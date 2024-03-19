Международный олимпийский комитет призвал спортсменов не принимать участия в Играх дружбы в России

49
Международный олимпийский комитет призвал спортсменов не принимать участия в Играх дружбы в России

Запад продолжает использовать различные международные организации в политических целях, чтобы как можно сильнее дискредитировать Россию на международной арене.

Среди таких организаций можно назвать и Международный олимпийский комитет (МОК), который уже давно делает все для недопущения российских спортсменов на различные международные спортивные соревнования.



На этот раз в МОК недовольны тем, что Россия планирует провести у себя спортивные Игры дружбы. В Комитете считают, что Москва якобы хочет использовать это мероприятие в политических целях. Поэтому МОК опубликовал обращение к спортсменам из разных стран, в котором призывает их не принимать участия в Играх дружбы.

Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по политизации спорта. МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта

- говорится в заявлении Олимпийского комитета.

Стоит отметить, что этот же Комитет запретил российским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом. А некоторых спортсменов вообще не допустят к соревнованиям из-за их взглядов. Интересно, что это, если не «политизация международного спорта»?..
  • Официальный сайт МОК
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
49 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +17
    Сегодня, 16:46
    Выйти из МОК немедленно,окончательно и навсегда!Хватит под их тамтам танцевать!
    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +13
      Сегодня, 16:51
      МОК "превзошёл" сам себя, это "высшее" достижение, только не спорте, а в политике. Обвинять в том, что сами творят и не стесняются. Из МОК уходить сразу, после таких слов.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +10
        Сегодня, 16:58
        Кто-то ещё слушает этого педофила? МОК как организация изжил....и кстати, как там Исымбаева,твой выход, мадам.Она же звиздела что представляет Россию в МОК.Ну пусть скажет что нибудь....или язык в опу засунула?
      2. BABAY22 Ранг пользователя
        BABAY22
        +1
        Сегодня, 17:45
        Цитата: marchcat
        МОК "превзошёл" сам себя

        Не....
        В своем расследовании МОК вышел сам на себя.
        laughing
    2. JD1979 Ранг пользователя
      JD1979
      +2
      Сегодня, 16:58
      Выход из МОК без выхода из WADA бессмысленнен, причем что-из них хуже еще можно поспорить))
    3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +6
      Сегодня, 17:01
      МОК вообще давно пора переименовать в "ЕОК( еврогейский ОК) + США" и пусть там трансгендеры с латентными соревнуются .
    4. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +7
      Сегодня, 17:01
      Цитата: Бережливый
      Выйти из МОК немедленно,окончательно и навсегда!Хватит под их тамтам танцевать!

      Давно пора выйти из МОК.
      На заседании Совбеза ООН нужно объявить МОК оружием Запада, и постоянно тыкать Запад в это гуано.
      Была информация, что МОК разрешил участвовать в соревнованиях каким-то там гендерам. А это ЛГБТ-пропаганда, и основание объявить МОК экстремистской организацией.
      Если долго кричать и трясти пробиркой, что МОК - это оружие, ЛГБТ и экстремисты, то им во век не отмыться от своего гуано.
      Ну и параллельно создать Всемирный Олимпийский Комитет.
    5. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +5
      Сегодня, 17:16
      Олимпийские игры давно перестали быть такими, как их 125 лет назад задумывали. И уж тем более - не имеют никакого отношения к древнегреческим. Нонеча - это банальный механизм распила бабла на всепланетном уровне и соревнование достижений большой химии.

      Вместо диких трат на сии мероприятия - лучше бы деньги на массовый народный спорт пустить.. Толку - на порядки больше станет..
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:47
        Цитата: paul3390
        как их 125 лет назад задумывали

