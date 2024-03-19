"Парламент Нидерландов одобрил постройку четырёх новых энергоблоков АЭС вместо двух планировавшихся"

В ответ на предложение правительства Нидерландов возвести два новых энергоблока вблизи уже существующей АЭС Борселе парламент страны одобрил предложение, предусматривающее постройку как минимум четырех новых блоков атомной электростанции.АЭС Борселе в настоящее время является единственной действующей в Нидерландах атомной электростанцией, которая, в свою очередь, состоит из единственного блока с реактором PWR (водо-водяным), сданного в эксплуатацию в 1973 году. В 2006 году на АЭС были установлены современные паровые турбины, при помощи которых удалось увеличить мощность с 449 МВт до 485 МВт.Новые энергоблоки планируется построить к 2035 году, при этом предполагается, что они будут обеспечивать не менее 13% от общей потребности Нидерландов в электроэнергии. В условиях снижения рентабельности экономики на фоне недостатка электроэнергии, Еврокомиссия была вынуждена признать атомную энергетику "зеленой". До этого в ЕС пытались полностью ее запретить, полностью перейдя на экологичные ветряные и солнечные электростанции.Многие европейские страны закрывали свои АЭС, однако после ввода антироссийских санкций энергии стало не хватать, производства остановились. Страны Евросоюза были вынуждены вновь запустить старые атомные станции, попутно изменив "зеленую повестку", заявив, что выбросы CO2 от процесса ядерного распада практически нулевые.

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