Парламент Нидерландов одобрил постройку четырёх новых энергоблоков АЭС вместо двух планировавшихся

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Парламент Нидерландов одобрил постройку четырёх новых энергоблоков АЭС вместо двух планировавшихся

В ответ на предложение правительства Нидерландов возвести два новых энергоблока вблизи уже существующей АЭС Борселе парламент страны одобрил предложение, предусматривающее постройку как минимум четырех новых блоков атомной электростанции.

АЭС Борселе в настоящее время является единственной действующей в Нидерландах атомной электростанцией, которая, в свою очередь, состоит из единственного блока с реактором PWR (водо-водяным), сданного в эксплуатацию в 1973 году. В 2006 году на АЭС были установлены современные паровые турбины, при помощи которых удалось увеличить мощность с 449 МВт до 485 МВт.



Новые энергоблоки планируется построить к 2035 году, при этом предполагается, что они будут обеспечивать не менее 13% от общей потребности Нидерландов в электроэнергии. В условиях снижения рентабельности экономики на фоне недостатка электроэнергии, Еврокомиссия была вынуждена признать атомную энергетику "зеленой". До этого в ЕС пытались полностью ее запретить, полностью перейдя на экологичные ветряные и солнечные электростанции.

Многие европейские страны закрывали свои АЭС, однако после ввода антироссийских санкций энергии стало не хватать, производства остановились. Страны Евросоюза были вынуждены вновь запустить старые атомные станции, попутно изменив "зеленую повестку", заявив, что выбросы CO2 от процесса ядерного распада практически нулевые.
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8 комментариев
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  1. poquello Ранг пользователя
    poquello
    0
    Сегодня, 21:25
    а строить будут производители Фукусимы?
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 21:44
      Новые энергоблоки планируется построить к 2035 году, при этом предполагается, что они будут обеспечивать не менее 13% от общей потребности Нидерландов в электроэнергии.

      Дроны, и иные беспилотники врага Нидерландов, так не считают no
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 21:49
        Цитата: Ясная
        к 2035 году

        ещё неизвестно успеет ли Росатом построить к 35му году 4 блока в Голландской губернии
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 21:47
      Чем больше в ЕС построят АЭС, тем меньше в войне шансов выжить... Все те кто не хочет "Чернобыль" в ЕС, стараются нас пусть услышать...
  2. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 21:26
    А как же ветряки, солнечники и прочие водянки, про которые нам все уши прожужжали? Как-то они не работают, когда нет дешевого газа, да?
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:51
      Вот это кстати очень интересный демократический момент. Почему одним разрешено строить АЭС, а другим только ветряки?
  3. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 21:46
    "Парламент Нидерландов одобрил постройку четырёх новых энергоблоков АЭС вместо двух планировавшихся"
    Психанули? laughing
  4. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:53
    а с блаженной гретой согласовали, или когда попа мерзнет пофиг на зеленые идеи?!!!

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