Как две русские дивизии остановили армию Наполеона
Битва при Краоне. Худ. Теодор Юнг
Общая ситуация
После отступления Главной армии Шварценберга (Наполеон разгромил корпуса Шварценберга при Мормане и Монтро) вспомогательная армия Блюхера получила задачу вести активные наступательные действия. Армия Блюхера была усилена русским корпусом Винцингероде и прусским Бюлова из состава Северной союзной армии Бернадота.
Получив дополнительные полномочия и силы, Блюхер 25 февраля 1814 года начал движение. Он направился на северо-запад, планируя разбить разделённые слабые заслоны маршалов Мармона и Мортье. 27 февраля союзные войска подошли к Ла-Ферте-су-Жуар (75 км восточнее французской столицы) на Марне. Однако французские войска успели отступить в долину Марны к местечку Мо.
1 марта Блюхер занял Ла-Ферте-су-Жуар и 2 марта атаковал Мо силами корпуса Остен-Сакена, но без успеха. Гул артиллерийской канонады был таким сильным, что его услышали за 40 вёрст в Париже. Это напугало парижан, французская столица выдвинула 7-тысячный отряд на помощь Мармону и Мортье.
Наполеон первоначально планировал продолжить давление на Главную армию, но, узнав об опасном движении армии Блюхера, решил ударить по более решительному противнику. Оставив против Шварценберга войска маршалов Удино, Макдональда и генерала Жерара, Наполеон 27 февраля двинулся из Труа к Ла-Ферте-су-Жуар, собираясь зайти в тыл к союзной армии.
Армия Шварценберга продолжала отступать. Однако после того, как было обнаружено ослабление давления французских войск, союзные монархи вынудили Шварценберга остановиться. 27 февраля 1814 года русский корпус Витгенштейна при поддержке австро-баварского корпуса Вреде нанёс поражение войскам маршала Удино (Победа Витгенштейна при Бар-сюр-Обе). Союзные войска 5 марта в очередной раз заняли Труа, но здесь Шварценберг приостановил движение. В результате Наполеон имел свободу действий в борьбе с Блюхером.
Шомонский трактат
Успехи Наполеона в борьбе с армиями Блюхера и Шварценберга и его отказ вести мирные переговоры и уступать только сплотили союзников. Австрийцы решили, что выжидать и сепаратно договариваться с Бонапартом смысла нет и опасно. Британцы также устали от острожной тактики Шварценберга и гибкой политики Меттерниха, они стали давить на Вену, чтобы союзники заключили трактат о совместных действиях против Наполеона.
1 марта 1814 года во французском Шомоне было подписано соглашение четырех великих держав (России, Англии, Австрии и Пруссии) об оборонительном и наступательном союзе. Трактат состоял из 17 гласных и 3 секретных статей.
Державы согласились продолжать войну против Франции до окончательной победы; для этой цели каждый из союзников выставлял по 150 тыс. человек (статья 1). Союзники обязались не заключать с Францией ни мира, ни перемирия иначе как с общего согласия (статья 2). Британцы взяли на себя финансирование войны, предоставляя союзникам субсидию 150 тыс. фунтов стерлингов на 1814 год (статья 3).
Было также условлено заключить оборонительный союз для охраны владений союзных держав в Европе от возможных посягательств со стороны Франции и гарантировать порядок, который будет установлен в Европе после победы над Наполеоном (статьи 5–13). Шомонский трактат был заключён на 20 лет с последующим его продлением (статья 17).
В секретных статьях определялось послевоенное устройство Европы. В частности, сохранение на территории современной Германии самостоятельных государств-княжеств; восстановление Швейцарского союза в прежних границах и гарантия его независимости великими европейскими державами, в том числе и Францией; возвращение Австрии её прежних итальянских владений; восстановление в Испании власти Бурбонов, становление на её престол Фердинанда VII, а в Голландии – принца Оранского (статья 1).
