Директор СВР: Власти Франции скрывают задействование и потери своих военных на Украине

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Директор СВР: Власти Франции скрывают задействование и потери своих военных на Украине

Правительство Франции пытается скрывать факт задействования своих военных в рамках украинского кризиса, при этом французские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях на Украине, несут значительные потери, также скрываемые Парижем. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

Глава СВР также отметил, что французские ведомства, причастные к отправке своих военнослужащих на Украину, мечутся в поисках решения возникающих вследствие этого практических вопросов, в том числе связанных с организацией захоронения погибших, выплат компенсаций их семьям, а также начисление пособий получившим увечья. Все эти процедуры требуют соответствующего документального оформления, однако подобная "двойная бухгалтерия смерти" может повлечь череду судебных исков родственников задействующихся в украинском кризисе военнослужащих.



По словам Нарышкина, французская армия несет на Украине значительные потери, каких Париж не знал со времен вооруженного конфликта в Алжире (1954-1962). Французские военнослужащие выражают чрезвычайную обеспокоенность этой тенденцией.

Только в результате произошедшего 17 января текущего года уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранных наемников под Харьковом были ликвидированы несколько десятков граждан Франции. С тех пор подобные удары неоднократно повторялись.
  • Минобороны Франции
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36 комментариев
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  1. Был Мамонт Ранг пользователя
    Был Мамонт
    +5
    Сегодня, 18:45
    Замечательно с наемниками на Родине.
    В случае появления официально французов за ними, полагаю, будет открыта сафари как за Леопардами.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +11
      Сегодня, 18:51
      Пока гробы с французами не будут стоять в Москве у посольства Франции, то они так и будут отрицать!
      1. fiv Ранг пользователя
        fiv
        +6
        Сегодня, 19:00
        Вот еще, будет вонять падалью на Большой Якиманке, а там люди ходят.
      2. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        +3
        Сегодня, 19:36
        На официальном уровне заявить, что в случае прямого столкновения французского контингента с армией РФ, Россия объявит войну Франции.
        Вот пусть они и чешут репу что это будет значить.
        1. Junkman George Ранг пользователя
          Junkman George
          +1
          Сегодня, 19:54
          So let them scratch their heads about what this will mean.

          We all know what it will mean.......... it will give the french an excuse to surrender, their time tested, and proven, solution for any conflict.
        2. BABAY22 Ранг пользователя
          BABAY22
          0
          Сегодня, 20:06
          Не надо самим ничего никому объявлять. Это азы, основы жизни.
          Не надо всё делать так с открытым забралом.
          Пусть они от безисходности объявляют, если смогут.
          Когда у них стратегический объект "туннель под ламаншем" неожиданно затопит, да эйфелева башня рухнет, от старости конечно.
          ВВП же сказал сегодня:
          ...граждане страны ожидают от ФСБ и других спецслужб результативных и наступательных действий
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:54
        Цитата: Чёрный
        Пока гробы с французами не будут стоять в Москве у посольства Франции, то они так и будут отрицать!

        Во вторник СВР сообщила, что Франция готовит к отправке на Украину контингент, сначала планируется отправить около 2 тыс. военнослужащих.
      4. Million Ранг пользователя
        Million
        +1
        Сегодня, 20:02
        Да им перед посольством надо просто гроб поставить,как напоминание о том,что они делают.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 19:07
      Власти Франции скрывают задействование и потери своих военных на Украине

      А чем тут хвастать, своими потерями...??? Мы тоже не особо о своих потерях распространяемся... А вот французские потери как бы нам нужно находить и показывать всем... Несколько гробов покрытых французским триколором очень эффектно бы смотрелись в Москве у посольства Франции... Ну не смогут же работники посольства их не забрать... А впрочем, я уже ничему не удивлюсь... am
      1. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        +1
        Сегодня, 19:46
        Цитата: Lev_Russia
        Несколько гробов покрытых французским триколором очень эффектно бы смотрелись в Москве у посольства Франции... Ну не смогут же работники посольства их не забрать...

