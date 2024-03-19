Истощение имевшихся в распоряжении Киева средств противовоздушной обороны неизбежно отразится на стратегическом соотношении сил в рамках украинского кризиса.Как сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источники в украинском правительстве, ВСУ только в течение одного месяца потеряли несколько своих ЗРК MIM-104 Patriot и С-300, после чего позиции украинской армии на передовой и в ближних тылах стали еще более уязвимыми перед российскими авиаударами.При этом заменить американские системы Patriot чрезвычайно сложно, а советские комплексы С-300 — практически невозможно. Нехватка у Украины ПВО за пределами линии фронта может иметь разрушительные последствия для способности Киева оборонять военные объекты на территории своих населенных пунктов.Российские ФАБ с УМПК стали самым настоящим кошмаром для боевиков киевского режима. Потерпев неудачу при летней попытке "контрнаступления" ВСУ в настоящее время обустраивают свои собственные оборонительные линии. Однако при этом они могут оказаться бесполезными перед ударами российских планирующих авиабомб.Как сообщает британское издание The Times, западные эксперты уверены, что украинские позиции не смогут выдержать удары полуторатонных авиабомб, продемонстрировавших свою разрушительную силу во время боев за Авдеевку. Российские ФАБ с УМПК полностью уничтожают любые укрепления, при попадании оставляя на месте сооружения лишь глубокую воронку.

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