По приглашению участников Шомонского трактата к нему должны были примкнуть Испания, Португалия, Швеция, Голландия и другие державы. В течение года после заключения мира союзники обязались держать наготове войска на случай нападения со стороны Франции (статья 2).
Взятие Суассона
Узнав о движении армии Наполеона, Блюхер начал движение на север к Суассону на Эне, чтобы соединиться с корпусами Винцингероде и Бюлова. Корпус Винцингероде (около 27 тыс. солдат) двигался от Реймса (восточнее Суассона) вдоль левого (или южного) берега Эны, прусский корпус Бюлова (около 17 тыс. солдат) шёл от Лаона. То есть располагался на противоположном от Блюхера и Винцингероде правом берегу Эны.
В результате два союзных корпуса обходили Суассон, где был ближайший каменный мост, позволявший обеспечить безопасную переправу через реку Эна. В крепости стоял французский гарнизон под началом бригадного генерала Ж. К. Моро (1,5 тыс. поляков). Ещё одна переправа была в местечке Берри-о-Бак, но французы должны были выйти к ней раньше, чем союзные войска. Армия Блюхера оказывалась между молотом и наковальней: между войсками Мармона и Наполеона. Такая диспозиция была опасной.
Союзники смогли убедить коменданта сдать крепость. Парламентёром был направлен подполковник Владимир Левенштерн, состоявший при генерал-лейтенанте графе М. С. Воронцове. Посланник, задействовав весь арсенал средств заядлого игрока (от уговоров и блефа до угроз), смог убедить генерала Моро сдать город. Как потом вспоминал С. Волконский, во время переговоров «в нашем лагере приказано было музыкантам играть, а песенникам петь, чтоб этими звуками заглушать гул беспрестанно приближающейся пушечной стрельбы атакующих французов Блюхера».
Была подписана капитуляция на почётных условиях. 2 марта французы с оружием ушли в сторону Компьена. Участник кампании Сергей Маевский (С. И. Маевский. «Мой век, или История генерала Маевского») вспоминал:
4 марта войска Блюхера перешли на правый берег р. Эны, где соединилась с корпусами генералов Винцингероде и Бюлова, и его армия увеличилась почти до 110 тыс. солдат.
Узнав о сдаче Суассона, Наполеон был в ярости и приказал отдать Моро под суд. Отличный план по уничтожению армии Блюхера, пока она ещё не получила большие подкрепления, был перечёркнут. 5 марта Наполеон попытался отбить Суассон, но неудачно. Ему пришлось 6 марта форсировать Эну выше, в местечке Берри-о-Бак. Корпус Винцингероде, из-за медленного сосредоточения, сорвать переправу противника не успел. Французская кавалерия Нансути нанесла быстрый удар и легко опрокинула прикрытие переправы.
Генерал Нансути с конной гвардией и поляками захватывает мост Берри-о-Бак. Феликс Эммануэль Анри Филиппото. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»
Планы и силы сторон
Наполеон считал, что ситуацию ещё можно исправить и разбить армию Блюхера. Французские войска (30 тыс. при 120 орудиях) 7 марта 1814 года настигли союзников у Краона и пошли в атаку. Есть мнение, что Бонапарт собирался прорваться к северу на Рейн и в Голландию, чтобы деблокировать тамошние французские гарнизоны. Это ему могло дать дополнительную армию – 50 тыс. солдат. С такими силами французский император мог надеяться разбить армии противников во Франции.
В свою очередь Блюхер планировал, держа оборону частью сил в дефиле между Эной и Летом, сковать здесь французскую армию, в это время часть союзной армии должна была совершить обходной маневр и нанести удар в тыл противнику. Армия Блюхера находилась на растянутой позиции от берегов р. Эны до города Лаона. Армия занимала линию длиной не менее 45 верст. Однако, несмотря на это, Блюхер мог собрать в любом опасном пункте, в течение 5–6 часов, не менее 40–50 тыс. человек, что превосходило силы противника.
