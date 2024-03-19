Австралийской радиовещательной корпорации должно быть стыдно, что она выпустила в эфир такой мусор

Британский журналист Шон Ланган побывал на российских позициях в зоне СВО и снял документальный фильм о своей поездке, который сначала показали в Британии, а потом в Австралии. Власти Украины раскритиковали австралийский телеканал ABC за показ этого фильма под названием «Война в Украине. Другая сторона».Их возмутило, что представитель западных СМИ посмел показать военные действия с точки зрения военнослужащих РФ и жителей Донбасса.После трансляции фильма в Австралии посольство Украины в этой стране сделало резкое заявление в адрес телеканала, на котором он шел. Украинские дипломаты выразили свое возмущение тем, что еще одной части западной аудитории показали то, что Киев называет «ложью» и «кремлевской пропагандой».- так выразились в диппредставительстве.Отвечая на критику со стороны Украины, представители телеканала заявили, что выражают сбалансированную позицию, а жители Австралии имеют право на ознакомление с различными точками зрения, чтобы составить собственное мнение об украинском конфликте.После этого дипломаты Незалежной попытались пожаловаться в австралийское министерство связи, но там их не поддержали, заявив, что телеканал ведет независимую деятельность.В фильме британский журналист беседует с российскими солдатами и жителями Донбасса. Зрители, посмотрев его, практически впервые получат возможность ознакомиться с альтернативной точкой зрения на украинский конфликт.