        они и тогда были ...
        Кубертен в своих интервью неоднократно выражал восхищение проведением Олимпиады в Берлине и ее организаторами. Дружба зашла так далеко, что барон предложил открыть в Германии Олимпийский институт, передал туда все свое литературное наследие и одобрил идею постоянной прописки Игр на немецкой земле (под этот проект фюрер собирался построить в Берлине 400-тысячный стадион) и сам выразил готовность переехать жить в Германию. Гитлеровцы номинировали Кубертена на Нобелевскую премию мира в противовес известному антифашисту Карлу фон Осецкому.
    6. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 18:05
      Видимо точно приедся выйти из МОК, ВАДА и прочего. И организовывать свои ЧМ, Олимпийские игры. И запретить трансяции соревнований, куда нас не пускают. А еще запретить выплаты в адрес этих междунароных организаций, чтобы ни у кого не было желания в интернете размещать рекламу на их ресурсах. Война так война по полной!
  2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +16
    Сегодня, 16:47
    Международный олимпийский комитет призвал спортсменов не принимать участия в Играх дружбы в России
    В переводе на людской: "ГРАБЯТ!"
    У МОКа отбирают "долю рынка".
    И правильно делают!
  3. mark1 Ранг пользователя
    mark1
    +1
    Сегодня, 16:47
    МОК - какой такой МОК? Не знаем ни какого МОКа - гнать в шею!
  4. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    +4
    Сегодня, 16:54
    Барон Д"Кубертен в гробу ворочается... Надо поднять призовые, чтоб народ сомнения отбросил, потом всё сторицей вернётся, когда на ОИ забьют и будут к нам ездить...
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +4
      Сегодня, 17:00
      на ОИ забьют и будут к нам ездить
      Почему бы вместо призовых не поднять зарплаты ученым-электронщикам, а вместо стадионов не развернуть микроэлектронную промышленность? Какой толк от прыгунов в воду и прочих конькобежцев?
      1. Stoned Alone
        Stoned Alone
        -1
        Сегодня, 17:11
        можно ещё всех форумных балаболов куда-то пристроить, какой толк от этой писанины
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          -1
          Сегодня, 17:28
          можно ещё всех форумных балаболов куда-то пристроить
          Только вот куда тебя деть? Органы и те прокуренные laughing .
          1. Stoned Alone
            Stoned Alone
            0
            Сегодня, 17:42
            так это моя работа, если слышал о CBD что-нибудь
            1. Болторез Ранг пользователя
              Болторез
              0
              Сегодня, 17:44
              CBD что-нибудь
              Это типа легальный компонент анаши? Разводка для лохов.
              ак это моя работа
              На этом форуме клиентов не найдешь- тут больше на предмет этанола народ интересуется.
              1. Stoned Alone
                Stoned Alone
                -1
                Сегодня, 17:47
                да какие клиенты, нет это не разводка, ты если не в теме, оставь свои подколки, работаю в Швейцарии , при институте, не ученый конечно, но я этим давно занимаюсь, начинал в Англии ещё, я на эти темы предпочитаю общаться на профильных форумах
                1. Болторез Ранг пользователя
                  Болторез
                  +1
                  Сегодня, 17:56
                  работаю в Швейцарии , при институте
                  Твоя манера разговора и словарный запас выдает скажем так, далекого от науки и образования человека.
                  1. Stoned Alone
                    Stoned Alone
                    -1
                    Сегодня, 18:03
                    говорю на понятном всем языке, строить тут из себя что-то не собираюсь, толку-то от твоего гонора
                    1. Болторез Ранг пользователя
                      Болторез
                      -1
                      Сегодня, 18:03
                      говорю на понятном всем языке
                      Гопника с Маскавас yes .
            2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
              Капитан Пушкин
              0
              Сегодня, 17:50
              Цитата: Stoned Alone
              так это моя работа, если слышал о CBD что-нибудь

              CBD (КБД) представляет собой одно из 100 химических соединений (называются каннабиноидами), получаемых из растения каннабис (конопля).

              Профессиональный торчок?
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +7
        Сегодня, 17:15
        [quote=Болторез]вместо стадионов развернуть микроэлектронную промышленность. Какой толк от прыгунов в воду и прочих конькобежцев? /quote]

        А к балеринам в театрах прикрепить приводы к генераторам, пущай лепестричество вырабатывают для народного хозяйства, неча попусту на сцене театра крутиться. И вообще. разогнать этих спортсменов-бездельников, только народ зазря от дела отвлекают. laughing
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          -3
          Сегодня, 17:32
          разогнать этих спортсменов-бездельников
          Примерно так. Пусть на свои тренируются, или на спонсорские.
  5. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    +5
    Сегодня, 16:58
    В МОК просто сидят пособники американских и украинских террористов, убивающих русских людей. Разговор с ними может быть, но... очень коротким. Для начала безусловно надо хотя бы каждого пособника террористов от спорта МОКнуть головным отростком в сортир, хотя бы на первых порах устно или письменно.Увы, в нашем ОКР сидят очень ....нерешительные ... западоориентированные функционеры... или как их там
  6. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 16:58
    Да недолго МОКу осталось уже. Всё, их время уходит.
  7. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +6
    Сегодня, 16:59
    МОК, это какой-то позор. А как же "российские игры никому не нужны и никто на них и так не приедет"? А оказалось, что нужны и надо срочно отрабатывать приказ из Вашингтона.
  8. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +2
    Сегодня, 17:04
    Отрубим голову змее западного мира, не будет и этой продажный организации. Планете нужен Настоящий Спорт.
  9. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 17:05
    Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по политизации спорта. МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта

