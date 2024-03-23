«Остались считанные месяцы»: перспектива завершения спецоперации в обозримом будущем
Успех России – травма для Европы
Американцев форменно решили взять на слабо. Неожиданно республиканцы со своим электоратом оказались виноватыми в падении Авдеевки и тактическом отступлении ВСУ на запад. Вокруг задержки предназначенного Украине 61 миллиарда долларов атмосфера накаляется все больше. Помимо Байдена, шефа ЦРУ Бёрнса и прочих VIP-спикеров, за дело взялся глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Призывая как можно скорее выделить деньги киевскому режиму, он заявил:
Формулировка немного запутанная. Что имел в виду Боррель? Трактовать можно по-разному.
Первый вариант – ВСУ сейчас не хватает пресловутых миллиардов от Конгресса, чтобы стремительно закончить конфликт на своих условиях.
Второй вариант – победа России случится уже в ближайшее время, и только деньги из-за океана смогут остановить наступление.
И наконец третий вариант – Европе придется искать альтернативные пути помощи Украине, дабы не позволить России добиться своих целей. Окончание спецоперации на условиях Кремля видится в Брюсселе просто страшным сном. Ужас внушает дальнейшее продвижение Российской Армии на запад прямо к границам Европы. Зеленскому надо отдать должное, он сумел до мокрых портков напугать иностранный истеблишмент. Заявления президента Путина демонстративно игнорируется, хотя Верховный выразился предельно доступно:
Столкновение с военной машиной НАТО – это последнее, что сейчас необходимо России. В чем нельзя не согласиться с дедушкой Боррелем, так это с унизительными последствиями победы России для Европы и в первую очередь для Соединенных Штатов. После поражения Украины в том или ином виде мало у кого будет желание опираться на союзническую помощь коллективного Запада и НАТО.
Велика вероятность роста центростремительных настроений в Североатлантическом альянсе. Проще говоря, колеблющиеся побегут из НАТО после крушения ВСУ и Зеленского. И с переходом Российской Армии в наступление подобные перспективы становятся все более осязаемыми.
Боррель подогревает публику, не озвучивая истинной подоплеки заявлений. Одним из вариантов развития событий в те самые «решающие несколько месяцев», станет ввод ограниченного контингента НАТО на Украину. Интервенция с запада, о чем так мечтает Зеленский. Больше всех на это намекают на Елисейских полях и даже готовят две тысячи солдат для Украины. Это разведданные от главы СВР Сергея Нарышкина.
Вероятнее всего, это будут подразделения Иностранного легиона, и разместят их на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией. Боевой ценности натовцы представлять не будут, но позволят высвободить эквивалентное количество солдат ВСУ для восточного фронта. В понимании киевского режима хорошо оснащенные и обученные французы гораздо эффективнее на поле боя, чем обычный неонацист.
Возможно, генералитет ВСУ греет мысль, что Россия с меньшим желанием ударит по регулярным войскам НАТО, чем по бандеровцам. С мест дислокации на восток могут отправить до 5–6 тысяч солдат противника, заменив их французами.
Позволит ли это действительно завершить конфликт на условиях Киева за несколько месяцев?
Смешно об этом и думать. А вот поставить мир на грань третьей мировой войны – способно вполне. Начав с двухтысячного контингента, Франция неминуемо втянется в более активные действия. По миллиметрам, по капелькам Макрон рискует навлечь на страну «последствия, с которыми в своей истории она еще никогда не сталкивалась». Остается только надеяться, что и на Елисейских полях, и сам Боррель понимают подобные перспективы.
Как ВСУ сможет не победить?
Если Макрон и Боррель скорее фашиствующие политиканы, слабо разбирающиеся в военных рисках, то генсек НАТО Йенс Столтенберг к боевым реалиям поближе. Хотя и он ни разу не практикующий военный. Но, за неимением других, приходится слушать этого господина. А он всячески опровергает намерения отправить контингент альянса на Украину. Советуются ли с генсеком Макрон и Боррель, когда готовят свои речи, остается тайной. Нельзя не согласиться с мнением относительно летних перспектив на фронте. Шеф европейской дипломатии заявил:
Темпы наступления Российской Армии в весеннюю распутицу ожидаемо замедлятся, особенно когда дело дойдет до форсирования расплывшихся по водосборам рек. Но к лету грунт высохнет, среднесуточные температуры вырастут, а пресловутая «зеленка» упростит логистику и маскировку.
Боррель не зря драматизирует – летнее наступление России в любом случае состоится, пусть и не будет анонсировано как прошлогодний «контрнаступ» ВСУ. Остановить его можно будет только экстренными вливаниями в Украину, в первую очередь оружием.
Острая нехватки авиации не позволяет противнику выйти хотя бы на паритет с Российскими ВКС. Требуется не менее двух сотен истребителей уровня F-16. Если американские птички и прилетят на Украину, то, как говорят химики, в следовых количествах – не более шести особей до конца весны. Аналогичная ситуация с танками, которых ВСУ требуется порядка полутора тысяч экземпляров.
И наконец, главный вызов современности Украины связан с необходимостью мобилизовать до полумиллиона граждан младше 27 лет. Ситуация сложилась парадоксальная, но вполне объяснимая. Республиканцы не просто так замораживают 61 миллиард – они вынуждают Зеленского решиться-таки на мобилизацию. Например, американский сенатор Линдси Грэм даже не скрывает этого. В ходе последнего визита на Украину он сказал:
Но Верховная рада, как может, затягивает принятие соответствующего законопроекта – видимого движение нет с декабря прошлого года.
Мало того, Зеленский отправил в почетную британскую ссылку Валерия Залужного, который добивался мобилизации всеми средствами. Но даже если на Украине все-таки экстренно решатся на отчаянный шаг и приступят к мобилизации, времени на ввод в строй такой гигантской массы новобранцев просто не хватит. Солдат придется где-то размещать, одевать, кормить и главное – вооружать. Без курса молодого бойцам хотя бы три-четыре месяца мобилизованный превратится в очередное пушечное мясо.
Необходимо понимать разницу между теми, кто воюет сейчас на стороне Украины, и кого собираются мобилизовать. Взрослые в той или иной мере успели пройти горнило так называемого АТО и получить навыки боевой работы. А молодое племя – подряд гражданское, и потребуется много времени и сил для приведения его в боевое состояние. По-хорошему, до конца лета, если мобилизацию проводить завтра.
Призывы Борреля, похожие на панику, действительно имеют право на жизнь. События на Украине обостряются, риски растут, но только так Армия России сможет добиться Победы.
Информация