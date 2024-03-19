Чешская оппозиция хотела бы узнать у главы МИД страны, готов ли он отправить воевать на Украину своих детей, если они у него есть
Палата депутатов (представителей) чешского двухпалатного парламента собралась на внеочередное заседание для обсуждения вопросов безопасности, связанных с ситуацией в зоне украинского конфликта. Одна из обсуждаемых тем – заявление членов чешского правительства о том, что «нельзя снимать с повестки тему возможного ввода войск западных стран на Украину». Напомним, что активно поддержал французского президента Макрона в плане возможной отправки войск на Украину глава чешского МИД Ян Липавский.
Экс-председатель правительства Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий сейчас крупнейшую оппозиционную платформу страны ANO 2011 (72 кресла в Палате депутатов), заявил о том, что сами разговоры о возможности отправки чешских военных в страну, которая даже не является членов НАТО и Евросоюза, звучат как антинациональные. По словам Бабиша, о вводе войск на Украину рассуждает человек, которые даже личную переписку не может сохранить в тайне и который отправляет письма, не проверяя адресатов.
Чешский вице-премьер, возглавляющий чешскую партию «Пираты» (партия специализируется на юридических вопросов копирайта и гражданских свобод – как сама себя позиционирует), Иван Бартош при этом заявил, что в партии ANO 2011 «ищут информацию о том, есть ли у Яна Липавского дети, чтобы спросить у него, готов ли он отправить их на войну на Украину».
По словам Бартоша, главы партии аж с 4 местами в чешском парламенте, «манипулировать родственными связями, жёнами или детьми, в политической борьбе недопустимо».
Информация