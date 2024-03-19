Директор СВР: Власти Франции скрывают задействование и потери своих военных на Украине
Правительство Франции пытается скрывать факт задействования своих военных в рамках украинского кризиса, при этом французские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях на Украине, несут значительные потери, также скрываемые Парижем. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.
Глава СВР также отметил, что французские ведомства, причастные к отправке своих военнослужащих на Украину, мечутся в поисках решения возникающих вследствие этого практических вопросов, в том числе связанных с организацией захоронения погибших, выплат компенсаций их семьям, а также начисление пособий получившим увечья. Все эти процедуры требуют соответствующего документального оформления, однако подобная "двойная бухгалтерия смерти" может повлечь череду судебных исков родственников задействующихся в украинском кризисе военнослужащих.
По словам Нарышкина, французская армия несет на Украине значительные потери, каких Париж не знал со времен вооруженного конфликта в Алжире (1954-1962). Французские военнослужащие выражают чрезвычайную обеспокоенность этой тенденцией.
Только в результате произошедшего 17 января текущего года уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранных наемников под Харьковом были ликвидированы несколько десятков граждан Франции. С тех пор подобные удары неоднократно повторялись.
- Минобороны Франции
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