Вооружённая румынская группировка заявила о своём участии в атаках на Белгородскую область

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Вооружённая румынская группировка заявила о своём участии в атаках на Белгородскую область

Находит всё больше подтверждений информация о том, что в атаках на Курскую и Белгородскую области участвовали (на Белгородскую – продолжают участвовать) иностранные боевики. Все они в разное время были поставлены под знамёна киевского неонацистского режима Главным управлением разведки Украины, курируемым западными спецслужбами.

В своих атаках на российское приграничье признались румыны. Речь идёт о боевиках группировки RBGG. Сами боевики заявляют о себе как о «гражданах Украины, являющихся носителями румынского языка». Однако есть информация о том, что в составе группировки – и боевики непосредственно из Румынии, которые выполняют функции командования среди сброда, вооружённого натовским оружием и задействованного в попытках прорвать российскую границу в направлении Грайворона.



Это лишнее доказательство того, что, как и во время Великой Отечественной войны, когда «прогрессивная» Европа в лице всевозможных вооружённых формирований фактически присягнула Гитлеру и с воодушевлением отправилась на декларируемую «войну с большевизмом», современная «ещё более прогрессивная» Европа идёт войной против России. Пока неофициально, пока в виде отрядов наёмников. Но после слов Макрона вполне очевидно, что ввод контингента на Украину для противодействия России на официальном уровне теми или иными странами НАТО готовится.
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    53 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +9
      Сегодня, 06:06
      — "Одно слово - румыны!" ...
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 06:22
        Европа идёт войной против России
        Румыны в ВОВ присягнули Гитлеру, А эти кому присягнули ? Зеле ? НАТО? Макрону ?
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +9
          Сегодня, 06:39
          Цитата: Uncle Lee
          Румыны в ВОВ присягнули Гитлеру

          Румынская армия самая уникальная и в прыжке переобувальная, с немцами они дошли до Москвы, а с русскими до Берлина.
          Сейчас, снова пограбить идут с бандеровцами...
          1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
            Виктор Ленинградец
            +3
            Сегодня, 07:15
            Будете смеяться, Ясная, но и в Первую Мировую в 1918 г. они эту смену обуви продемонстрировали. Будучи союзником Антанты весной 1918 г. заключили сепаратный мир с Австро-Венгрией и отправились грабить Причерноморье.
            1. Aleprok Ранг пользователя
              Aleprok
              +2
              Сегодня, 08:13
              как и болгары, и фины - всегда липнут к тем, кто кажется им сильнее
        2. 2112vda Ранг пользователя
          2112vda
          +6
          Сегодня, 06:49
          По воспоминаниям моих бабушки и мамы, румыны вели себя с местным населением, под Сталинградом, как полные скоты. Также вела себя бандерва бывшая с ними у нас. Немцы были гораздо более порядочными. Грабили местное население в основном румыны и бандерва. Бабушка называла румын цыганвой, такие же грязные, вонючие и воровитые.
          1. Alex_Bora Ранг пользователя
            Alex_Bora
            +6
            Сегодня, 07:02
            Цитата: 2112vda
            По воспоминаниям моих бабушки и мамы, румыны вели себя с местным населением, под Сталинградом, как полные скоты. Также вела себя бандерва бывшая с ними у нас. Немцы были гораздо более порядочными. Грабили местное население в основном румыны и бандерва. Бабушка называла румын цыганвой, такие же грязные, вонючие и воровитые.

            В Севастополе и в Крыму после освобождения местные жители отказывались хоронить трупы румынских солдат за их зверства. Очень лютовали...
        3. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +2
          Сегодня, 07:07
          Румыны в ВОВ присягнули Гитлеру, А эти кому присягнули ? Зеле ? НАТО? Макрону ?

          Доллару они присягнули
        4. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 08:15
          Цитата: Uncle Lee
          Европа идёт войной против России
          Румыны в ВОВ присягнули Гитлеру, А эти кому присягнули ? Зеле ? НАТО? Макрону ?

