Французский генерал: Наша армия готовится к участию в «самых жёстких» конфликтах

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Французский генерал: Наша армия готовится к участию в «самых жёстких» конфликтах

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск НАТО на Украину в основном вызвало отрицательную реакцию как в самой Пятой Республике, так и у большинства европейцев и лидеров государств Европы. Однозначно поддержали полубезумную идею Макрона прибалтийские республики, которые вскладчину с трудом набирают около пятнадцати-двадцати тысяч военнослужащих.

Во Франции заявление главы государства раскритиковали оппозиционные партии. Однако вдруг ставшего воинствующим президента и верховного главнокомандующего поддержали в высшем командном составе республики. Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил в интервью газете «Монд» (Le Monde), что национальная армия вполне себе готова участвовать в «самых жестких» конфликтах.



Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это

— бравурно отчитался французский военачальник.

Правда, при этом он уточнил, что французские солдаты вроде как не собираются предпринимать агрессивные действия за пределами страны, а всего лишь готовы встать на защиту национальной безопасности страны. По словам Шилля, задача состоит в том, чтобы "сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции", чтобы она "сдержала нападения на Францию". От кого намереваются защищать республику французские военные, генерал не уточнил. Хотя очевидно, что другого противника, кроме как Россия, наиболее ярые западные «ястребы» не видят.

При этом воевать в одиночку французы не собираются. По словам генерала, республиканские Вооруженные силы могут в срок до 30 дней дислоцировать 20 тысяч солдат, но при этом готовы осуществлять командование союзными войсками в составе до 60 тысяч человек. Всего ВС Франции насчитывают 121 тысячу военнослужащих, еще 24 тысячи могут быть призваны из числа резервистов.

Кроме того, уточнил Шилль, Франция в плане обороны опирается на свой ядерный арсенал, а также на «тренированную армию, совместимую с армиями союзников». Что еще примечательно, со слов генерала под таковыми он подразумевает прежде всего европейские силы НАТО. Видимо, рассчитывать на помощь в случае чего от США французы уже не надуются. Воинственные заявления генерала Шилля, как и президента Макрона, сильно не вяжутся с повальным бегством французских военных из бывших африканских колоний. Видимо, в Париже всерьез верят в способность «победить» Россию в то время как не могут противостоять плохо вооруженным военным в Африке.

Касательно ядерного оружия, у Франции по неофициальным данным насчитывается приблизительно 300 стратегических боезарядов, размещенных на четырех атомных подводных лодках, и 60 тактических (ASMP) боезарядов авиационного базирования. Каково их состояние, а главное, носителей боезарядов, неизвестно. Недавние испытания британских ВМС баллистической ракеты Trident II D5, запущенной с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard, являющейся в том числе единственным носителем ядерного оружия ВС Великобритании, показали, что как раз с носителями у второй после Франции европейской ядерной державы дела обстоят не лучшим образом.
  • Минобороны Франции
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43 комментария
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  1. Александр Петрович Ранг пользователя
    Александр Петрович
    -1
    Сегодня, 17:55
    Будут постепенно вводить войска, налицо вырисовывается корейский сценарий.
    1. Anarchist Ранг пользователя
      Anarchist
      -1
      Сегодня, 18:04
      Во Франции нет столько войск! Они больше 10к смертников не смогут предоставить. И при этом придётся пожертвовать людьми из других регионов, откуда их ещё пока не выгнали. Основная часть французской армии, где-то процентов 80, это обслуга.
      1. Arzoo Ранг пользователя
        Arzoo
        0
        Сегодня, 18:20
        Они хотят занять оборону по границе и по Днепру. И я так понимаю не только французы. Поляки, прибалты, датчане, голландцы.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:06
      Если вспомнить, разобратся... куда б они не входили, там им и ВЛОМИЛИ!!!
      При том, не им одним, их союзниками тоже...
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 18:17
        Вообще нынешняя Европа - сборище лицемеров -обиженок. Которым страшновато.

        Швеция, Франция, Германия, Финляндия, Польша, Великобритания...У всех этих стран к нам военные счеты. Нагнетается военная антироссийская истерия ((( Где ваше хваленое миролюбие и толерантность?
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 18:22
          Цитата: Ilya-spb
          Швеция, Франция, Германия, Финляндия, Польша, Великобритания...У всех этих стран к нам военные счеты.