        Вообще-то покрытие гробов национальным флагом является отданием воинских почестей, Вы ещё почётный караул для петушатников назначьте. Только в мешках для трупов, сваленных у ворот французского посольства, можно таблички с фото трупов stop
        1. grindz Ранг пользователя
          grindz
          +1
          Сегодня, 19:59
          Вспомнилась сцена из телефильма "Государственная граница", где так же на границу на телегах привезли убитых польских солдат и офицеров. Пограничники ушли в жесткое отрицалово, что это не наши и не знаем кто такие. А люди сами нашли там своих родственников. Понятно, что сцена не очень, далеко не все поляки были прямо из приграничных сел. Но в современном мире этого и не надо. Есть СМИ и интернет, чтобы сообщить и показать кого убили.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +13
    Сегодня, 18:46
    Ещё когда брали Мариуполь,кричали о сотнях иностранных наёмников в том числе и офицеров,взятых в плен-где они?Сами по сути потворствовали иностранным наемникам ,отпуская или обменивая их вместо того чтобы публично его показать с документами?а потом расстрелять!Поэтому они такие борзые,и готовы идти тысячами против России,зная что в кремле добренькие дяди,отпустят домой втихую!
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +4
      Сегодня, 18:52
      где они?
      Их изначально было намного меньше чем писали. А когда им стало ясно, что победный марш на Москву отменяется- большинство недобитых сьехало домой.
      1. grindz Ранг пользователя
        grindz
        +1
        Сегодня, 20:00
        Так и не понятно, кого там пытались вывозить на вертолетах. И ведь кого то вывезли. Только после первых их успешных челночных рейсов наши очухались и стали сбивать.
      2. Комментарий был удален.
  3. Arzoo Ранг пользователя
    Arzoo
    +2
    Сегодня, 18:46
    Ну это пока незначительные потери. Но будут значительные. Это можно уверенно обеспечить.
  4. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    +5
    Сегодня, 18:54
    французские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях на Украине, несут значительные потери, также скрываемые Парижем

    Ни разу не слышал, чтобы какая-то страна афишировала факт своих военных потерь, и уж тем более - называла точные цифры. Разве что какие-то общие фразы
    Обычно подробно, в деталях, рассказывают о потерях противника
    Кстати, наша страна - не исключение
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +4
      Сегодня, 18:58
      Вообще все такие цифры под грифом.
      1. sdivt Ранг пользователя
        sdivt
        +3
        Сегодня, 19:03
        Цитата: Младший рядовой
        Вообще все такие цифры под грифом

        Именно!
        Вот, Вы понимаете, я понимаю... а автор статьи - нет?
        Уверен, что и он в курсе
        Просто у него другие задачи)
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +4
          Сегодня, 19:12
          Как мне кажется, современная журналиЗдика имеет в приоритете задачу накинуть, а не объективно просветить информационное пространство. И все что пишут, надо делить на 10.
  5. Dart2027 Ранг пользователя
    Dart2027
    0
    Сегодня, 18:55
    Только в результате произошедшего 17 января текущего года уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранных наемников под Харьковом были ликвидированы несколько десятков граждан Франции. С тех пор подобные удары неоднократно повторялись.

