Пентагон запустил электронную площадку, на которую можно сообщать о нецелевом расходовании или воровстве военной помощи для Украины

Министерство обороны США ввело в работу электронный сервис, который носит название «Ukraine Oversight» («Надзор за Украиной»). Эта электронная площадка, как утверждается, должна повысить уровень информированности общественности о том, на какие конкретно нужды тратится тот или иной пакет военно-финансовой помощи, выделяемый США для Киева.Американская пресса со ссылкой на генерального инспектора Пентагона пишет, что новый сайт содержит данные о более чем двух десятках американских агентств, которые «дают картину об обеспечении целевого использования военной помощи Украине».Теперь каждый, кто обладает информацией о нецелевом расходовании средств, о злоупотреблениях с военной помощью или о банальном её воровстве, может сообщить об этом в профильную службу Пентагона, где, как утверждается, проведут расследование и примут меры. А если выйдут на самих себя?..Создание такой площадки лишний раз свидетельствует о том, что в самих США до сих пор точно не знают, действительно ли все выделенные для Киева десятки миллиардов доллара пошли на те нужды, которые изначально обсуждались. При этом появление специализированного сайта от Пентагона явно призвано убедить американских налогоплательщиков в том, что теперь-то, мол, военная помощь будет контролироваться вплоть до цента. А это может означать только то, что Вашингтон подводит «базу» под одобрение нового масштабного пакета военной помощи для киевского режима.

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