          А почему сейчас мы не предъявили обвинения Румынии и остальным странам гитлеровского Евросоюза в геноциде Русского народа во время ВМВ? Что мешает это сделать? Что мешает предъявить обвинения в фашизме большинству союзников Украины? И показать в ООН, как сейчас немецкие танки и другая техника НАТО атакует нас с фашистскими крестами и другой фашистской символикой. И потрясти всем этим на заседании Совбеза ООН. Это вам не пробирка с зубным порошком. Это обвинение НАТО в неофашизме. Странам Глобального Юга это очень понравится.
    2. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +6
      Сегодня, 06:12
      По поводу атак на Белгородчину, не повод ли это обьявлять войну террористическому образованию под наименованием Украина? А то ведь уже речь о заходе на "её" территорию войск стран НАТО всерьёз идёт...
      1. Николай310 Ранг пользователя
        Николай310
        +9
        Сегодня, 06:16
        То есть все эти калибры, искандеры, бои и т.п. - это не война?

        А вот если очередную "громкую речь" произнесем, то сразу врагам страшно будет?

        Какой смысл сотрясать словесами воздух, если за словами дела не идут...
        1. Владимир_2У Ранг пользователя
          Владимир_2У
          -1
          Сегодня, 06:23
          Цитата: Николай310
          А вот если очередную "громкую речь" произнесем, то сразу врагам страшно будет?

          А вы разницу в дипломатическом и юридическом статусе между специальной военной операцией и войной не понимаете? Война так то позволяет задействовать на вражеской территории ВСЮ армию, к примеру.
          1. ник7 Ранг пользователя
            ник7
            +3
            Сегодня, 06:46
            А вы разницу в дипломатическом и юридическом статусе между специальной военной операцией и войной не понимаете

            Разницы в словесах нет ни какой, попробуйте говорить "халва, халва" станет ли вам слаще? Дело надо делать, а не болтать, надо издать внутренний цикруляр по штабам и войскам о ведении бескомпромисной войны с киевским режимом ещё 24 февраля 22г, если Кремль этого не сделал увы, но мы проиграем.
            1. Владимир_2У Ранг пользователя
              Владимир_2У
              -1
              Сегодня, 06:48
              Цитата: ник7
              Разницы в словесах нет ни какой, попробуйте говорить "халва, халва" станет ли вам слаще?


              Война так то позволяет задействовать на вражеской территории ВСЮ армию, к примеру.
              1. ник7 Ранг пользователя
                ник7
                +3
                Сегодня, 06:52
                Война так то позволяет задействовать на вражеской территории ВСЮ армию, к примеру

                То есть по вашему нельзя дать приказ о задействовании всей армии в СВО?
                1. Владимир_2У Ранг пользователя
                  Владимир_2У
                  -3
                  Сегодня, 06:54
                  Цитата: ник7
                  То есть по вашему нельзя дать приказ о задействовании всей армии в СВО?

                  Срочников в таких случаях использовать нельзя.
                  Не благодарите за ликбез.
                  1. ник7 Ранг пользователя
                    ник7
                    +5
                    Сегодня, 07:03
                    По вашему статус " война" является неким волшебством, которое переломит ход?
                    Срочников не используют по политическим причинам, а не из за статуса, если они начнут гибнуть это6деморализует наше расслабление общество.
                    По моему мнению МО уже используют всю армию, которая основными силами представлена моббилизованными, срочники погоды не сделают их относительно мало и они плохо подготовленны, хотя часть срочников используют в тылу как рем роты.
                    1. Владимир_2У Ранг пользователя
                      Владимир_2У
                      -2
                      Сегодня, 07:10
                      Цитата: ник7
                      По моему мнению МО уже используют всю армию, которая основными силами представлена моббилизованными, срочники погоды не сделают их относительно мало и они плохо подготовленны, хотя часть срочников используют в тылу как рем роты.

                      Вы очень слабо информированы как о срочниках, так и о политических реалиях и решениях.
                      1. ник7 Ранг пользователя
                        ник7
                        +1
                        Сегодня, 07:23
                        Статус "война " не увеличит армию она и так задействована на пределе, соглашусь в другом, помимо армии надо уничтожить мосты и нефтебазы в 404, а также учитывая вредоносную деятельность Британии, надо взорвать британский трубопровод в море, продать все активы и недвигу и вывести деньги олигархов от туда, это позволит уменьшить вред англичан. Всё это можно сделать без смены дипломатического статуса, но тут нужен дух которого у кремлёвских мало.
                        1. Владимир_2У Ранг пользователя
                          Владимир_2У
                          0
                          Сегодня, 08:07
                          Цитата: ник7
                          надо взорвать британский трубопровод в море, продать все активы и недвигу и вывести деньги олигархов от туда, это позволит уменьшить вред англичан. Всё это можно сделать без смены дипломатического статуса, но тут нужен дух которого у кремлёвских мало.

