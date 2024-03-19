Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому Эйлату и атаке на американское судно

Город Эйлат на юге Израиля подвергся ракетному удару со стороны йеменских хуситов (движение «Ансар Алла»). Об этом заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель движения Яхья Сари.Как утверждает представитель хуситов, по городу, являющемуся важным израильским портом, было выпущено сразу несколько крылатых ракет. Сари утверждает, что ракеты поразили все назначенные цели. Более подробной информации пока не приводится.Кроме того, хуситы сообщили об атаке против следовавшего в Красном море американского судна. Представитель движения утверждает, что противокорабельными ракетами был поражен американский танкер Mado. Данное судно перевозит сжиженный нефтяной газ, а ходит оно под флагом Маршалловых островов.Несколькими днями ранее хуситы сообщали, что атаковали в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец, а в Индийском океане – еще три судна, принадлежащие США и Израилю. Атаки на израильские суда хуситы начали в ответ на военную операцию ЦАХАЛ (армии обороны Израиля) в секторе Газа, жертвами которой стали уже десятки тысяч мирных палестинцев.После того, как США и Великобритания начали военную операцию в Красном море против хуситов и стали наносить ракетные удары по объектам на территории Йемена, движение «Ансар Алла» объявило, что теперь будет атаковать американские и британские суда в Красном море и Аденском заливе. То есть, операция западных стран, якобы призванная обеспечить безопасное судоходство в регионе, в действительности привела к прямо противоположной ситуации.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»