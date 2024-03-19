Международный олимпийский комитет призвал спортсменов не принимать участия в Играх дружбы в России
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Запад продолжает использовать различные международные организации в политических целях, чтобы как можно сильнее дискредитировать Россию на международной арене.
Среди таких организаций можно назвать и Международный олимпийский комитет (МОК), который уже давно делает все для недопущения российских спортсменов на различные международные спортивные соревнования.
На этот раз в МОК недовольны тем, что Россия планирует провести у себя спортивные Игры дружбы. В Комитете считают, что Москва якобы хочет использовать это мероприятие в политических целях. Поэтому МОК опубликовал обращение к спортсменам из разных стран, в котором призывает их не принимать участия в Играх дружбы.
Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по политизации спорта. МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта
- говорится в заявлении Олимпийского комитета.
Стоит отметить, что этот же Комитет запретил российским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом. А некоторых спортсменов вообще не допустят к соревнованиям из-за их взглядов. Интересно, что это, если не «политизация международного спорта»?..
Официальный сайт МОК
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