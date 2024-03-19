Опубликованы кадры наступления ВС РФ в Красногоровке

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Опубликованы кадры наступления ВС РФ в Красногоровке

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены некоторые моменты штурма подразделениями российской армии населенного пункта Красногоровка в Донецкой Народной республике.

Во время наступательных действий ВС РФ для поддержки штурмовых групп привлекаются все доступные огневые средства. В частности, на кадрах можно увидеть уничтожение танка боевиков киевского режима, пытавшегося вести огонь в сторону наших войск.







Кроме того, запечатлен удар авиабомбой ФАБ-1500 с УМПК по оборудованному украинской армией пункту временной дислокации на территории промышленного объекта. Во время штурма расчеты FPV-дронов ВС РФ успешно уничтожают опорные пункты украинских нацистов.



Продолжающееся наступление наших войск на Красногоровку значительно облегчает освобождение населенных пунктов Невельское и Орловка, которые противник использовал для обстрелов Донецка и улучшения своего тактического положения на Авдеевском участке фронта.

Освобождение Красногоровки и выравнивание линии фронта приблизит возможность выхода российских войск к Карловскому и Кураховскому водохранилищам, что поспособствует улучшению водоснабжения Донецка и лишит ВСУ возможности прямого артобстрела административного центра ДНР.

Ранее сообщалось, что Орловка полностью перешла под контроль российской армии. Украинские боевики долго и упорно держались за западные окраины населенного пункта, при этом неся значительные потери, однако были полностью выбиты с территории села.

  • Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Buyan Ранг пользователя
    Buyan
    +9
    Сегодня, 19:21
    Бейте нациков, воины и берегите себя, гордимся Вами hi
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 19:49
      Присоединяюсь к вашим словам!Пусть удача и случай всегда будут на их стороне.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 19:57
        ФАБ 1500 это славно, но не все ещё пятачки по кустам разлетелись, так что прошу повторить...на бис
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 19:29
    Неужели так трудно монтировать видео с нашей а не иностранной музыкой?Или показать видео вообще без музыки,раз свою трудно использовать?А то некрасиво выходит,героизм под музыку заклятых врагов!
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -2
      Сегодня, 19:46
      Съедите, научите, как надо воевать, снимать и наступать!Только отписаться не забудьте hi
  3. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +4
    Сегодня, 19:35
    Показал видео сыну, в первый класс пошёл в этом году. Он долго смотрел, а потом сказал: "Гитлер вернулся, фашисты не умерли". Вот, детская интуиция самая точная. Малыш, а понимает больше многих взрослых обывателей на Западе из числа тех, кто мало чем интересуется.
  4. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 19:43
    А теперь почитаем, что пишет человек находящийся рядом с ЛБС:

    Севернее села Красногоровка, со стороны Новокалиново ВСУ имеют успех - они вытеснили наши подразделения на юг. Это был ожидаемый удар в тыл нашей группировки под Авдеевкой. Бои продолжаются.

    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/19_03_2024_zhestokie_video_boev_orlovka_nasha_otstuplenie_pod_krasnogorovkoj_karta_boevykh_dejstvij_s_ukrainy_na_ehtot_chas_15_video/60-1-0-15068
  5. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    0
    Сегодня, 20:06
    жареная свининка шкворчит красаффчики однозначно пацаны

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