Передовые позиции занимали пехотные дивизии под общим командованием Воронцова (16,3 тыс. пехоты, около 2 тыс. регулярной кавалерии и казаков, 96 орудий) из корпуса Винцингероде. Русская пехота заняла выгодную позицию на Краонском плато между селениями Вассонь, Айль, в миле от Эны. В резерве стоял русский корпус Остен-Сакена (9 тыс. человек).
Краонские позиции не позволяли разместить больше войск, поэтому корпус Сакена располагался в районе Бре. Ближе всего к войскам Воронцова была кавалерия Васильчикова – 2,7 тыс. человек и казачий отряд Карпова – 1,5 тыс. Прусский корпус Бюлова (17 тыс. солдат) стоял в Лаоне. Корпуса Йорка и Клейста (23 тыс. человек) находились на плато между Лаоном и Суассоном. В Суассоне стоял русский отряд (6–9 тыс. человек) под началом генерала Рудзевича.
Сводный кавалерийский корпус (10 тыс. человек при 60 орудиях) под началом Винцингероде получил задачу переправиться через Лет у деревни Шевроньи, выдвинуться к Фестье и нанести удар на Берри-о-Бак во фланг или тыл французских войск, когда они будут штурмовать Краонские позиции. Прусский пехотный корпус Клейста должен был поддержать кавалерию. Обходной маневр союзной кавалерии должен был сыграть решающую роль в этом сражении.
Однако этот маневр так и не был выполнен. Сыграли свою роль как объективные, так и субъективные факторы. Местность была пересечённой и скалистой, что мешало движению кавалерии. Тропинки были узки и усыпаны камнями, часто конница должна была идти в один конь. Большое количество артиллерии в отряде увеличивало трудности и ещё больше замедляло войска. Сказались и ошибки в выборе маршрута командованием. Они увеличили расстояние.
К тому же Винцингероде должен был выступить вечером 6 марта, но отложил марш до утра 7 марта. В результате кавалерия и вышедшая позже пехота Клейста, просто не успели к сражению. Уже в ходе сражения, когда стало ясно, что кавалерия не успевает, её повернули обратно.
План сражения при Краоне 23 февраля (7 марта) 1814 г.
Атака французов
Воронцов расположил Русские дивизии между селениями в три линии, умело развернул свою артиллерию. Он расположил егерей генерала Красовского внутри каменных зданий на ферме у Гёртебиза, отбитой у французского передового отряда накануне. Ферма располагалась перед главной линией русских, и отряд Красовского должен был приостановить атаку французов.
7 марта 1814 года французы снова атаковали Русские войска. В 9 часов утра одна из французских дивизий под личным командованием маршала Виктора начала наступление (маршал в самом начале сражения был ранен в ногу и оставил поле боя). Воронцов приказал отряду Красовского отойти к основным силам. Бой начался с артиллерийской перестрелки. Наполеон подтянул гвардейскую артиллерию – до 100 орудий. Войска Воронцова стояли плотными колоннами, поэтому понесли значительные потери.
Наполеон, посчитав, что противник достаточно ослаблен, приказал начать атаку. Корпуса Нея, Виктора и драгунская дивизия Русселя (всего около 14 тыс. человек) должны были ударить по левому русскому флангу. Граф Нансути с дивизией Эксельмана и польскими уланами (всего около 2 тыс. человек) должен был обойти русские позиции с правого фланга, на Вассонь.
При этом французские передовые части не дождались подхода других войск: дивизии Шарпантье из корпуса Виктора, корпуса Мортье, дивизии Лаферьера (вместе с ними численность французской армии увеличивалась до 30 тыс. человек). Эти соединения вступили в бой позже.
Войска Нея пошли в атаку и были встречены сильным картечным и ружейным огнем. К тому же часть корпуса Виктора (дивизия де Ребеваля) состояла из новобранцев-конскриптов и имела слабую боеспособность. Войска Нея несколько раз атаковали Айль, но были отброшены. Убийственный огонь русских батарей расстроил силы противника.
Генерал Вуич со 2-м и 19-м егерскими полками ударил по дивизии де Ребеваля и с помощью гусар совершенно опрокинул противника. Только огонь французской гвардейской артиллерии спас французскую дивизию от полного уничтожения.