          Мы тамошних били и не раз... так за дело, если разобратся.
          Что примечательно, некоторых спасали/щадили и не по одному разу...
          В общем, если надо, можем и на изнанку вывернуть и тоже не по разу... только нам это не сдалось не разу, отгоним от своих рубеже и фиг на них, в очередной раз.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:14
      Из "лягушатников" аналитики, как из наших грузчиков философы...Сейчас во Франции функционируют 19 атомных станций, всего 57 реакторов мощностью 900 МВт каждый(больше только в США). Площадь Франции 643 801 км² в 30-ть раз меньше площади России... И вот эта так сказать страна ядерный реактор собралась с нами воевать с помощью свих 300-т боеголовок ЯО...??? Французы вы самоубийцы... Да ещё к тому же и потенциальные убийцы старушки Европы... Даже если часть наших "Сарматов" или "Авангардов" угодит во французские АЭС Европа станет непригодной для проживания... am
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 18:28
        Вы уверены что с нашей стороны будут по активам олигархов во франции бить, прямо по Ницце и яхтам?
  2. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 17:57
    Какая армия? Есть только мавры и африканцы к югу от Сахары. Военная репутация Франции после нелепого 1940 года против Германии или Дьем Бьен Фу во Вьетнаме равна нулю.
    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      -2
      Сегодня, 18:01
      Там ещё Маршалл Петен отличился, сдал Францию с потрохами. Герой Франции.
      1. Carlos Sala Ранг пользователя
        Carlos Sala
        -1
        Сегодня, 18:06
        Для меня достопочтенный Петэн - герой Первой мировой войны, в которой Франция сражалась достойно, в отличие от последующих поколений, где в военном отношении они стали объектом насмешек и позора.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 18:12
          у меня столько жаб и лягушек не водится,и кормить я всю эту ораву не собираюсь...жабы ж они полезные,я их и так не дам. так что в плен они нафиг не нужны.
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 18:12
          Цитата: Carlos Sala
          Для меня достопочтенный Петэн - герой Первой мировой войны, в которой Франция сражалась достойно, в отличие от последующих поколений, где в военном отношении они стали объектом насмешек и позора.

          Очень достойно. Так достойно, что не могла противостоять армии Германской империи, имея при этом населении не меньше, чем в Германии. За Францию бились британцы, Русский экспедиционный корпус, канадцы, австралийцы, индусы и ещё куча других народов.
          Не порите чушь - ей больно. am
          Со времён Наполеона французы - не бойцы.
          1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 18:27
            Цитата: Бородач
            Так достойно, что не могла противостоять армии Германской империи, имея при этом населении не меньше, чем в Германии

            Простите, но Вы перед тем, как такое писать, хоть бы в справочник заглянули
            Численность населения Германии на конец 1913 г - 67,4 млн, Франции - 39,7 млн.
      2. Комментарий был удален.
        1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          0
          Сегодня, 18:10
          Да там правильство в полном составе отличилось.
      3. двейра63 Ранг пользователя
        двейра63
        0
        Сегодня, 18:17
        Маршал Петен за коллаборационизм во Вторую мировую избежал расстрела в силу своего возраста, и до конца жизни был под домашним арестом. Но в Первую мировую, он действительно был " Героем Франции", только без сарказма. Так что не все так просто.
        1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          0
          Сегодня, 18:27
          Согласен, сложно такое понять.
    2. Türkiye Ранг пользователя
      Türkiye
      -1
      Сегодня, 18:17
      Вы живите в каком-то своем маня-мирке. Никто воевать из французов не будет. Это не военный, а политический шаг. Ведь если в Украину войдут хоть 5 тысяч французских военных (официально), то Россия не будет проводить наступательных действий в том направлении, где они встанут. Никто не ожидает того, что французы будут наносить удары по территории России. Суть в том, что они просто встанут в 100 км от фронта и преградят России путь дальше, России ничего не останется, кроме как остановиться.
  3. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 17:57
    Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это

