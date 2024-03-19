Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому Эйлату и атаке на американское судно

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Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому Эйлату и атаке на американское судно

Город Эйлат на юге Израиля подвергся ракетному удару со стороны йеменских хуситов (движение «Ансар Алла»). Об этом заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель движения Яхья Сари.

Как утверждает представитель хуситов, по городу, являющемуся важным израильским портом, было выпущено сразу несколько крылатых ракет. Сари утверждает, что ракеты поразили все назначенные цели. Более подробной информации пока не приводится.



Кроме того, хуситы сообщили об атаке против следовавшего в Красном море американского судна. Представитель движения утверждает, что противокорабельными ракетами был поражен американский танкер Mado. Данное судно перевозит сжиженный нефтяной газ, а ходит оно под флагом Маршалловых островов.


Несколькими днями ранее хуситы сообщали, что атаковали в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец, а в Индийском океане – еще три судна, принадлежащие США и Израилю. Атаки на израильские суда хуситы начали в ответ на военную операцию ЦАХАЛ (армии обороны Израиля) в секторе Газа, жертвами которой стали уже десятки тысяч мирных палестинцев.

После того, как США и Великобритания начали военную операцию в Красном море против хуситов и стали наносить ракетные удары по объектам на территории Йемена, движение «Ансар Алла» объявило, что теперь будет атаковать американские и британские суда в Красном море и Аденском заливе. То есть, операция западных стран, якобы призванная обеспечить безопасное судоходство в регионе, в действительности привела к прямо противоположной ситуации.
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    15 комментариев
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    1. Türkiye Ранг пользователя
      Türkiye
      +7
      Сегодня, 17:23
      Изолируйте 50 самых богатых евреев — и войны прекратятся

      (C) Генри Форд
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 17:29
        Какой добрый дядечка этот Форд, однако. Хотя, изолировать можно ведь по-всякому?
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 17:41
          Цитата: Кот Александрович
          Какой добрый дядечка этот Форд, однако.
          Да ладно, евреи ему, нацистскому прихвостню, помешали...
          При чём тут евреи? Рокфеллеры или Морганы совсем даже не Ротшильды - а разве хрен редьки слаще?

          Я бы согласился с Фордом, если бы убрать из этого высказывания евреев. Потому что жадность, ненависть к людям, ложь и прочие пороки - это не генетика. Это воспитание. И национальность тут ни при чём.
          Я не евреев конкретно защищаю, я просто о том, что дерьма у всех хватает. С себя бы тот Форд и начал "изолировать", раз так...

          Кстати, из той же Америки мы сегодня слышим восторги по поводу того, что делает Израиль, далеко не только от евреев.
          А Шольц с Сунаком и Макроном - тоже евреи?
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +3
        Сегодня, 17:31
        Tùrkiye-лучше не изолировать 50 самых богатых еврейских семей мира,а захолокостить,как они палестинцев массово холокостят!
    2. zontov79 Ранг пользователя
      zontov79
      +3
      Сегодня, 17:24
      Хуситы много не говорят, они делают.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 17:30
        Это да. Яйца у этих ребят есть. Им бы еще современных противокорабельных средств....
        1. Jovanni Ранг пользователя
          Jovanni
          +2
          Сегодня, 17:34
          Цитата: Чёрный
          Это да. Яйца у этих ребят есть. Им бы еще современных противокорабельных средств....

          Нам бы бартер с ними. Мы им ракеты, - они нам яйца...
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 18:01
            У нас яйца перед Новым годом подорожали. Теперь в Азербайджане берём. Не факт, что брать у хуситов дешевле выйдет.
    3. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 17:25
      То есть, операция западных стран, якобы призванная обеспечить безопасное судоходство в регионе, в действительности привела к прямо противоположной ситуации.
      Учитывая способ эскалации израильско-палестинского конфликта 7 октября 2023 г. не удивлюсь что хуситов также провоцируют как и палестинцев с целью дестабилизации обстановки во всём регионе, но особенно Ирана. Кстати АУГ ВМФ США в регионе до сих пор присутствуют. дожидаясь решения 47-го президента США к активным действиям в регионе.
    4. ASM Ранг пользователя
      ASM
      +2
      Сегодня, 17:29
      Ну что, не без косяков, но ребята начали планомерно зачищать близлежащие акватории от неугодных судов и кораблей. Без пафоса и шумихи наводят нужный им режим судоходства. Фрахтователи рвут волосы, а страховщики считают барыш. Ну будет у них китайский тельавивзор стоить на 25% дороже, так нам от этого только лучше - больше груза пойдет через нас, поскольку красное море небезопасно и менее рентабельно.
      1. samarin1969 Ранг пользователя
        samarin1969
        +1
        Сегодня, 17:40
        Цитата: ASM
        но ребята начали планомерно зачищать близлежащие акватории от неугодных судов и кораблей. Без пафоса и шумихи наводят нужный им режим судоходства.


        Эти "ребята" легко бы разобрались и с "зерновыми коридорами", и со "снарядными транзитами".
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:34
      Хуситам нужно дешёвыми ракетами перегрузить пво еврейцев,массово,тысячи ракет в течение часа выпусить,и попутно более дорогими высокоточными ракетами вынести стратегически важные объекты типа складов гсм и техники,сносить дронами вышки сотовой связи,бить по логистике!
    6. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 17:37
      А где те политОлухи, которые прогнозировали, что англосаксы быстренько разбомбят хуситов, а евреи уничтожат ХАМАС?

      Хуситы не рисуют красных линий, они реально наказывают бесноватых.
    7. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 17:56
      Если по танкам газовым попали то давно бы про корабль все новости печетали, видимо или промах или ничего серьезного, современный торгаш что авик затопить сложно.
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:25
      Молодцы хуситы! Вот так воевать надо и нам, ни на кого не оглядываясь wink

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