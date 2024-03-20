Вооружённая румынская группировка заявила о своём участии в атаках на Белгородскую область
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Находит всё больше подтверждений информация о том, что в атаках на Курскую и Белгородскую области участвовали (на Белгородскую – продолжают участвовать) иностранные боевики. Все они в разное время были поставлены под знамёна киевского неонацистского режима Главным управлением разведки Украины, курируемым западными спецслужбами.
В своих атаках на российское приграничье признались румыны. Речь идёт о боевиках группировки RBGG. Сами боевики заявляют о себе как о «гражданах Украины, являющихся носителями румынского языка». Однако есть информация о том, что в составе группировки – и боевики непосредственно из Румынии, которые выполняют функции командования среди сброда, вооружённого натовским оружием и задействованного в попытках прорвать российскую границу в направлении Грайворона.
Это лишнее доказательство того, что, как и во время Великой Отечественной войны, когда «прогрессивная» Европа в лице всевозможных вооружённых формирований фактически присягнула Гитлеру и с воодушевлением отправилась на декларируемую «войну с большевизмом», современная «ещё более прогрессивная» Европа идёт войной против России. Пока неофициально, пока в виде отрядов наёмников. Но после слов Макрона вполне очевидно, что ввод контингента на Украину для противодействия России на официальном уровне теми или иными странами НАТО готовится.
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