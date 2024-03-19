Песков: стремление НАТО усилить влияние на Кавказе негативно отражается на стабильности в регионе

Стремление НАТО усилить влияние на Кавказе негативно отражается на стабильности в регионе. Попытки альянса закрепиться в регионе можно заметить невооруженным глазом.Такое заявление сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков комментируя поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга по государствам Закавказья.По его словам, действия альянса не способствуют укреплению стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе.- сказал пресс-секретарь президента России.В то же время он отметил, что страны Южного Кавказа являются суверенными государствами, имеющими право на подобные контакты. При этом Москва настроена на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Арменией, Азербайджаном и Грузией.Сейчас глава Североатлантического альянса находится с визитом в столице Армении. До этого он посетил Баку и Тбилиси.А в это время, как сообщили в пресс-службе Южного военного округа ВС России, пилоты российских ВКС, управляя многоцелевыми истребителями МиГ-29, провели учебно-тренировочные полеты над высокогорными районами Армении. Перед этим они в одиночку и парами отработали серию упражнений по управлению боевыми машинами в условиях высокогорья. В учениях было задействовано в общей сложности около 30 единиц различной летной техники.

Попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе и предсказуемости ситуации

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