Офицер армии США выразил сомнение в способности НАТО вести подобные украинской военные кампании
Пока на Западе вовсю нагнетают атмосферу неизбежного военного конфликта НАТО с Россией в Европе, некоторые здравомыслящие военные эксперты весьма скептически оценивают способность армий западных стран в целом и альянса в частности вести военные кампании, подобные украинской. Такого мнения придерживается подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин. Его комментарии публикует международное новостное онлайн-издание Business Insider.
Американский эксперт отмечает, что существующие военные стратегии стран НАТО подразумевают участие в локальных конфликтах ограниченного времени действия, причем заведомо с более слабым противником. Западные армии явно не готовы к длительному военному противостоянию с равным противником.
— считает американский офицер.
В отличие от маневренной войны, которая направлена на быстрое и жестокое поражение врага, борьба на истощение требует времени и может длиться несколько лет. В таком конфликте залогом победы является не захват территорий, а способность сосредоточиться на долговременном значительном истощении сил противника при сохранении способности восстанавливать собственные ресурсы. Запад очевидно не готов к такого рода войне, констатирует Вершинин. Он отметил, что натовские военные давно рассматривают конфликты на истощение как исключения, которых следует избегать любой ценой в пользу более коротких, ориентированных на маневр столкновений.
Между почти равными соперниками, такими как Китай и США, победа в бою может зависеть от того, кто способен восполнять потери и продолжить борьбу до полного одержания верха над врагом. Более сильные военные державы с гораздо большей вероятностью будут располагать широко доступными ресурсами и новобранцами, а это означает, что боевые действия могут затянуться, подобно тому, как это происходит на Украине, где Россия все более успешно уже третий год сражается с армией, всецело поддерживаемой НАТО. При этом ВСУ сталкиваются со все большим дефицитом вооружений и боеприпасов, в то время как ВС РФ таких проблем не испытывают.
— продолжил эксперт.
Важна способность наносить удары вглубь территории противника с целью уничтожения не только военных, но и экономически значимых инфраструктурных объектов, а также нарушения логистики. Российские военные в непрерывном режиме уничтожают тыловые цели на Украине, на восстановление которых у Киева просто не хватает ресурсов.
Кроме того, в армиях стран НАТО основная ставка делается на младший командный состав, быстро заменить который по выбывании с поля боя будет непросто. Будущие крупномасштабные конфликты могут быть во многом похожи на сражения на Украине и в других отношениях. Решающее значение в них будут играть сложные технологии, такие как развитие электронных помех и беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерии, мин и традиционной пехоты. Это делает логистику и планирование ключевыми, усложняя боевые действия, к чему в текущем моменте явно не готовы натовские военные, заключает американский эксперт.
- Сайт НАТО
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