    — бравурно отчитался французский военачальник.
    Если что Дюк Решелье из Одессы укажет французам куда идти laughing
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:22
      Цитата: oppozite28
      Если что Дюк Решелье из Одессы укажет французам куда идти
      Указать куда идти французам, может любой посетитель ВО wink
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 18:28
        Указать куда идти французам, может любой посетитель ВО wink
        А вот как бы играючи, ненавязчиво и тонко не каждый смогёт. Но где только легионер не пропадал пойдёт туда куда пошлют ... laughing
  4. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    0
    Сегодня, 17:57
    В свете потерь колоний, у лягушатников наблюдается как собственно сама диарея, в прямом смысле диагноза; так и диарея сознания и речи.)
  5. golen Ранг пользователя
    golen
    0
    Сегодня, 17:58
    Раскукарекался, Пикардийский петушара. От мертвого осла тебе уши, а не вашу победу.
  6. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    +3
    Сегодня, 17:59
    Так, ребята!!! Ну его нахрен, они сейчас сразу в плен, по привычке, а Таганрогская тюрьма не резиновая! Давайте этих сразу в Мордовию, там тайга хоть и болотистая, но большая! laughing...да и болото прокомит,кстати. Деликатесами питаться будут , ни один красный крест не докопается laughing
    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 18:02
      Зачем пускай Украину восстанавливают!
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 18:03
      Есть идея: всех пленных из западных стран направить на восстановление разрушенных населённых пунктов.
  7. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +2
    Сегодня, 18:00
    Чем ближе выборы в США и больше перспектива возвращения к власти Трампа, тем больше встает вопрос появления "единых" ВС ЕС, а значит Франция решила сейчас сыграть на опережение и заявить именно себя, как Лидера этого образования,
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 18:04
      Если говорить серьезно, то да....хотя я далеко не уверен, что Данька выполнит свою угорзу и сша выйдут из нато., свои же воротилы ВПК найдут для него Освальда laughing
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:03
    Французский генерал: Наша армия готовится к участию в «самых жёстких» конфликтах
    Да уж сколько раз их армия была готова к... тому, сему!!! Наверно столько ж раз выяснялось, что ни к чему она НЕ ГОТОВА!
  9. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    0
    Сегодня, 18:05
    Ох уж эти лягушатники. Они все бредят Наполеоновскими войнами. Хотя и тогда потери для Франции были просто катастрофическими. Они как макаронники, те тоже все непобедимые легионы Рима вспоминают. Хотя где тот Рим и эти наследники, которых последние лет 150 только ленивый ссаной тряпкой не гонял.
    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +1
      Сегодня, 18:09
      Наполеон не француз, он был корсиканец, то есть горец по нашему. Это многое объясняет.
  10. tatarin1972 Ранг пользователя
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 18:07
    Ваша армия начиная с 1812 года, во всех конфликтах, которых участвовала обычно жидко обделывалась. Единственное это Первая мировая, но там много условностей.
  11. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 18:08
    Опыт Сомали в помощь. Заманить их в ловушку в Одессе и потом море огня. Надо море огня. Потом по СМИ показать что с ними стало. Сомалийцы справились и мы сможем.
    Во Франции и будет шок. Пленных на принудительные работы по восстановлению Донбасса, если кто живой будет.
  12. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 18:09
    В ТГ-каналах уже вовсю пишут:
    ⚡️Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 000 военных, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Нарышкин.

    Что ж, посмотрим на "тренированную армию", привыкшую воевать в условиях превосходства в воздухе и артиллерии.
  13. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 18:10
    армия готовится к участию в «самых жёстких» конфликтах

    Помирать готовы? Пакеты прихватили, да?
  14. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:13
    По словам генерала, республиканские Вооруженные силы могут в срок до 30 дней дислоцировать 20 тысяч солдат, но при этом готовы осуществлять командование союзными войсками в составе

    Французский генерал во главе войск НАТО в "крестовом походе" на Россию - одно слово: Де'бил.
  15. Türkiye Ранг пользователя
    Türkiye
    0
    Сегодня, 18:13
    Интересно, этот петушок сдержит свое слово или нет
  16. Normann Ранг пользователя
    Normann
    0
    Сегодня, 18:14
    Недавние испытания британских ВМС баллистической ракеты Trident II D5, запущенной с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard показали, что как раз с носителями у второй после Франции европейской ядерной державы дела обстоят не лучшим образом.

    Статья про Францию, но автор решил приплести и Британию, к чему? А дальше
    Франции по неофициальным данным насчитывается приблизительно 300 стратегических боезарядов, размещенных на четырех атомных подводных лодках, и 60 тактических (ASMP) боезарядов авиационного базирования.

    О Великобритании
    отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard, являющейся в том числе единственным носителем ядерного оружия ВС Великобритании
  17. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 18:17
    Честно говоря, звучит это все так. Француз сказал совершенно обычные, банальные и совершенно правильные для нормального военного вещи: армия готова к любым угрозам, на чужую землю не заримся, но своей ни пяди не отдадим, если что - драться будем вместе с союзниками, а если совсем припечет - жахнем ЯО.
    Зачем пытаться вывернуть это как какую-то угрозу РФ - ну, я не знаю.
  18. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:19
    Типа мы готовы получать по ушам-в самых тяжелых условиях? laughing
  19. двейра63 Ранг пользователя
    двейра63
    0
    Сегодня, 18:23
    Еще один безумный президент толкает свою страну в пропасть. Французы очнитесь! Это не ваша война.
  20. Землекоп Ранг пользователя
    Землекоп
    0
    Сегодня, 18:30
    Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 000 военных, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Нарышкин.
  21. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 18:30
    Французский генерал: Наша армия готовится к участию в «самых жёстких» конфликтах

    Да помним мы, как Франция побеждала Гитлера...
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