Палата депутатов (представителей) чешского двухпалатного парламента собралась на внеочередное заседание для обсуждения вопросов безопасности, связанных с ситуацией в зоне украинского конфликта. Одна из обсуждаемых тем – заявление членов чешского правительства о том, что «нельзя снимать с повестки тему возможного ввода войск западных стран на Украину». Напомним, что активно поддержал французского президента Макрона в плане возможной отправки войск на Украину глава чешского МИД Ян Липавский.Экс-председатель правительства Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий сейчас крупнейшую оппозиционную платформу страны ANO 2011 (72 кресла в Палате депутатов), заявил о том, что сами разговоры о возможности отправки чешских военных в страну, которая даже не является членов НАТО и Евросоюза, звучат как антинациональные. По словам Бабиша, о вводе войск на Украину рассуждает человек, которые даже личную переписку не может сохранить в тайне и который отправляет письма, не проверяя адресатов.Чешский вице-премьер, возглавляющий чешскую партию «Пираты» (партия специализируется на юридических вопросов копирайта и гражданских свобод – как сама себя позиционирует), Иван Бартош при этом заявил, что в партии ANO 2011 «ищут информацию о том, есть ли у Яна Липавского дети, чтобы спросить у него, готов ли он отправить их на войну на Украину».По словам Бартоша, главы партии аж с 4 местами в чешском парламенте, «манипулировать родственными связями, жёнами или детьми, в политической борьбе недопустимо».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»