«Остались считанные месяцы»: перспектива завершения спецоперации в обозримом будущем

Успех России – травма для Европы

«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен исход конфликта на Украине. Следующие месяцы будут решающими».

«Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО».

Как ВСУ сможет не победить?

«Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина может не дождаться результатов следующих выборов в США».

«Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, пойдут туда. Я не могу поверить, что сейчас она с 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить, и не с 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей в строю».