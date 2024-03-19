Украинский националист предлагает разрешить разведротам ВСУ заниматься мобилизацией
Пока киевские власти пытаются побыстрее «протолкнуть» в парламенте новый закон об ужесточении мобилизации, а украинское информационное пространство кишит роликами о превышении полномочий сотрудников ТЦК, свою идею об «оптимизации» призыва озвучил замкомандира 3-й ОШБр ВСУ Сергей Цисарук.
Националист из бывшего полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) предлагает разрешить бригадам украинской армии самостоятельно заниматься мобилизацией. С его слов, такой подход принесет целый ряд преимуществ.
Во-первых, для уклонистов станет недоступна возможность откупиться, так как, по мнению боевика, военнослужащие ВСУ заинтересованы в пополнении своего подразделения.
Во-вторых, как выразился украинский националист, бригадная рота разведки, используя свои навыки и возможности, будет мобилизовать не менее 100 человек в неделю. При этом он отметил, что в часть будут доставляться не «старые деды», а «отборные воины», которым сейчас удается скрыться от раненых ветеранов, выполняющих обязанности ТЦК.
В итоге, Цисарук считает, что военкоматы должны передать списки военнообязанных боевым бригадам, а те уже сами займутся поиском и призывом уклонистов в ряды ВСУ. Как он выразился, это единственный надежный способ мобилизации.
Сама эта инициатива звучит как дополнительное доказательство того факта, что киевский режим готов полностью обнулить всю свою нацию и что жизнь украинца для правящих элит и командования не значит ровным счётом ничего.
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