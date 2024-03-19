Пентагон запустил электронную площадку, на которую можно сообщать о нецелевом расходовании или воровстве военной помощи для Украины

14
Пентагон запустил электронную площадку, на которую можно сообщать о нецелевом расходовании или воровстве военной помощи для Украины

Министерство обороны США ввело в работу электронный сервис, который носит название «Ukraine Oversight» («Надзор за Украиной»). Эта электронная площадка, как утверждается, должна повысить уровень информированности общественности о том, на какие конкретно нужды тратится тот или иной пакет военно-финансовой помощи, выделяемый США для Киева.

Американская пресса со ссылкой на генерального инспектора Пентагона пишет, что новый сайт содержит данные о более чем двух десятках американских агентств, которые «дают картину об обеспечении целевого использования военной помощи Украине».



Теперь каждый, кто обладает информацией о нецелевом расходовании средств, о злоупотреблениях с военной помощью или о банальном её воровстве, может сообщить об этом в профильную службу Пентагона, где, как утверждается, проведут расследование и примут меры. А если выйдут на самих себя?..

Создание такой площадки лишний раз свидетельствует о том, что в самих США до сих пор точно не знают, действительно ли все выделенные для Киева десятки миллиардов доллара пошли на те нужды, которые изначально обсуждались. При этом появление специализированного сайта от Пентагона явно призвано убедить американских налогоплательщиков в том, что теперь-то, мол, военная помощь будет контролироваться вплоть до цента. А это может означать только то, что Вашингтон подводит «базу» под одобрение нового масштабного пакета военной помощи для киевского режима.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. hohohol Ранг пользователя
      hohohol
      +4
      Сегодня, 20:56
      А за "стук" платить будут и почём один? Хотелось бы расценки узнать.
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        +3
        Сегодня, 21:15
        Цитата: hohohol
        Хотелось бы расценки узнать.

        За безобидно единичный "стук"- грамота от Пентагона, а за зловредное "стучание"- тазик с цементом.
        Неужели кто-то в здравом уме не понимает, что всё воровство в Пентагоне абсолютно подконтрольно Пентагону.
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 21:52
          Вот если бы сало давали, то да.
          Каждый украинец бы (и пол остального мира) писали-бы
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 21:16
        По мне так этот сервер должен был лечь через 15 минут laughing
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 20:57
      Але! Пентагон? Цэ Петро Загорулько. Докладаю, шЧо кум Васыль продав танк и купыв- свЫню.
    3. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 20:58
      Самый лучший способ поиска утечки информации. Главное что с палестинцами комбинация выгорела и теперь можно включать сервис ... laughing Гениально fellow
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 20:59
      Идиоты, надо было Навального к себе забирать. Такого специалиста прошляпили.
    5. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 21:00
      Глупость какая-то...
      Насколько находил в СМИ - живые деньги на Украину не приходят, только в виде каких-то закупок, заказов, оплат обучения и прочее. Распределяется финансирование так же не самой Украиной
      То есть, получается, МО США пытается проверить самих себя
      При чем тут надзор за Украиной?
      В общем - для внутреннего употребления) Чтобы налогоплатильщики не сильно возмущались)
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Сегодня, 21:01
      Возможно, во всём обвинят главного коррупционера США - Джо Бпйдена и его семейку.
    7. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 21:05
      Какой ещё контроль средств? На окраине уже давно побеждена коррупция - её, между прочим, в Евросоюз принимать вот-вот будут. Как американцам не стыдно!
    8. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      +1
      Сегодня, 21:12
      А как это будет? Прислали, к примеру, полсотни Джавелинов. 20 штук продаем, 30 на фронт или наоборот. Пишем послали полста половину использовали остальное уничтожено при попадании русской ракеты в склад.
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 21:13
      Пентагон запустил электронную площадку, на которую можно сообщать о нецелевом расходовании или воровстве военной помощи для Украины
      . котёнку... это про "электронную площадку" для дятлов. А воры... так МАФИЯ БЕССМЕРТНА!!!
    10. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 21:30
      Просто один из элементов борьбы за 60 лярдов в конгрессе . Мол посмотрите как мы боремся за прозрачность распила этих лярдов . Ну и инструмент поиска протечек . Вдруг какой дятел и вправду чот серьёзное выложит , то можно вычислить , где инфа свистит
    11. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:43
      Сына Байдена посадят? И вообще, не толерантно заставлять свободолюбивых и демократически настроенных граждан заставлять искать на глобусе Украину.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»