Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине 100 единиц бронетехники и большой партии боеприпасов

22
Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине 100 единиц бронетехники и большой партии боеприпасов

Власти Германии приняли решение о передаче Украине 100 единиц бронированной техники, а также большое количество артиллерийских снарядов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В новый пакет военной помощи войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов и 100 единиц автомобильного транспорта. Общая стоимость очередного пакета военной помощи составляет около 500 миллионов евро.



Таким образом, Берлин продолжает оказывать военную помощь киевскому режиму в достаточно ощутимых масштабах. Бронированная техника, специальные машины, автомобили, боеприпасы – далеко не полный перечень поставок Украине.

Тем не менее, наиболее желаемые Киевом виды боеприпасов Украине не передаются. Так, власти ФРГ до сих пор отказываются от передачи киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия Taurus, хотя на этом настаивают представители немецких «ястребов», требующие как можно более быстрого принятия решения по поставкам таких боеприпасов. Но канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус недавно заявили, что решение о поставках ракет принято не будет.

Кроме того, Украина должна получить первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые были ранее приобретены Чехией в третьих странах. Напомним, что власти Чехии инициировали закупку в других государствах снарядов для украинской армии. Эта инициатива получила крупное финансирование от Норвегии.
  • Министерство обороны ФРГ
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Татьяна Ранг пользователя
    Татьяна
    +1
    Сегодня, 16:59
    Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине 100 единиц бронетехники и большой партии боеприпасов

    Ну и чего Шольц тогда вякает, что ФРГ не будет отправлять немцев в Украину воевать за интересы трансатлантических американских компаний против России?! Если они уже там по факту есть и воюют!
    Макрон только легализует то, что по факту уже есть!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:03
      Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине 100 единиц бронетехники и большой партии боеприпасов

      А предыдущие "калоши" наша армия точно съела или кое-что у ВСУ всё таки завалялось...??? laughing
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 17:21
        фашисты тоже не бросают своих до поры.
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +4
          Сегодня, 17:28
          Шольц знал заранее, что США и Великобритания взорвут газовые "СП-1" и "СП-2"!
          Много он защитил от взрывов газопроводов свою Германию?! Да ни фига!!!
          Так же будет и с немцами, которых Шольц пошлёт умирать на войну!

          Шольц снова объявит немцам - "Nach Osten!"
          И немцы пойдут на прокси-войну США с Россией в Украине, как миленькие! Как это было в ПМВ, как и во ВМВ - так будет и сейчас!
          И никакой негативный исторический опыт при этом немцев не остановит!

          Lili Marleen - English Subtitles - 1930s/40s German Song
          1. Павел_Свешников Ранг пользователя
            Павел_Свешников
            0
            Сегодня, 18:17
            Что интересно наш гегемон с ними сделает в третий раз? Опять как Сталин скажет, что германский народ это не то же самое, что германское правительство? А в третий раз стоили бы пожестче, чтобы помнили подольше. Они совершенно не думают, что землю свою превратят в радиоактивную пустыню. Надеятся на Штаты. А они немцев подначили 2МВ начать и 3МВ активно разжигают. И немцы опять останутся в дураках.
      2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  2. rosomaha Ранг пользователя
    rosomaha
    0
    Сегодня, 17:02
    а третьи страны зная куда это пойдёт, взяли бы и сбраковали БП или саботаж какой устроили или дефектовку или диверсию. Напр поставили б мину с замедлением на нес суток, чтобы пыхнуло на складе в польше или где то там
  3. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    +8
    Сегодня, 17:05
    интересно.
    100 единиц бронетехники из заголовка статьи в самой статье превратились в 100 единиц автомобильного транспорта, а большая партия снарядов - в 10 тыс.шт. (т.е. столько, сколько ВС РФ выпускает за 1 сутки).
    А так - да, заголовок громкий!
    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 18:21
      Цитата: Новик225
      интересно.
      100 единиц бронетехники из заголовка статьи в самой статье превратились в 100 единиц автомобильного транспорта, а большая партия снарядов - в 10 тыс.шт. (т.е. столько, сколько ВС РФ выпускает за 1 сутки).
      А так - да, заголовок громкий!

      Сняли с языка про БТТ и в итоге в сотню седельных тягачей получилось.
  4. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:11
    Они историю забыли , ничего "Мы можем повторить".
    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 17:18
      Надо повторить, придется повторить...
  5. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    0
    Сегодня, 17:21
    Что, от Вермахта ещё что то осталось на складах? Неужели?
  6. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    +3
    Сегодня, 17:23
    Канал "Два майора"ращместил информацию о первой партии французских военнослужащих в количестве 2000 человек уже готовых к отправке на Украину и находящихся уже гдето у границы .О чем я и предупреждал будет "тихая" операция ввода,а потом разбери сколько и кого .Посмотрим ,силы НАТО от севера до юга собрал большие,но пока тыл не обеспечивает.Будут готовиться
  7. Igor1915 Ранг пользователя
    Igor1915
    +1
    Сегодня, 17:25
    А я бы передал оружие каким нибудь преступникам на территории ФРГ причем столько чтобы города запылали. Ничего личного.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Igor1915
      А я бы передал оружие каким нибудь преступникам на территории ФРГ причем столько чтобы города запылали. Ничего личного.

      Зачем же каким-нибудь? Нужным. Например, чеченцам, для реабилитации перед Рамзаном. Маленький джихад неплохо взбодрит импотентную Германию. good
  8. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 17:39
    У норвегов давно не было крупных пожаров на ихних местах добычи газа,я гляжу!А немцы то из истории уроков так и не извлекли!Жаль что горбачерт отдал ГДР на сьедение капиталистам из второй половины Германии!
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:57
      Цитата: Бережливый
      У норвегов давно не было крупных пожаров на ихних местах добычи газа,я гляжу!А немцы то из истории уроков так и не извлекли!Жаль что горбачерт отдал ГДР на сьедение капиталистам из второй половины Германии!

      У норвежцев много морских газопроводов, а у нас Лошарик скоро починят. laughing
  9. bandabas Ранг пользователя
    bandabas
    +1
    Сегодня, 17:40
    Так, власти ФРГ до сих пор отказываются от передачи киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия Taurus
    Скоро передадут. А два года назад боялись каски отправлять.И драпали с руины.
  10. maximaniak Ранг пользователя
    maximaniak
    0
    Сегодня, 17:49
    Тем не менее, наиболее желаемые Киевом виды боеприпасов Украине не передаются.

    Ммм, а говно то с орехами!
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 17:59
      Цитата: maximaniak
      Тем не менее, наиболее желаемые Киевом виды боеприпасов Украине не передаются.

      Ммм, а говно то с орехами!

      Не понял, вы, смакуете что-ли... belay
      1. maximaniak Ранг пользователя
        maximaniak
        0
        Сегодня, 18:05
        Дразню автора статьи, если он существует...
  11. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:07
    Министр обороны ФРГ анонсировал передачу Украине 100 единиц бронетехники и большой партии боеприпасов
    . Понятно, что Писториус зарабатывает очки у "ястребов".... на самый верх метит, никак не меньше.
  12. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:18
    Да-да, наши дедушки не добили гадину до конца

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»