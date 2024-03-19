Премьер Эстонии: Возникла путаница в терминах - президент Франции не имел в виду отправку на Украину сухопутного контингента

23
Премьер Эстонии: Возникла путаница в терминах - президент Франции не имел в виду отправку на Украину сухопутного контингента

«Кручу-верчу, запутать хочу…» Именно этой поговоркой можно охарактеризовать поведение и риторику глав стран НАТО, которые один за одним произносят слова о «возможном» вводе войск на Украину. Зачастую всё выглядит так, что итоговой директивы от гегемона пока не поступило, поэтому еврочиновники часто противоречат сами себе. Одной из таких «фигур» европейской политики является премьер Эстонии Кая Каллас (*объявлена в розыск МВД РФ).

По словам Каллас, «в плане слов, высказанных Эммануэлем Макроном и другими лидерами, возникло определённое недопонимание из-за англоязычных терминов».



Премьер-министр Эстонии утверждает, что Макрон «никогда не говорил о готовности отправить сухопутный контингент на Украину».

Каллас:

Тут произошла путаница в терминах. Президент Франции и другие главы государств не говорили об отправке сухопутных контингентов на Украину. Имело в виду то, что нельзя исключать отправки военных инструкторов, которые бы обучали украинских военных на самой Украине.

По заявлению Каллас, тренировки украинских солдат на Украине «проводить гораздо эффективнее», так как «это снижает и время на подготовку, и затраты».

Напомним, что десятки тысяч украинских военнослужащих были подготовлены в странах НАТО, включая Германию, Британию, Канаду, Чехию, страны Прибалтики и др. И вот теперь почему-то понадобилось готовить украинских солдат на Украине, как всё пытается объяснить Каллас.

Интересно то, что эстонский премьер комментирует слова Макрона как «неправильно понятые», хотя сам Макрон несколько дней назад утверждал, что «поняли его правильно» и что «вопрос ввода контингента на Украину нельзя оставлять без обсуждения».
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    23 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 21:18
      Ну да, макаронище имел в виду чайный ритуал drinks
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 21:29
        На ходу переобуваются... Были ястребами, стали голубями, друг друга выгораживающими... Неужто испугались последствий...??? Путин дал указание всех достать и понеслось... А как шипели, как шипели... Каллас лихо врёт - какие там инструкторы...??? Макароша говорил про ввод на Украину именно армейских подразделений и пытался даже сколотить современную "АНТАНТУ"... Не получилось и теперь Каллас его отмазывает, крутясь змеей на раскаленной сковородке... Боюсь старушке макроновской всё это очень не понравится и она поставит своего нерадивого ученика в угол... В тупой угол... laughing
        1. Кузнец 55 Ранг пользователя
          Кузнец 55
          +1
          Сегодня, 21:43
          Мне это только кажется или другим тоже ? У войны женское лицо . Каллас , фон дер Лайн , Штрак- Циммерманн . Можно еще добавить . Ястребы .
        2. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 21:46
          Вообще-то этих инструкторов на Украине погибло уже много.
          Нравится вот русским, когда выясняют координаты учебного центра, не по казармам, а по месту дислокации учителей ракеты направлять.
          Хотя, конечно, когда в центре обучаются иностранцы, там и по казармам прилетает.
          Так что "Welcome to hell"
        3. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 21:53
          Цитата: Lev_Russia
          На ходу переобуваются... Были ястребами, стали голубями, друг друга выгораживающими...

          Они всегда были голубями, у них и флаг голубой а символ Франции вообще петух...
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 21:35
        По заявлению Каллас, тренировки украинских солдат на Украине «проводить гораздо эффективнее», так как «это снижает и время на подготовку, и затраты».

        Но сводит на нет безопасность самих инструкторов, мозги и части тел которых увеличат затраты на их снимание с деревьев и транспортировку хоть во Францию, хоть в Эстонию. yes
    2. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 21:21
      Ну вот,.. как я и писал) - неверно перевели, неверно поняли и т.п.
    3. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +1
      Сегодня, 21:21
      что это? осознание Каей Каллос что у дремучей бабки хоть и русофобки в Европе будут сложности с трудоустройством?
    4. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 21:22
      Опять фашисткая бл.я.д.ь затявкала! Доберемся и до тебя рано или плздно
    5. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 21:23
      Каллас лучше знать, ведь, видимо, Макрон имелл виду отправку войск в Эстонию, Латвию и Литву, где, по словам профессора Соловья и Арестовича, уже летом-осенью этого года резвернётся "вторая Украина".
    6. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +2
      Сегодня, 21:24
      Хорош, он уже подтвердил, то, что сказал.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 21:38
        Цитата: tatarin1972
        Хорош, он уже подтвердил, то, что сказал.

        Да, на кол Макрона, чтобы людей не баламутил bully
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 21:27
      Да кому "откровения" прибалтанутой сушеной селёдки тут нужны?
    8. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 21:28
      Не переживай. После Украины в Эстонию войдут не русские войска, а любители вышивать крестиком
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 21:39
        Цитата: Serhio250381
        Не переживай. После Украины в Эстонию войдут не русские войска, а любители вышивать крестиком

        Это кто такие? belay
    9. Комментарий был удален.
    10. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 21:32
      ну да
      я не такая, я жду трамвая
      про то что не нужно боятся ядреной войны то же не так поняли?
    11. gmss Ранг пользователя
      gmss
      +1
      Сегодня, 21:34
      эстонская мочалка, говоря про французского кочета, сетует на недопонимание из-за англоязычных терминов laughing
    12. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 21:39
      "Президент Франции не имел в виду отправку на Украину сухопутного контингента"

      Президент Франции собирается отправить моряков, что ли? belay
    13. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 21:41
      Инструкторов хорошо бы доставать на любой территории. У них есть имена и адреса, а в европах хватает криминального элемента. Причем в 21 веке это можно сделать втихую, отправив дрон в машину такого инструктора. Ну а инструкторов на Украине жалеть вообще не стоит
    14. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      +1
      Сегодня, 21:42
      Это говорит о том, что у всей этой европы, у всех этих стран абсолютно нет своей точки зрения. Все ждут директив из Вашингтона. Вот скажет завтра сонный Джо, сколачиваем Антанту и двигаем на Москву - вся эта шушера наперебой его поддержит. А наутро срочно придет телега из обкома, что Джо малость как всегда всё напутал и ни на какую Москву никто не идет - шушера на лету переобуется и скажет, что... ну, что-нибудь скажет.
      Шпроты в банке. И макрон тоже шпрот.
      1. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 21:50
        А потому что всем этим "президентам" и "премьерам" абсолютно плевать на "свои" страны. Потому что никто их не выбирал. Потому что все они соросята и одну шаражку заканчивали. И представляют интересы не стран, куда их поставили руководить, а интересы очень большого мирового капиталла.
        А Россия отказывается играть по их правилам.
    15. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 21:44
      Предвыборные пугалки стали уже не актуальными и неплохо было бы сдать назад.
    16. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 21:51
      «Кручу-верчу, запутать хочу…» Именно этой поговоркой можно охарактеризовать поведение и риторику глав стран НАТО, которые один за одним произносят слова о «возможном» вводе войск на Украину.

      Как ни крути а сколь верёвочке не виться всё конец будет. НАТО ждёт судьба любого напёрсточника - или на нары или перо в бок. Я бы выбрал второе...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»