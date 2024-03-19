Офицер армии США выразил сомнение в способности НАТО вести подобные украинской военные кампании

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Офицер армии США выразил сомнение в способности НАТО вести подобные украинской военные кампании

Пока на Западе вовсю нагнетают атмосферу неизбежного военного конфликта НАТО с Россией в Европе, некоторые здравомыслящие военные эксперты весьма скептически оценивают способность армий западных стран в целом и альянса в частности вести военные кампании, подобные украинской. Такого мнения придерживается подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин. Его комментарии публикует международное новостное онлайн-издание Business Insider.

Американский эксперт отмечает, что существующие военные стратегии стран НАТО подразумевают участие в локальных конфликтах ограниченного времени действия, причем заведомо с более слабым противником. Западные армии явно не готовы к длительному военному противостоянию с равным противником.



В войнах на истощение военные операции определяются способностью государства восполнять потери и создавать новые формирования, а не тактическими и оперативными маневрами

— считает американский офицер.

В отличие от маневренной войны, которая направлена на быстрое и жестокое поражение врага, борьба на истощение требует времени и может длиться несколько лет. В таком конфликте залогом победы является не захват территорий, а способность сосредоточиться на долговременном значительном истощении сил противника при сохранении способности восстанавливать собственные ресурсы. Запад очевидно не готов к такого рода войне, констатирует Вершинин. Он отметил, что натовские военные давно рассматривают конфликты на истощение как исключения, которых следует избегать любой ценой в пользу более коротких, ориентированных на маневр столкновений.

Между почти равными соперниками, такими как Китай и США, победа в бою может зависеть от того, кто способен восполнять потери и продолжить борьбу до полного одержания верха над врагом. Более сильные военные державы с гораздо большей вероятностью будут располагать широко доступными ресурсами и новобранцами, а это означает, что боевые действия могут затянуться, подобно тому, как это происходит на Украине, где Россия все более успешно уже третий год сражается с армией, всецело поддерживаемой НАТО. При этом ВСУ сталкиваются со все большим дефицитом вооружений и боеприпасов, в то время как ВС РФ таких проблем не испытывают.

Войны на истощение выигрываются экономиками, позволяющими массово мобилизовать вооруженные силы через свои промышленные секторы

— продолжил эксперт.

Важна способность наносить удары вглубь территории противника с целью уничтожения не только военных, но и экономически значимых инфраструктурных объектов, а также нарушения логистики. Российские военные в непрерывном режиме уничтожают тыловые цели на Украине, на восстановление которых у Киева просто не хватает ресурсов.

Кроме того, в армиях стран НАТО основная ставка делается на младший командный состав, быстро заменить который по выбывании с поля боя будет непросто. Будущие крупномасштабные конфликты могут быть во многом похожи на сражения на Украине и в других отношениях. Решающее значение в них будут играть сложные технологии, такие как развитие электронных помех и беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерии, мин и традиционной пехоты. Это делает логистику и планирование ключевыми, усложняя боевые действия, к чему в текущем моменте явно не готовы натовские военные, заключает американский эксперт.
  • Сайт НАТО
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2 комментария
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 16:43
    Офицер армии США выразил сомнение в способности НАТО вести подобные украинской военные кампании

    В грязи по колено, без биотуалета и утреннего кофе... Пусть попробуют... На этой войне на национальность не смотрят и мочат всех подряд... am
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:44
    Найдите в армии сшы действующего а не бэушного офицера,чтобы он также обьективно и непредвзято выразил своё мнение о боеспособности и уровне подготовки всук!А,вышедших в тираж ненужностей в погонах там хватает!

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