Кавалерия Нансути также не добилась успеха. Её атаковали павлоградские гусары и казаки Бенкендорфа, не дав совершить обходной маневр.
Наполеон, подкрепив Нея бригадой кавалерийской дивизии Русселя, приказал возобновить наступление. Ней, несмотря на большие потери от русского огня, сделал отчаянное усилие и достиг некоторого успеха. Французская кавалерия захватила одну конную артиллерийскую роту. Командир артиллерийской роты полковник Паркенсон погиб.
Генерал Вуич организовал контратаку, и русские солдаты штыковой атакой отбросили противника. Генерал Груши был ранен, и французская кавалерия лишилась главного начальника. Потерявшая управление французская кавалерия стала хорошей мишенью для русской артиллерии. Воронцов, видя постоянные атаки противника против левого фланга, подкрепил его выдвинутой из третьей линии бригадой генерал-майора Глебова (6-м и 41-м егерскими полками).
Французская пехота понесла большие потери, огонь их артиллерии ослабел из-за значительного числа подбитых орудий. Ней и де Ребеваль отправили к Наполеону несколько офицеров, попросив подкреплений. Наполеон направил кавалерийскую дивизию Лаферьера на помощь де Ребевалю. Он также приказал дивизии Шарпантье и корпусу Мортье ускорить движение.
Ещё до прибытия французских подкреплений Воронцов приказал генерал-майору Зварыкину во главе с Ширванским полком и егерями атаковать противника. Русские солдаты опрокинули французские дивизии. Сильный огонь русский артиллерии усилил расстройство французских войск. Французская кавалерийская дивизия генерала Лаферьера попыталась зайти в тыл к войскам Зварыкина, но была обращена в бегство. Генерал Лаферьер был ранен.
Накануне сражения при Краоне. Гравюра
Приказ отводить войска
В это время Блюхер уже отказался от обходного движения кавалерии и стал собирать войска у Лаона (Лан). В 2 часа генерал Остен-Сакен, который получил предписание отходить к Лаону, дал приказ Воронцову отводить войска. Воронцов, с успехом удерживая Краонские позиции пять часов, ответил, что дальнейшая оборона выгоднее, чем отступление при наличии у противника многочисленной кавалерии. У Воронцова был только один полк регулярной кавалерии. Остен-Сакен, зная, что кавалерия не смогла совершить обход, и корпус Клейста отводят, повторил приказ об отступлении. Кавалерия Васильчикова должна была прикрыть отход войск Воронцова.
Воронцов отправил назад все подбитые орудия (22 пушки), раненых, а затем начал отводить войска, построив их в каре. Они ещё не успели тронуться с места, как французы возобновили наступление. Генерал Шарпантье повел свежие силы в атаку. Его дивизию подкрепили Старой гвардией под началом Фриана.
Ширванский полк подвергся сильному действию направленной на них артиллерии. Генерал-лейтенант Василий Лаптев дал разрешение атаковать артиллерийские позиции противника и сам возглавил солдат. Ширванцы бросились в атаку. Когда Лаптев был ранен, ширванцы продолжили наступление под началом Зварыкина. Однако и Зварыкин был тяжело ранен.
В результате при отступлении первой линии через вторую Ширванский полк, который, атакуя противника, сильно оторвался от своей линии, был окружен вражеской кавалерией. Но ширванцы не дрогнули. Расстреляв все патроны, русские воины три раза под барабанный бой прокладывали себе путь штыками. В итоге они соединились со своими. При этом герои вынесли своих раненых командиров, всех раненых и тела погибших офицеров.
Наполеон пытался расстроить Русские войска и уничтожить их. Он приказал генералу Друо ввести в бой шесть резервных гвардейских батарей. Одновременно поручил всю кавалерию Бельяру и направил его на русский правый фланг, на помощь Нансути.