    Вот это амбиции, вот это масштаб, вот это лицемерие! МОК, ты от натуги не взмок? lol
  10. Stoned Alone
    Stoned Alone
    +1
    Сегодня, 17:10
    у них истерика какая-то
  11. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:13
    Нормально так у них тама подгорает , во Парыже лимпиада , со вшами в постели и крысами в коридоре , ну ни как не привлекает.
  12. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    +6
    Сегодня, 17:14
    Перевод:
    "Мы считаем, что Москва хочет использовать своё мероприятие в политических целях. Поэтому мы будем использовать своё мероприятие в политических целях прямо сейчас в этом своём обращении."
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 17:27
      Цитата: DirtyLiar
      Поэтому мы будем использовать своё мероприятие в политических целях прямо сейчас в этом своём обращении

      В начале второй фразы небольшая неточность, ближе к истине должно выглядеть так: "Поэтому мы будем настойчиво продолжать использовать своё мероприятие в политических целях..."
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        +2
        Сегодня, 17:37
        Да, ваш вариант точнее.
  13. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:21
    России пора озаботиться проведением своих спартакиад и Игр доброй воли по тем правилам, по которым проводились древние Олимпийские игры. Не было в Древней Греции ни футболистов, ни прочих спортивных команд. Только индивидуальные состязания на силу, быстроту и спортивное мастерство.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 17:40
      ну правды ради все виды по которым соревновались в греции это прикладные военные состязания, потому и командных соревнований не было
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 17:43
        Правды ради нельзя превращать спортивные соревнования в тотализатор. Спортивная победа не должна иметь ни политической, ни идеологической, ни расовой окраски.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 17:49
          Цитата: ROSS 42
          не должна иметь ни политической, ни идеологической, ни расовой окраски.

          тогда ни каких флагов, ни каких сборных, все спортсмены едут и готовятся только за свой счет, иначе ни как
          как только поднимается флаг и играет гимн, так сразу же появляется политика
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            -1
            Сегодня, 18:18
            Цитата: Василенко Владимир
            тогда ни каких флагов, ни каких сборных, все спортсмены едут и готовятся только за свой счет

            Я не люблю, когда люди, понимая о чём идёт речь, начинают кривляться, изображать из себя тугодумов.
            Ни политика, ни идеология, ни расовая принадлежность не должны являться препятствием для участия в играх или причиной ущемления суверенитета страны-участницы...Неужели я так сложно написал? Неужто выбрал неправильные слова?
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 18:29
              еще раз, как только появляется флаг государства, то это уже политика
  14. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +1
    Сегодня, 17:30
    Зачем нам Олимпиада, да и вообще весь этот профессиональный спорт?

    Мясо - сила, спорт - могила!
  15. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    +2
    Сегодня, 17:33
    Согласен ,выйти из МОК.Спортсменам дать время подумать с кем и с чем они будут жить и выступать.Все "сгорела хата,гори и МОК."
  16. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:39
    а в чем политизация проведения игр дружбы?!!!!
    политизация это когда Россию не допускают потому что она Россия
    кстати, а что слышно об участии евреев на олимпиаде?
  17. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:44
    Международный олимпийский комитет призвал спортсменов не принимать участия в Играх дружбы в России
    . У нс игры НОРМАЛЬНЫХ и для НОРМАЛЬНЫХ... а прочую сбрендившую шелупонь никто и не преглашал.
  18. Pavel73 Ранг пользователя
    Pavel73
    0
    Сегодня, 17:51
    Будьте прокляты, лицемеры! Вы давно превратили спорт в войну.
  19. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:06
    МОК пацаны вообще ребята, это так дескридитировать олимпиаду еще уметь надо! Ну и будут там только спортсмены мутанты из G7 выступать, кому это интересно будет, быстрее загнутся. Выходить из этих контор и делать свои игры, желающих как и аудитории более чем дофига уже.
  20. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:17
    Поэтому МОК опубликовал обращение к спортсменам из разных стран, в котором призывает их не принимать участия в Играх дружбы.

    МОК то ли сознательно, то ли не сознательно, но "рубит сук на котором сидит".
    Вангую: после ОИ-24 и "Игр БРИКС-25" МОК обанкротится и самоликвидируется. Возможно и самого Т.Баха посадят за коррупцию.
  21. Knizhnik Ранг пользователя
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 18:23
    МОК вмешивается не в своё дело. Это уже не их компетенция. Ладно на свои не пускают, а какое они имеют право не пускать на другие, никак не связанные с МОК?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»