Я говорю о том, что мы должны использовать такую фразу: «Мы не должны этого исключать». Мы не должны исключать того, что наши солдаты там (на Украине) появятся.

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес сделал заявление, которое во многом свидетельствует о том, что решение об отправке западнями странами своих военных контингентов на Украину уже принято. По словам Бена Уоллеса, высказавшего в эфире британского радио, он допускает отправку британских солдат на Украину. Примечательно, что экс-министр британского правительства использует формулировку, которая практически дословно повторяет слова Макрона.Уоллес:Напомним, что ранее появилась информация о подготовке Парижа к отправке экспедиционного отряда французских войск на Украину в количестве 2000 человек. Это при учёте того, что в последние месяцы вооружённого конфликта ВСУ теряют в бреднем по 800-900 человек ежесуточно.Получается, что отправляемых Макроном французских военных «хватит» на 2-3 дня интенсивных боёв… Правда, сам президент Франции постоянно твердит о том, что участвовать в боевых действиях французские военнослужащие не будут. А что же они будут на Украине делать? Стоять в сторонке и смотреть за развитием событий?.. Как уже неоднократно говорилось, российские ракетам всё равно - французский ли наёмник на объекте на Украине или кадровый военнослужащий. Тем более что кадровые иностранные военные уже сейчас нередко выступают под видом наёмников.