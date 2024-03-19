Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине 100 единиц бронетехники и большой партии боеприпасов
Власти Германии приняли решение о передаче Украине 100 единиц бронированной техники, а также большое количество артиллерийских снарядов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
В новый пакет военной помощи войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов и 100 единиц автомобильного транспорта. Общая стоимость очередного пакета военной помощи составляет около 500 миллионов евро.
Таким образом, Берлин продолжает оказывать военную помощь киевскому режиму в достаточно ощутимых масштабах. Бронированная техника, специальные машины, автомобили, боеприпасы – далеко не полный перечень поставок Украине.
Тем не менее, наиболее желаемые Киевом виды боеприпасов Украине не передаются. Так, власти ФРГ до сих пор отказываются от передачи киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия Taurus, хотя на этом настаивают представители немецких «ястребов», требующие как можно более быстрого принятия решения по поставкам таких боеприпасов. Но канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус недавно заявили, что решение о поставках ракет принято не будет.
Кроме того, Украина должна получить первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые были ранее приобретены Чехией в третьих странах. Напомним, что власти Чехии инициировали закупку в других государствах снарядов для украинской армии. Эта инициатива получила крупное финансирование от Норвегии.
- Министерство обороны ФРГ
Информация