Бывший министр обороны Британии: Мы не должны исключать отправки наших солдат на Украину

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Бывший министр обороны Британии: Мы не должны исключать отправки наших солдат на Украину

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес сделал заявление, которое во многом свидетельствует о том, что решение об отправке западнями странами своих военных контингентов на Украину уже принято. По словам Бена Уоллеса, высказавшего в эфире британского радио, он допускает отправку британских солдат на Украину. Примечательно, что экс-министр британского правительства использует формулировку, которая практически дословно повторяет слова Макрона.

Уоллес:



Я говорю о том, что мы должны использовать такую фразу: «Мы не должны этого исключать». Мы не должны исключать того, что наши солдаты там (на Украине) появятся.

Напомним, что ранее появилась информация о подготовке Парижа к отправке экспедиционного отряда французских войск на Украину в количестве 2000 человек. Это при учёте того, что в последние месяцы вооружённого конфликта ВСУ теряют в бреднем по 800-900 человек ежесуточно.

Получается, что отправляемых Макроном французских военных «хватит» на 2-3 дня интенсивных боёв… Правда, сам президент Франции постоянно твердит о том, что участвовать в боевых действиях французские военнослужащие не будут. А что же они будут на Украине делать? Стоять в сторонке и смотреть за развитием событий?.. Как уже неоднократно говорилось, российские ракетам всё равно - французский ли наёмник на объекте на Украине или кадровый военнослужащий. Тем более что кадровые иностранные военные уже сейчас нередко выступают под видом наёмников.
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    2 комментария
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    1. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 20:09
      Похоже война только набирает обороты и скоро все завершится ещё сильнее! Как то страшновато становится :(
    2. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 20:12
      Они борзеют, а опять страна ждёт, что решит Верховный Главнокомандующий, вновь избранный президент В. Путин.

      Изменить цель и построить всю систему иначе

      На Западе уже выпустили на арену гальского петуха Макрона. Прокукарекать.

      Там всё громче говорят, что это экзистенциальная война, которую они не могут проиграть.
      И если ее проиграют украинцы, начнем действовать мы, европейцы.

      .Значит, Россия должна быть готовы к тому, что за этими объявами, порою странными, идет нечто типа проработки возможности превращения этого конфликта в очевидный конфликт с участием американцев и НАТО.
      А они разве не участвуют?

      Теперь вопрос о дальнобойности всех этих ракет.

      Всё начиналось с того, что «мы будем им поставлять только бронежилеты и каски, а то лучше вещмешки и спальные мешки».
      А теперь обсуждается, на пятьсот километров ракеты поставлять, на тысячу или на сколько.
      А с каких изделий эти ракеты запускаются?
      Если они запускаются с воздуха, то кто определит, кто сидит в этом самолете?
      По факту сбития? Ну, тогда объявят этого человека добровольцем, кем-то еще, документы будут уничтожены.

      Итак, эскалация будет происходить.
      Они готовят к ней население. Их разминки на тему о том, что будут какие-то мирные переговоры… — мирные переговоры ведутся, когда не говорят об экзистенциальном конфликте! В экзистенциальном конфликте нет мирных переговоров, они отсутствуют. Нельзя одновременно говорить об экзистенциальном конфликте и о мирных переговорах.

      В чем эта цель? Насколько мы видим, та сторона распоясалась и обнаглела до беспредела. И что, собственно, мы хотим сделать ответом на это? Почему они себе это позволяют? Почему они никогда прежде не стали бы себе позволять подобное: эту разболтанность, наглость и цинизм беспредельный? Вот эту наглость, главное, которая существует во всем, что мы обсуждаем: и в Макроне с его заявлениями, и в немцах, и во многом другом. Откуда это всё?

      А не стоит ли посмотреть на самих себя? И не на громкие заявления по поводу ядерной войны — никому она не нужна, — а на такие действия, при которых люди задумываются о главном — а с кем, собственно говоря, они имеют дело: со вчерашней попрошайкой и полуколониальной проигравшей несчастной Россией или с великим государством, которое становится на другой путь всерьез, без дураков, обладает другим целеполаганием и говорит по существу о том, что и советское, и имперское наследие (почему Heritage есть в Америке и не может быть здесь?) является для нас не просто ценимым фактором, а фактором нашего стратегического будущего?

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