    Жареная лягушатина оптом.
  6. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 18:57
    Меня пугают такие заголовки, что такая за должность "директор СВР"? А померших гусей давно никто и не считает. Це демократия.
  7. tun5t
    tun5t
    -1
    Сегодня, 19:01
    Для начала 2000 человек готовят, уже официально = а как мы их будем крошить? и где?
    Если не расхреначить первых, то попрут другие, тогда нам только ядерным отвечать - у нас с тех пор как маловеры в молельных стенах Кремля, население России стало в 3,5 раза меньше Европы. А до 1917-го были в 2 раза больше Европы.
    1. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 20:09
      2 тысячи человек, Вы реально в это верите. Не смешите мои тапки! В одном Харькове Жанов почти с 10-к и понятно не муравьёв. А ещё, вот не хотел, ну да ладно, какие-то странненькие ребятки на Слобожанщине рождаются. Смуглые и как-то, даже не очень на маму похожие.
  8. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +2
    Сегодня, 19:02
    То-то Макрон так раскричался п поводу ввода войск в украину. Хочет все в легальную форму перевести, опять же с выплатами разобраться. Вот уж украина точно ничего вдовам выплачивать не будет, а Макрону где деньги брать, раз уж послал сюда военных. Да и перед шефами отчитаться надо. Вот и забегал
  9. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 19:02
    Хорошо,что Наполеон не дожил до наших дней,а то бы он со стыда помер увидев во что превратил Макрон Францию. . . winked
    1. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 19:58
      France has been a shithole for a very long time.
  10. aranzon1913 Ранг пользователя
    aranzon1913
    +2
    Сегодня, 19:02
    А может жирный троллинг от Нарышкина. Накидал вопросов и перспектив французам, чтобы петушня галльская прыти по-убавида, а то рвуться на гриль, хотят повторить 1856г (90к 200-х)
  11. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +3
    Сегодня, 19:08
    Стесняюсь спросить, в какой связи не оглашены данные о французских военных попавших в плен в Мариуполе и не только ?! А также с обязательным уточнением истинных причин своего присутствия в зоне проведения СВО не говоря о выполняемых задачах и в отношении кого ?!
  12. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +3
    Сегодня, 19:11
    У Франции освобождаются войска выводимые из африканских стран, вот их то сейчас и перенаправят на украину, лишь бы они не оказались во Франции, во времена нестабильности... Уроки неудачных воин в Индокитае и Алжире не прошли для Франции даром...
    1. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 19:52
      Вот уж кто меньше всего хочет на окраину, так это они. Хотя иностранный легион никто о желании спрашивать не будет.
    2. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 20:07
      Непонятно на сколько боеспособны войска, которые не участвовали в БД. А мысль у Вас глубокая, вполне могут отправить на перемолку, лишь бы во Франции в содружестве с фермерами, не отсвечивали со своей военной подготовкой.
  13. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 19:13
    Они там все скрывают потерии! На примере Эстонии, например, можно говорить, что речь идёт о крайне значительном преуменьшении. Так, официально Таллин декларирует 3-ёх погибших, а по нефициальным данным их более 50-ти человек. Другое дело, что кто и как оформляет всё это дело. Отмечу, что среди погибших много профессиональных военных, НАТО потеряло твм уже тысячи опытных вояк, возможно, часть своей военной элиты.

    Однако не стоит в связи с этим ободрятся. Им терять нечего, они будут упираться до последнего. Не исключено, к стати, что на фронте и появятся срочники тех же стран НАТО. Так, парламент Эстонии принял закон, который предусматривает, что срочники и резервисты могут принимать участие в военных мероприятиях и за пределами Эстонии.
  14. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    +1
    Сегодня, 19:30
    А почему нет в статье другого заявления главы СВР.Французский контингент на начальном этапе будет насчитывать 2000.Часть уже осушествила переход через Румынскую границу.
  15. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 19:32
    В случае вступления французских военных в(на)Украину и прямого боестолкновения с нашими французы сперва отгребут люлей для начала за свой французский автопром доставивший немало хлопот отечественным механикам на СТО. Особенно за ремонтопригодность своих Renault и Citroen не говоря про качество запчастей и перефильтрованного заново хваленого расхваленого масла Elf. Дизеля от Peugeot в качестве оправдания приниматься не будут. laughing am
  16. denk20 Ранг пользователя
    denk20
    +1
    Сегодня, 19:43
    Армия Франции - по сути Легион наемников. Так что вполне может быть, что там не погибли граждане Франции. Легионеры - есть наемники и, да, они обучены работать со всем вооружением НАТО. Мы же их считаем французами по умолчанию, потому как они воюют с тем флагом. В общем Вагнер с другой стороны, но до Вагнера им еще очень далеко.
  17. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 19:51
    Жаль только что-где ж мы их всех хоронить то будем????
    Петухов гальских,
    Лабусов трибалтов,
    Пшекков,
    Румынов
    И прочих, прочих недругов-партнеров.
    Примет ли земля русская столько нечисти на удобрения????

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