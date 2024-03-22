Европейские поиски артиллерийских снарядов: новые подробности и новые проблемы
155-мм снаряды европейского производства. Фото Rheinmetall
В Европе продолжаются поиски артиллерийских снарядов для передачи киевскому режиму и для восполнения собственных запасов. Руководство Евросоюза и стран-участниц проявляет определенный оптимизм и надеется на лучшее. Они обещают скорые поставки новых партий и расширение европейского производства. Однако пока дело не продвинулось дальше обещаний, а кроме того, становятся известными новые неприятные подробности.
800 тысяч
Месяц назад, в середине февраля, с весьма оптимистичным предложением выступило руководство Чехии. Президент страны Петр Павел представил план, по которому предлагалось закупить для Украины 800 тыс. артиллерийских выстрелов. В это число должны были войти 300 тыс. боеприпасов в калибре 122 мм и 500 тысяч 155-мм. На их приобретение предполагалось потратить до 1,5 млрд евро.
Предложение Чехии заинтересовало другие страны, и к началу марта начались необходимые консультации. Кроме того, несколько государств выразили готовность присоединиться к плану и выделить часть требуемых денег. Однако в дальнейшем оптимизм чешского руководства и третьих стран столкнулся с реальностью.
7 марта П. Павел заявил, что уже 18 стран готовы профинансировать закупки снарядов. Более того, уже собрана необходимая сумма, и вскоре начнется процесс приобретения и поставки боеприпасов. Впрочем, уже на следующий день чешская администрация сделала необходимые уточнения. Оказалось, что речь идет только о деньгах на первую партию снарядов, объемы которой не назвали. Кроме того, эта закупка и поставка нуждается в согласовании.
Импортные боеприпасы на Украине. Фото Telegram / BMPD
12 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала отчитался о новых успехах программы. По его словам, достигнуты договоренности о поставках 300 тыс. снарядов и получены обещания еще на 200 тысяч. Впрочем, на передачу этих боеприпасов Украине потребуется несколько месяцев.
Новые сообщения о чешской программе совместной закупки снарядов пока не поступали. Вероятно, переговоры продолжаются, а также решаются конкретные вопросы. Очевидно, что от успеха этих мероприятий зависит вся дальнейшая судьба программы. Если 18 стран-участниц не смогут найти, согласовать и оплатить первую партию боеприпасов, то и остальные окажутся под вопросом.
Где именно П. Павел и его администрация предлагали взять желаемые 800 тыс. артиллерийских выстрелов, пока официально не сообщалось. Зарубежная пресса писала, что их могут приобрести у Индии, Южной Кореи или у некоторых африканских стран. Также возможны закупки у нескольких поставщиков одновременно. Какой будет цена закупаемых изделий и удастся ли «коалиции» уложиться в желаемые 1,5 млрд евро, тоже неизвестно.
Тайное становится явным
17 марта американское издание The Wall Street Journal раскрыло подробности непубличной деятельности чешских властей, полученные от своих источников в руководстве страны. Оказалось, что планы помощи киевскому режиму поставками снарядов были составлены и приняты к исполнению еще до начала российской Спецоперации.
WSJ напоминает, что крупные и промышленно развитые страны, такие как США, Германия и Франция, собирались помогать Украине за счет наращивания собственного производства. В свою очередь, Чехия, имея ограниченные возможности, взяла на себя роль посредника и организатора. На фоне ухудшения ситуации вокруг Украины чешские чиновники негласно посещали те или иные страны и вели переговоры о возможности приобретения боеприпасов из их арсеналов.
Расчет украинской САУ M109 работает с боеприпасами. Фото Минобороны Украины
Если переговоры завершались успехом, появлялся договор на поставку. Далее одна из западных стран предоставляла Чехии средства на оплату такой закупки и организацию логистики. Снаряды доставлялись на чешскую территорию, откуда затем переправлялись на Украину. Такой подход, при определенной сложности, позволял скрыть истинное предназначение закупок и снизить вероятность отказа со стороны продавца.
