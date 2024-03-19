Песков: стремление НАТО усилить влияние на Кавказе негативно отражается на стабильности в регионе

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Песков: стремление НАТО усилить влияние на Кавказе негативно отражается на стабильности в регионе

Стремление НАТО усилить влияние на Кавказе негативно отражается на стабильности в регионе. Попытки альянса закрепиться в регионе можно заметить невооруженным глазом.

Такое заявление сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков комментируя поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга по государствам Закавказья.

По его словам, действия альянса не способствуют укреплению стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе.

Попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе и предсказуемости ситуации

- сказал пресс-секретарь президента России.

В то же время он отметил, что страны Южного Кавказа являются суверенными государствами, имеющими право на подобные контакты. При этом Москва настроена на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Арменией, Азербайджаном и Грузией.

Сейчас глава Североатлантического альянса находится с визитом в столице Армении. До этого он посетил Баку и Тбилиси.


А в это время, как сообщили в пресс-службе Южного военного округа ВС России, пилоты российских ВКС, управляя многоцелевыми истребителями МиГ-29, провели учебно-тренировочные полеты над высокогорными районами Армении. Перед этим они в одиночку и парами отработали серию упражнений по управлению боевыми машинами в условиях высокогорья. В учениях было задействовано в общей сложности около 30 единиц различной летной техники.
  • https://www.primeminister.am/, Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 16:25
    Стремление НАТО усилить влияние на Кавказе негативно отражается на стабильности в регионе

    Сейчас нужна пауза в Закавказье. Заморозить так как есть. Только не горячая фаза...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 16:33
      Стремление НАТО усилить влияние на Кавказе негативно отражается на стабильности в регионе

      А когда стремление НАТО усилить влияние где-то положительно отражалось на стабильности в регионе...??? У НАТО и Штатов совсем другая задача , им нужна не стабильность, а хаос, кризис и война... Вот в такие наращивать экономический жир у США гораздо лучше получается... Растолстели в первую мировую... Разжирели во вторую... Готовят всему миру третью... am
    2. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 16:45
      Это может нам надо, а штаты со спичками и бензином вокруг России бегают, а ары практически просрали свои интересы, свою страну....

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