Чешская оппозиция хотела бы узнать у главы МИД страны, готов ли он отправить воевать на Украину своих детей, если они у него есть

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Чешская оппозиция хотела бы узнать у главы МИД страны, готов ли он отправить воевать на Украину своих детей, если они у него есть

Глава МИД Чехии Липавский


Палата депутатов (представителей) чешского двухпалатного парламента собралась на внеочередное заседание для обсуждения вопросов безопасности, связанных с ситуацией в зоне украинского конфликта. Одна из обсуждаемых тем – заявление членов чешского правительства о том, что «нельзя снимать с повестки тему возможного ввода войск западных стран на Украину». Напомним, что активно поддержал французского президента Макрона в плане возможной отправки войск на Украину глава чешского МИД Ян Липавский.

Экс-председатель правительства Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий сейчас крупнейшую оппозиционную платформу страны ANO 2011 (72 кресла в Палате депутатов), заявил о том, что сами разговоры о возможности отправки чешских военных в страну, которая даже не является членов НАТО и Евросоюза, звучат как антинациональные. По словам Бабиша, о вводе войск на Украину рассуждает человек, которые даже личную переписку не может сохранить в тайне и который отправляет письма, не проверяя адресатов.

Чешский вице-премьер, возглавляющий чешскую партию «Пираты» (партия специализируется на юридических вопросов копирайта и гражданских свобод – как сама себя позиционирует), Иван Бартош при этом заявил, что в партии ANO 2011 «ищут информацию о том, есть ли у Яна Липавского дети, чтобы спросить у него, готов ли он отправить их на войну на Украину».

По словам Бартоша, главы партии аж с 4 местами в чешском парламенте, «манипулировать родственными связями, жёнами или детьми, в политической борьбе недопустимо».
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    11 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 16:28
      Иван Бартош при этом заявил, что в партии ANO 2011 «ищут информацию о том, есть ли у Яна Липавского дети, чтобы спросить у него, готов ли он отправить их на войну на Украину».

      Любопытно... request а на Западе из этого тайны делают, о детях.
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 16:31
        Конечно тайна, вдруг байстрюков на стороне настрогал! laughing
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 16:36
          Конечно тайна, вдруг байстрюков на стороне настрогал!

          И что? У нас почему - то воспринимается, если у политика много детей, как плюс. Ещё и хвалятся наши политики. Вроде правильно демография. Но они ведь не пойдут работать на завод, когда вырастут. Это вырастут дармоеды, которых нам потом кормить.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Сегодня, 16:42
            Липавский может съездить в Крынки, помочь украинцам, хотя бы в качестве медбрата. good Там не страшно.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 16:40
          Чешская оппозиция хотела бы узнать у главы МИД страны, готов ли он отправить воевать на Украину своих детей, если они у него есть

          А чешская оппозиция не догадывается готов он или нет... Они не догадываются, что дети главы МИД это совершенно другое... У них и справка правильная на этот счёт имеется... Глава МИД Чехии это точно не Сталин, который отказался менять своего сына на маршала Паулюса... Я солдат на маршалов не меняю - разве кто ни будь сейчас смог бы так сказать...??? am
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 16:41
        Чехи ,как и вся натовщина и весь евросброд всучиллам оружия и боеприпасов немерено поставили и поставляют,а на фарш идут всуки-кто добровольно,кого за шары в армию приволокли...
    2. Stoned Alone
      Stoned Alone
      -1
      Сегодня, 16:34
      за 20 лет в европах не встречал ещё адекватного чеха никогда, в отличие от словаков, очень хорошие люди попадались, как и сербы
    3. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 16:35
      Какие они изобретательные. Троллинг 2-го уровня.
      Сколько лет информацию искать собираются?
      А если Липавский скажет, что готов? Что делать будут? Проголосуют за?
    4. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 16:41
      Почему сразу за Украину? Может, его дети за Палестину воевать поедут. Или за хуситов. tongue
    5. ASM Ранг пользователя
      ASM
      0
      Сегодня, 16:42
      своих детей, если они у него есть

      Это такой намек на то, что Липавский, возможно, гомосек., или что-то иное? Да чехи если куда и пойдут, то в интендантские роты, ведь у чехословаков еще с прошлого века прозвище - европейские евреи.
    6. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 16:43
      Цитата: Aken

      А если Липавский скажет, что готов? Что делать будут? Проголосуют за?

      Кстати да. laughing Особенно "легко" проверить, если есть сыновья лет по пять отроду. Надо только чуток подождать!

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