У каких стран Чехия «покупала» снаряды, источники WSJ не уточняют. При этом они отметили, что речь идет о целом ряде государств, в который якобы входят некие союзники России. Весьма интересно, насколько правдив последний тезис. Он вполне может не соответствовать действительности и быть попыткой иностранных государств рассорить Россию с дружественными государствами.
Информация от WSJ на тему событий последних двух лет проливает свет на предложение П. Павла о совместной закупке 800 тыс. снарядов. Вполне вероятно, что чешские чиновники, используя отработанную в недавнем прошлом методику, смогли найти поставщиков. Впрочем, объемы поставок снарядов через Чехию в 2022-23 гг. намекают на отсутствие поставщиков, способных предоставить желаемые 800 тыс. боеприпасов.
Собственное производство
В марте 2023 г. руководство ЕС утвердило план производства 1 млн артиллерийских выстрелов для киевского режима. На их выпуск собирались потратить ближайший год и более 1 млрд евро. Кроме того, требовалось сопоставимое число снарядов для заполнения арсеналов европейских армий. Как теперь известно, на Украину отправили менее половины требуемого числа боеприпасов.
Управляемый снаряд Vulcano 155, поставлявшийся на Украину. Фото Diehl Defence
Впрочем, от желания помогать не отказались и даже принимают меры, направленные на исключение подобных ситуаций в будущем. 15 марта Еврокомиссия утвердила план стоимостью 500 млн евро, целью которого является увеличение производства боеприпасов в Европе. К концу 2025 г. общий европейский выпуск снарядов должен дойти до 2 млн ед. в год.
Уже 17 марта издание The Wall Street Journal опубликовало свою оценку такого плана, сделанную на основе доступной информации. В целом оно считает оптимизм ЕС и ЕК чрезмерным и преждевременным. По оценке издания, к концу 2025 г. не удастся выйти на темпы производства, соответствующие 2 млн снарядов в год. Значительный рост темпов и объемов будет возможен только в конце 2025-го или позже.
Причины такой ситуации просты и хорошо известны. Европейская военная промышленность имеет проблемы с регулированием и организацией, нарушаются кооперация и цепочки поставок, не хватает рабочих рук, а государственное финансирование недостаточно. Решение любого из этих вопросов требует времени, денег и сил.
Источники WSJ в ЕС и его военно-промышленном комплексе назвали примерные сроки реализации разных программ. Так, для увеличения объемов производства боеприпасов на существующем заводе требуется около двух лет. Строительство нового боеприпасного производства занимает пять лет. При этом на реализацию нового плана Еврокомиссии отдается менее двух лет. Вероятность его полного и своевременного выполнения оказывается под вопросом.
Французская гаубица TRF1 и ее боекомплект. Фото Минобороны США
WSJ и другие зарубежные издания также не забывают пугать читателя могуществом российской оборонной промышленности. Теперь они узнали, что в этом году Россия выпустит втрое больше артиллерийских выстрелов, чем США и европейские страны вместе взятые. Публикация таких данных и оценок может быть как признанием превосходства российской промышленности, так и своего рода мотивацией для иностранных предприятий и правительств.
Ситуация без перспектив
Таким образом, в течение последнего года европейские страны совместными усилиями не смогли выпустить желаемое количество артиллерийских боеприпасов. Тем не менее, они планируют продолжать работу в этом направлении и принимают новые программы, направленные на поддержку киевского режима. Продолжается история с поиском 800 тыс. боеприпасов за рубежом, а также планируется в разы увеличить собственное производство.
События недавнего прошлого и состояние европейской промышленности явно указывают на невозможность выполнения поставленных задач в полном объеме и в установленные сроки. Предпосылки для изменения этой ситуации попросту отсутствуют, и предлагаемые меры не приведут к желаемому результату.
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