Русские войска отходили, как отметил Воронцов, «как на учениях», в совершенном порядке. Однако ситуация была опасной. Особенно большой опасности подвергался отряд Бенкендорфа, который прикрывал правый фланг. Несколько раз он отражали атаки сильной вражеской кавалерии. Достигнув Серни, Воронцов остановил войска за оврагами, чтобы дождаться кавалерии Васильчикова. За селением местность была более открытой, что позволяло французской кавалерии обойти русскую пехоту.
Русские гусары и драгуны под началом Васильчикова, Ушакова и Ланского отбросили кавалеристов Наполеона. Некоторые полки ходили в атаку по восемь раз. Как признавали сами французы:
В этом бою генерал-лейтенант Сергей Николаевич Ланской был смертельно ранен. Генерал-майор Сергей Николаевич Ушаков 2-й погиб.
Наступление французской кавалерии сдерживали и успешные действия егерей. 6-й егерский полк занял ферму, обнесенную каменной оградой. Егеря подпустили вражескую кавалерию практически вплотную и внезапно открыли огонь. Стойкая оборона этой импровизированной крепости заставила противника ослабить давление.
В это время Остен-Сакен приказал генерал-майору Никитину установить на склонах плато русские батареи (36 орудий). Их поставили на позиции позади отступающих войск. Они пропустили войска Воронцова и открыли огонь.
Французы, попав в огневой мешок, понесли значительные потери. К 5 часам вечера сражение было завершено. После краткого отдыха Русские войска отошли к Шевриньи, а затем Лаону.
Блюхер на поле боя. Худ. Людвиг Эльсхольц
Итоги
Русские войска в битве при Краоне совершили один из самых своих знаменитых подвигов. 16 тысяч русских солдат выдержали удар превосходящих сил врага под личным руководством Наполеона. Причем русские солдаты отбили все атаки противника и одержали ряд побед на отдельных направлениях. Только приказ высшего командования заставил войска Воронцова покинуть свои позиции.
Лорд Бургеш, военный представитель Англии в ставке коалиции, назвал действия русских при Краоне лучшей битвой за всю кампанию.
Русские солдаты и генералы проявили в этом бою огромное мужество и боевое мастерство. Генерал Воронцов сделал все от него зависящее, чтобы сдержать удар врага. Несмотря на жестокую боль в поврежденной накануне ноге, он все время был с солдатами. Принимал командование то над одним, то над другим полком, встречая врага на расстоянии до пятидесяти шагов батальонным огнем. Граф Михаил Воронцов и граф Павел Строганов получили за сражение ордена Св. Георгия 2-й степени. 4 русских полка были отмечены за доблесть Георгиевскими знаменами.
Генерал Ланской был смертельно ранен в бою, получили ранения Лаптев и Зварыкин. Был ранен князь Хованский, Маслов и Глебов. Погиб генерал-майор Ушаков, шеф Курляндского драгунского полка. Погиб полковник Паркенсон. Был сражен ядром единственный сын графа Строгонова.
Французы также показали себя отважными бойцами. Это было одно из самых кровопролитных сражений кампании 1814 года, если оценивать удельное число убитых и раненых (процент от количества участников битвы). Так, Ширванский полк потерял половину своего состава. Русские войска потеряли до 5 тыс. человек (погибло 1,5 тыс. человек, ранено было более 3 тыс. человек). При отступлении противнику не оставили ни одного орудия. Французы смогли захватить только около 100 раненых.
Французы при штурме Краонских позиций потеряли 8 тыс. человек. Были ранены Виктор, Груши, Лаферьер, де Ребеваль и другие командиры. О ярости боя говорит тот факт, что дивизия де Ребеваля потеряла более двух третей своего состава.
Захват Краонских позиций ничего не дал Наполеону. Блюхер стянул все наличные силы. Подвиг русских дивизий вдохновил остальные войска. Вскоре состоялось сражение при Лаоне, где французы были разбиты.
Портрет русского графа Михаила Семеновича Воронцова. Худ. Томас Лоуренс. 1821 г.
- Александр Самсонов
- https://ru.wikipedia.org/
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