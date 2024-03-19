Власти Украины раскритиковали австралийский телеканал за показ фильма «Война в Украине. Другая сторона»

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Власти Украины раскритиковали австралийский телеканал за показ фильма «Война в Украине. Другая сторона»

Британский журналист Шон Ланган побывал на российских позициях в зоне СВО и снял документальный фильм о своей поездке, который сначала показали в Британии, а потом в Австралии. Власти Украины раскритиковали австралийский телеканал ABC за показ этого фильма под названием «Война в Украине. Другая сторона».

Их возмутило, что представитель западных СМИ посмел показать военные действия с точки зрения военнослужащих РФ и жителей Донбасса.

После трансляции фильма в Австралии посольство Украины в этой стране сделало резкое заявление в адрес телеканала, на котором он шел. Украинские дипломаты выразили свое возмущение тем, что еще одной части западной аудитории показали то, что Киев называет «ложью» и «кремлевской пропагандой».

Австралийской радиовещательной корпорации должно быть стыдно, что она выпустила в эфир такой мусор

- так выразились в диппредставительстве.

Отвечая на критику со стороны Украины, представители телеканала заявили, что выражают сбалансированную позицию, а жители Австралии имеют право на ознакомление с различными точками зрения, чтобы составить собственное мнение об украинском конфликте.

После этого дипломаты Незалежной попытались пожаловаться в австралийское министерство связи, но там их не поддержали, заявив, что телеканал ведет независимую деятельность.

В фильме британский журналист беседует с российскими солдатами и жителями Донбасса. Зрители, посмотрев его, практически впервые получат возможность ознакомиться с альтернативной точкой зрения на украинский конфликт.

  • Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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9 комментариев
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  1. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +3
    Сегодня, 18:13
    Власти Украины раскритиковали австралийский телеканал

    Не, только как кастрюли решили, иначе низя, они главные... демократия...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:18
      Власти Украины раскритиковали австралийский телеканал за показ фильма «Война в Украине.

      А отменить или запретить Австралию власти Украины ещё не пытались...??? Странно... Обычно они на раз решают такие вопросы... laughing am
  2. Magic Archer Ранг пользователя
    Magic Archer
    +3
    Сегодня, 18:15
    Припекло у гнид чубатых... Понимают что нельзя правду говорить. Но рано или поздно правда вылезет наружу. И Украина получит по полной... Во всех смыслах
  3. Rom8681 Ранг пользователя
    Rom8681
    +2
    Сегодня, 18:16
    Австралийской радиовещательной корпорации должно быть стыдно, что она выпустила в эфир такой мусор

    Ага,а чего стыдно должно быть
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:17
    Ничего нового, сами вконец опупели - оборзели, хотя и от других того же.
    Зелебобики со взболтанными мозгами... ну так скачки для них даром не прошли и кастрюли совсем не помогают.
  5. Buyan Ранг пользователя
    Buyan
    0
    Сегодня, 18:19
    Напрочь пусть идут, хотя и там и там кенгуру, скачут в кастрюлях
  6. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:20
    После этого дипломаты Незалежной попытались пожаловаться в австралийское министерство связи, но там их не поддержали
    Дали чубатым отворот-поворот wink
  7. Metallurg_2 Ранг пользователя
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 18:23
    В руководстве телеканала отшили. И даже в профильном министерстве отшили.
    Теперь - только в Спортлото.
  8. hammerite
    hammerite
    +1
    Сегодня, 18:23
    Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона") 2024
    В какой такой "В" ??? На! Исключительно - НА. Если уж так хочется вставить предлог...

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