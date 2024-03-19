Опубликованы кадры наступления ВС РФ в Красногоровке
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены некоторые моменты штурма подразделениями российской армии населенного пункта Красногоровка в Донецкой Народной республике.
Во время наступательных действий ВС РФ для поддержки штурмовых групп привлекаются все доступные огневые средства. В частности, на кадрах можно увидеть уничтожение танка боевиков киевского режима, пытавшегося вести огонь в сторону наших войск.
Кроме того, запечатлен удар авиабомбой ФАБ-1500 с УМПК по оборудованному украинской армией пункту временной дислокации на территории промышленного объекта. Во время штурма расчеты FPV-дронов ВС РФ успешно уничтожают опорные пункты украинских нацистов.
Продолжающееся наступление наших войск на Красногоровку значительно облегчает освобождение населенных пунктов Невельское и Орловка, которые противник использовал для обстрелов Донецка и улучшения своего тактического положения на Авдеевском участке фронта.
Освобождение Красногоровки и выравнивание линии фронта приблизит возможность выхода российских войск к Карловскому и Кураховскому водохранилищам, что поспособствует улучшению водоснабжения Донецка и лишит ВСУ возможности прямого артобстрела административного центра ДНР.
Ранее сообщалось, что Орловка полностью перешла под контроль российской армии. Украинские боевики долго и упорно держались за западные окраины населенного пункта, при этом неся значительные потери, однако были полностью выбиты с территории села.
- Минобороны России
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