                          Весь мир в труху! drinks

                          Цитата: ник7
                          Статус "война " не увеличит армию она и так задействована на пределе, соглашусь в другом

                          Вы упускаете то, что частей укомплектованных только срочниками не бывает, а значит на 300 000 прикидочно ребят приходится 100 000 не задействованных мужиков. Как то так. hi
          2. 1 z1 Ранг пользователя
            1 z1
            +2
            Сегодня, 06:47
            в дипломатическом и юридическом статусе между специальной военной операцией и войной не понимаете?

            В дипломатическом контексте, слово "война " звучит через день. В юридическом плане простор больше, но опять же на территории нашей страны. На основании форс-мажора перепишут условия договоров . Например кредитов , ипотеки , долевого участия и т.д
            1. Владимир_2У Ранг пользователя
              Владимир_2У
              +1
              Сегодня, 06:50
              Цитата: 1 z1
              В юридическом плане простор больше, но опять же на территории нашей страны.

              Война так то позволяет задействовать на вражеской территории ВСЮ армию, к примеру.


              Цитата: 1 z1
              В дипломатическом контексте, слово "война " звучит через день.
              С ультиматумами и нотами? А объявление войны украине позволит автоматически считать французов стороной конфликта. Чего сейчас пока нет, со всеми вытекающими.
              1. 1 z1 Ранг пользователя
                1 z1
                +2
                Сегодня, 06:58
                Конечно разница в терминах война-СВО огромная. Но скорее всего реальной ситуации это не изменит. Ну призывников на фронт отправят? Так они и так на границе воюют и весьма результативно.
                С ультиматумами и нотами? А объявление войны украине позволит автоматически считать французов стороной конфликта

                И что произойдет?
                1. Владимир_2У Ранг пользователя
                  Владимир_2У
                  0
                  Сегодня, 07:08
                  Цитата: 1 z1
                  . Ну призывников на фронт отправят? Так они и так на границе воюют и весьма результативно.

                  Вообще то они воюют на нашей земле, на украину их нельзя отправлять. Вот такая казуистика.

                  Цитата: 1 z1
                  С ультиматумами и нотами? А объявление войны украине позволит автоматически считать французов стороной конфликта

                  И что произойдет?
                  А то, как я думаю, что блок НАТО, как организация, уже не сможет начать боевые действия против наносящей удары по аэродромам Румынии армии России. Оспаривайте. Но общих вопросов не надо. Надоело простейшие вещи разжёвывать.
          3. PN Ранг пользователя
            PN
            0
            Сегодня, 06:53
            Цитата: Владимир_2У
            задействовать на вражеской территории ВСЮ армию

            В том числе и срочников. А вот когда на срочников похоронки пойдут, вот тогда уже общество точно выйдет с лозунгом "нет войне". Срочник это не контрактник и не доброволец тут уже и рейтинги падать будут, а это никому не надо. Да и контрактники пока это хорошо вывозят.
            1. Владимир_2У Ранг пользователя
              Владимир_2У
              0
              Сегодня, 07:04
              Цитата: PN
              В том числе и срочников. А вот когда на срочников похоронки пойдут, вот тогда уже общество точно выйдет с лозунгом "нет войне". Срочник это не контрактник и не доброволец тут уже и рейтинги падать будут, а это никому не надо. Да и контрактники пока это хорошо вывозят.

              К сожалению срочники уже участвуют в отражении атак на Белгородчину. И при таком положении дел вопрос за похоронками не станет. А ведь ещё и гибель мирных жителей...
            2. Таймень Ранг пользователя
              Таймень
              +1
              Сегодня, 07:28
              А в 1941 году тоже смотрели,чтобы молодь не воевала?Делили на срочников,ветеранов,контрактников и т.д.? Я понимаю,что молодь жалко,плохо обучена.Тогда какого ляда миллионная росгвардия делает? Кое-где применяют? Или кого-то охраняет?
      2. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 06:23
        Это не в правилах Путина. Ему война не нужна , ему нужна сво
        1. Владимир_2У Ранг пользователя
          Владимир_2У
          +3
          Сегодня, 06:28
          Цитата: FoBoss_VM
          Это не в правилах Путина. Ему война не нужна , ему нужна сво

