Тут произошла путаница в терминах. Президент Франции и другие главы государств не говорили об отправке сухопутных контингентов на Украину. Имело в виду то, что нельзя исключать отправки военных инструкторов, которые бы обучали украинских военных на самой Украине.

«Кручу-верчу, запутать хочу…» Именно этой поговоркой можно охарактеризовать поведение и риторику глав стран НАТО, которые один за одним произносят слова о «возможном» вводе войск на Украину. Зачастую всё выглядит так, что итоговой директивы от гегемона пока не поступило, поэтому еврочиновники часто противоречат сами себе. Одной из таких «фигур» европейской политики является премьер Эстонии Кая Каллас (*объявлена в розыск МВД РФ).По словам Каллас, «в плане слов, высказанных Эммануэлем Макроном и другими лидерами, возникло определённое недопонимание из-за англоязычных терминов».Премьер-министр Эстонии утверждает, что Макрон «никогда не говорил о готовности отправить сухопутный контингент на Украину».Каллас:По заявлению Каллас, тренировки украинских солдат на Украине «проводить гораздо эффективнее», так как «это снижает и время на подготовку, и затраты».Напомним, что десятки тысяч украинских военнослужащих были подготовлены в странах НАТО, включая Германию, Британию, Канаду, Чехию, страны Прибалтики и др. И вот теперь почему-то понадобилось готовить украинских солдат на Украине, как всё пытается объяснить Каллас.Интересно то, что эстонский премьер комментирует слова Макрона как «неправильно понятые», хотя сам Макрон несколько дней назад утверждал, что «поняли его правильно» и что «вопрос ввода контингента на Украину нельзя оставлять без обсуждения».