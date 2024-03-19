Французский генерал: Наша армия готовится к участию в «самых жёстких» конфликтах
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск НАТО на Украину в основном вызвало отрицательную реакцию как в самой Пятой Республике, так и у большинства европейцев и лидеров государств Европы. Однозначно поддержали полубезумную идею Макрона прибалтийские республики, которые вскладчину с трудом набирают около пятнадцати-двадцати тысяч военнослужащих.
Во Франции заявление главы государства раскритиковали оппозиционные партии. Однако вдруг ставшего воинствующим президента и верховного главнокомандующего поддержали в высшем командном составе республики. Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил в интервью газете «Монд» (Le Monde), что национальная армия вполне себе готова участвовать в «самых жестких» конфликтах.
— бравурно отчитался французский военачальник.
Правда, при этом он уточнил, что французские солдаты вроде как не собираются предпринимать агрессивные действия за пределами страны, а всего лишь готовы встать на защиту национальной безопасности страны. По словам Шилля, задача состоит в том, чтобы "сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции", чтобы она "сдержала нападения на Францию". От кого намереваются защищать республику французские военные, генерал не уточнил. Хотя очевидно, что другого противника, кроме как Россия, наиболее ярые западные «ястребы» не видят.
При этом воевать в одиночку французы не собираются. По словам генерала, республиканские Вооруженные силы могут в срок до 30 дней дислоцировать 20 тысяч солдат, но при этом готовы осуществлять командование союзными войсками в составе до 60 тысяч человек. Всего ВС Франции насчитывают 121 тысячу военнослужащих, еще 24 тысячи могут быть призваны из числа резервистов.
Кроме того, уточнил Шилль, Франция в плане обороны опирается на свой ядерный арсенал, а также на «тренированную армию, совместимую с армиями союзников». Что еще примечательно, со слов генерала под таковыми он подразумевает прежде всего европейские силы НАТО. Видимо, рассчитывать на помощь в случае чего от США французы уже не надуются. Воинственные заявления генерала Шилля, как и президента Макрона, сильно не вяжутся с повальным бегством французских военных из бывших африканских колоний. Видимо, в Париже всерьез верят в способность «победить» Россию в то время как не могут противостоять плохо вооруженным военным в Африке.
Касательно ядерного оружия, у Франции по неофициальным данным насчитывается приблизительно 300 стратегических боезарядов, размещенных на четырех атомных подводных лодках, и 60 тактических (ASMP) боезарядов авиационного базирования. Каково их состояние, а главное, носителей боезарядов, неизвестно. Недавние испытания британских ВМС баллистической ракеты Trident II D5, запущенной с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard, являющейся в том числе единственным носителем ядерного оружия ВС Великобритании, показали, что как раз с носителями у второй после Франции европейской ядерной державы дела обстоят не лучшим образом.
- Минобороны Франции
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