          Ну значит ввод всех заинтересованных сторон на украину - вопрос времени. Если конечно француза не будут петушить всеми средствами, анонимно так сказать. Хотя удары по аэродромам в Румынии будут исключены, а они обязательно будут задействованы лягушатниками для поддержки.
          1. FoBoss_VM Ранг пользователя
            FoBoss_VM
            +4
            Сегодня, 06:48
            А так и будет... Проследите динамику развития конфликта начиная с 24.02.2022. Объявление начала операции , признание независимости лднр. Паника по Украине и полная растерянность западных партнеров . Вывод посольств из Киева на запад . Первые поставки были только гуманитарка .. Прощупывали реакцию. А потом пошло поехало , аптечки и снаряга. Бк и стрелковое. Жавелины и нлоу. Старлинки и контрбатарейка. Бтры и легкая техника ... Потом хмарсы и прочие рсзо. Арта и сау, таурусы и штормшэдоу... Все по нарастающей . Потом основные танки... На подходе авиация и дальнобойные ракеты . Сложите пазл в хронологии и станет ясно что и ввод войск уже идет. Иностранный легион Франции уже там. Будут и остальные ... Уверен на 200%. Они готовят логистику в Румынии и Польше .
            1. Ghost1 Ранг пользователя
              Ghost1
              0
              Сегодня, 07:11
              Посольства начали выводить ещё под конец 21 года, запад уже знал что будет.
            2. Nastia Makarova Ранг пользователя
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 08:25
              пусть вводят и побольше............
        2. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 06:43
          Цитата: FoBoss_VM
          Это не в правилах Путина. Ему война не нужна , ему нужна сво

          Резкое увеличение военного потенциала России грозит свёртыванию социальных программ со всеми вытекающими. Поэтому Путину приходится действавать осторожно.
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:22
        Цитата: Владимир_2У
        По поводу атак на Белгородчину, не повод ли это обьявлять войну террористическому образованию под наименованием Украина? А то ведь уже речь о заходе на "её" территорию войск стран НАТО всерьёз идёт...

        Вероятно, что войну не хотят объявлять, чтобы в ООН нас не признали страной-агрессором и не лишили права вето. А так казусов белли у нас предостаточно.
        Объявление войны - это дальнейшая эскалация конфликта и приближение начала Третьей Мировой Войны. После объявления войны все страны поставляющие вооружение на Украину де-юре станут стороной конфликта и участниками войны, законными целями для нанесения ядерных ударов по их военным базам и городам.
        1. Владимир_2У Ранг пользователя
          Владимир_2У
          0
          Сегодня, 08:29
          Цитата: Бородач
          Вероятно, что войну не хотят объявлять, чтобы в ООН нас не признали страной-агрессором и не лишили права вето.

          Не знаю, никто США права вето не лишал.

          Цитата: Бородач
          Объявление войны - это дальнейшая эскалация конфликта и приближение начала Третьей Мировой Войны.
          Может быть, но потворство в виде закрывания глаз на настоящее вторжение в Белгородчину такой эскалации способствует ещё больше.


          Цитата: Бородач
          все страны поставляющие вооружение на Украину де-юре станут стороной конфликта и участниками войны, законными целями для нанесения ядерных ударов по их военным базам и городам.
          Разумеется нет. Как этого не было в Корее, а затем и Вьетнаме.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Сегодня, 08:34
            Я могу ошибаться, но после ВМВ войны никто не объявлял, одни спецоперации. Войны объявлять низя, а убивать мирняк мона.
            1. Владимир_2У Ранг пользователя
              Владимир_2У
              0
              Сегодня, 08:38
              Цитата: Бородач
              Я могу ошибаться, но после ВМВ войны никто не объявлял, одни спецоперации.

              Да, вы ошибаетесь. Как минимум по поводу Кореи и Вьетнама. hi
              1. Бородач Ранг пользователя
                Бородач
                0
                Сегодня, 08:42
                Цитата: Владимир_2У
                Цитата: Бородач
                Я могу ошибаться, но после ВМВ войны никто не объявлял, одни спецоперации.

