, чистые, мначембез них бандитизм и работорговля получится. Нецивлизованно, как-то. А с повесткой - законное каперство.
      1. Netl Ранг пользователя
        Netl
        0
        Сегодня, 16:38
        Цитата: faterdom
        бандитизм и работорговля получится

        Кстати, работорговля именно так и работала. Белые господа вовсе не бегали по Африке за неграми.
        Они просто приплывали в приморское селение и давали бабло местному царьку.

        Тот все решал. yes
    6. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 16:23
      Вот только на фига ВСУшникам какие-то там ещё списки из военкоматов. Простая добрая облава. Полная зачистка поъездов с выламыванием всех дверей подряд.
    7. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 16:24
      Рабочая схема для армии ещё века со второго третьего.
    8. ОлегEKB Ранг пользователя
      ОлегEKB
      0
      Сегодня, 16:26
      Если бригады будут заниматься мобилизацией, то кто тогда воевать будет?
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 16:36
        А нам разве не по фиг? Пусть хоть все уйдут с передовой на отлов уклонистов.
    9. Вовик Ранг пользователя
      Вовик
      0
      Сегодня, 16:29
      На счет "станет недоступна возможность откупится" сильно сомневаюсь, просто деньги от уклонистов будут получать не военкомы а командование бригад, замкомандира бригады просто хочет урвать свою часть денег да и все, и как всегда это оформил красиво типа переживает за родину а не за то что мимо его кармана деньги уходят. Увидел что раненые ветераны в военкоматах больше зарабатуют чем он, вот жаба и задавила.
    10. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 16:33
      Я правильно понимаю, этот поц хочет слинять с передовой в тылы и там брать большие откаты за не отправку на фронт?
    11. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:36
      Сама эта инициатива звучит как дополнительное доказательство того факта, что киевский режим готов полностью обнулить всю свою нацию и что жизнь украинца для правящих элит и командования не значит ровным счётом ничего.

      а мне на это наплевать
    12. Snark1876 Ранг пользователя
      Snark1876
      0
      Сегодня, 16:40
      «Отборные воины»,будут ненавидеть своих побротимов, которые затащили их в эту жо..у.
    13. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 16:40
      националист предлагает разрешить разведротам ВСУ заниматься мобилизацией

      Может теперь хатаскрайников проберёт... бесполезно... придется, похоже всех в ноль ...
    14. Alex Nevs Ранг пользователя
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 16:43
      Почитал тут "..по сто баксов.." и прочую лабуду. Да это скрытый от глаз черный рынок органов террористической хунты!

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