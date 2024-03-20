Военная смекалка Петра I и значимая для российского флота победа в Гангутском сражении
Одним из знаменательных для истории нашей страны событием, произошедшим во время Северной войны, является Гангутское сражение.
Вышеупомянутая битва, состоявшаяся 27 июля (по старому стилю) 1714 года у многих экспертов ассоциируется сразу с двумя событиями.
Во-первых, триумфальной победой русского флота, которому на тот момент еще не исполнилось даже 20 лет, над более мощным и опытным в плане морских сражений противником. Во-вторых, данной операцией руководил непосредственно царь Петр Великий, который проявил военную смекалку, в итоге, позволившую разгромить шведский флот.
Итак, в июле 1714 года русский флот в составе 100 кораблей (галеры и скампавеи) выдвинулся из Кронштадта к Аландским шхерам. Целью похода было усиление русского гарнизона в Або.
Однако путь флотилии под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина преградил шведский линейный флот вице-адмирала Ватранга.
На первый взгляд может показаться, что противник уступал по силам. Ведь в составе шведского флота числились 15 линкоров, три фрегата, два бомбардирских корабля и несколько гребных судов.
Между тем имея численное превосходство, русский флот не мог похвастать мощью своих орудий, которые были разбросаны по многим судам. В свою очередь, на каждом шведском корабле имелись пушки крупного калибра.
Понимая серьезность положения, русский царь Петр I прибыл к месту сражения, чтобы лично командовать своим флотом. При этом он применил тактический маневр, который в конечном счете и привел к победе.
Суть военной хитрости заключалась в том, что царь якобы приказал перетащить часть судов волоком по суше на другую часть мыса, чтобы атаковать шведов с тыла. На деле, это была лишь имитация данного маневра. При этом шведы восприняли его всерьез и отправили часть своих кораблей к месту потенциального прибытия русских судов.
В итоге, флотилия противника была разделена надвое. Но и это еще не все. Апраксин предложил Петру I дождаться штиля, что даст преимущество гребным судам, коих в русском флоте было подавляющее большинство и в то же время лишит маневра парусные, которых было больше у шведов.
Как только погода наладилась, 27 июля 1714 года началось сражение, которое длилось около трех часов. Согласно свидетельствам историков, вместе с русскими морякам плечом к плечу сражался и сам Петр I.
В конечном счете, в Гангутской битве шведы потеряли 29 судов и 360 человек убитыми. Русский флот понес гораздо меньшие потери и сохранил почти все корабли.
- «Гангутское сражение» / Картина художника Алексея Боголюбова
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