                Да, вы ошибаетесь. Как минимум по поводу Кореи и Вьетнама. hi

                По поводу Вьетнама вряд ли. Вьетнамов было два: Северный и Южный. Это спецоперация.
                В Корее была война. Но там Сталин лоханулся, и Запад его обжулил: протащил ввод "войск ООН" на Совбезе. В Корее воевали войска КНДР и войска ООН (НАТО).
    3. Николай310 Ранг пользователя
      Николай310
      +9
      Сегодня, 06:14
      Да, только во главе России не Сталин, а любитель переговоров и "свой буржуинский"...
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        -7
        Сегодня, 06:25
        Ну что ж вы такой плаксивый? Не устаёте от собственного нытья?
    4. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +7
      Сегодня, 06:14
      А вот этих в плен не брать.
      1. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        +2
        Сегодня, 06:24
        А их и не берут . Сразу в расход там же на лбс
    5. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +4
      Сегодня, 06:36
      Во время второй мировой, судя по мемуарам, румыны как вояки были навоз, мягко говоря. Думается немногое изменилось с тех времен.
    6. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +7
      Сегодня, 06:40
      Спасибо Путину, с его "красными линиями" которые оказались коричневыми. И на которые откровенно писают западные жучки. Все уже на западе поняли, что такое Путин. Не имея смелости ответить всяким западным шавкам, свою злобу вымещает на патриотах внутри России- Стрелков, Суровикино, Пригожин, Уткин.
      В будущем мы узнаем сколько это на самом деле "87%" , а пока имеем то, что имеем. Думаю скоро участь Белгорода уготована Москве, после поставок дальнобойных овских ракет. Зато в Киев западная шваль приезжает ни чего не боясь. У нас же Путин...
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +1
        Сегодня, 07:03
        Зачем же уподобляться аквариумной рыбке?
        Начав СВО, всем с самого начала было известно, что против нас не одна Украина. Смелость как раз нужна была немалая, чтобы решиться на такое противостояние.
        Что касается "мы узнаем сколько это на самом деле "87%". Будете утверждать, что у коммунистов "опять отняли победу"?
        1. Хибинский Пластун Ранг пользователя
          Хибинский Пластун
          +1
          Сегодня, 08:37
          Да бог с вами, конечно "верю" да же если б все 146% было бы. А если серьезно- у меня друзья и знакомые по работе перехали в Белгород, 5-8 лет назад и все, с кем списываюсь или созваниваюсь, даже не слышали доброго слова в его сторону. Все понимают, что сейчас происходит, это результат путинских провалов и непробиваемому самомнению- "ведь Минску альтернативы нет?", а Стамбульский договорнячек? К стати Стрелков, как только началось, сразу заговорил о необходимости мобилизации, чтоб был подготовленный резерв и создании теробороны в Белгородской, Курской и Брянской областях, но Путин и егоганнибалы дотянули и время было упущено, сейчас простой люд расхлебывает.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 06:42
      современная «ещё более прогрессивная» Европа идёт войной против России.
      Не просто идет войной, но и надеется "победить". Сегодня румыны и другое отродье лезет на российскую территорию прикрываясь тем, что они "носители румынского языка" и граждане украины, а завтра ждать регулярные войска зарвавшихся европейцев? Самое паршивое заключается в том, что они не опасаются признания их страны прямым участником конфликта. Вот и возникает вопрос - как можно поддерживать дипломатические отношения со странами напрямую (или поставками оружия и спецов) участвующими в боевых действиях против нашей страны? И нужны ли такие отношения с прямым врагом?
      1. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        +1
        Сегодня, 07:15
        И нужны ли такие отношения с прямым врагом?

        Это для России они враги, а для Кремля торговые партнеры.
    8. Быков. Ранг пользователя
      Быков.
      0
      Сегодня, 07:11
      То, что там каждой твари по паре и так было известно, а румыны они или скаклы - это не существенно. Всех их в наш чернозём.
    9. Million Ранг пользователя
      Million
      0
      Сегодня, 08:04
      современная «ещё более прогрессивная» Европа идёт войной против России

      Европа видит,что победители Второй мировой войны живут хуже их,побежденных,вот и прут против нас.
    10. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 08:21
      Сами боевики заявляют о себе как о «гражданах Украины, являющихся носителями румынского языка».

      Как показал опыт Великой отечественной войны, из фашистов, независимо от их национальной принадлежности, получается отличный гумус для полей.
    11. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      0
      Сегодня, 08:40
      Не понимаю гаранта и его присных - на мой взгляд, захваченных иностранных наёмников, также и террористов, нужно ставить к стенке. Понятно, что он не хочет ссориться с западом и с нашими либерастами - так издай указ, что расстреливать наёмников только во время этой военной кампании, то бишь, временно...
    12. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 08:50
      Тут отчасти, виноваты мы сами. Где пленные европейцы, грузинцы и тд? Их нужно вывешивать(как наемников) на площади в г Донецк.

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