«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams

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«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams

Американский танк Abrams больше не "лучший в мире", в Киеве признали, что данная машина совсем не подходит для ведения боевых действий на украинской территории. Ставка на то, что с помощью этих танков можно будет одерживать победы, не сыграла. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на заявления экспертов и военных ВСУ.

На Украине раскритиковали американский танк Abrams. Как оказалось, эти танки, от которых в Киеве ждали побед, очень проблемные и требуют особого ухода. Отдельно упоминается прожорливость двигателей, которым только на то, чтобы запустить, требуется 38 литров горючего, тоже дорогого.



Сложное обслуживание и ремонт – одна из ключевых проблем для ВСУ. В США для восстановления Abrams существует целый завод, где машину даже не ремонтируют, а полностью разбирают и собирают заново. Украинским военным во время боевых действий сделать это нереально, а кормить этого зверя приходится тоннами горючего

- заявляют эксперты.

По опыту применения американских танков в боевых действиях тоже ничего выдающегося не найдено. Если у британского Challenger 2 хоть имеется точная пушка, то у Abrams нет вообще ничего, что можно выделить. Обычный, очень тяжелый танк, сильно уступающий танкам советских образцов по многим параметрам. Украинские военные постоянно жалуются на хрупкую ходовую часть и очень слабую броню, поскольку перед отправкой американцы поснимали с нее дополнительные элементы бронирования, опасаясь, что танки попадут в руки российских солдат.

Танки Abrams стоят на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющей сейчас на Авдеевском направлении. По последним данным, в ходе боев под Бердычами российские войска подбили четыре американских танка.
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    16 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 06:23
      «Сильно уступает советским» —

      — "Советское , значит - лучшее!" ...
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 06:28
      А как же теперь детишки Абрашки? В соколов будут переименовать?))
    3. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +3
      Сегодня, 06:28
      Кто бы сомневался: "Абрамс" -лучший танк для службы в мирное время; на нём даже площадка для игры в мини гольф есть.
    4. Сергей_Моряк Ранг пользователя
      Сергей_Моряк
      +4
      Сегодня, 06:29
      А украинцы наверное думали, что амеры подарят им танки, с оснащенными самыми передовыми технологиями? Сразу было понятно, что получат второсорт. Без современных систем коммуникации, стрельбы и тд.
      1. kosmozoo Ранг пользователя
        kosmozoo
        0
        Сегодня, 06:58
        Без современных систем коммуникации, стрельбы и тд.

        Это как раз тот случай, когда кашу маслом не исправиш.
      2. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 07:20
        Как экспонат для Кубинки и такой сойдет. Осталось всего ничего - захватить целый или хотя бы пригодный к восстановлению.
    5. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +6
      Сегодня, 06:40
      Сколько уже таких открытий они совершили, а ведь так хвастались почти всем что дают. А сколько ещё предстоит переосмыслить.
      1. Pavel73 Ранг пользователя
        Pavel73
        +3
        Сегодня, 06:57
        Они и затеяли всю эту войну, начиная с "майдана", будучи уверенными, что Россия это болото, а Запад это цивилизация. Похмелье будет тяжёлым.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 08:30
        На Украине раскритиковали американский танк Abrams. Как оказалось, эти танки, от которых в Киеве ждали побед, очень проблемные и требуют особого ухода.

        Цитата: Вадим С
        Сколько уже таких открытий они совершили, а ведь так хвастались почти всем что дают. А сколько ещё предстоит переосмыслить.

        Представляю украинские удивлённые глаза, когда до них Фы-16, наконец-то, долетят...
        Украине глаза в обычный вид можно уже не возвращать - ещё с "Байрактаров" с такими ходят.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:50
      Сначала молились на них и планировали с помощью их победить, а теперь увидели в этом "чуде техники" столько недостатков, что сами опешили. Вы уж определитесь нужны они вам или нет, а может попросите американцев создать танк исключительно под вас? С вас станется.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:54
        Цитата: rotmistr60
        а может попросите американцев создать танк исключительно под вас?

        "Нет, сынок! Это фантастика1" (из рекламы) laughing
      2. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        +4
        Сегодня, 07:01
        Танк в виде "боевого хряка". У укров мозги атрофировались после майдана, у наших гипер манагеров правда тоже, после 1991 года. Ну зато хоть печенюшек поели и сплясали боевой гопак в кастрюлях. Тут вспомнился анекдот.
        Все боялись что после Чернобыля у населения Украины начнут вырастать вторые головы, а оказалось что выросли головы без мозгов. Рогуль-селюк он и есть рогуль, хоть и кричит что типа "козацького роду". Правда ни кто до сих пор не знает с какого перепугу галицийские рогули вдруг стали казаками. Запорожцы периодически ходили в Галицию и сажали на кол рогулей за все их фокусы когда те приходили с польскими панами в Малороссию.
    7. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 07:01
      Америкосы в рекламе сильны, могут любой никчемный товар разрекламировать и продать. Потом еще раз догнать и еще продать.
    8. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +1
      Сегодня, 07:13
      Эти танки пытались применять не по назначению. Их конструировали для сдерживания "Рывка к Ла-Маншу". Задачей было быстро по хорошей дороге выйти на позицию, и оттуда расстреливать все, что на них движется, в то время как лобовая броня позволяет игнорить все, что в нее прилетает. Никто не планировал передвижения по раскисшему чернозему по неразведанной местности с возможностью подставить под удар бочину. Да еще и ослабление лобовой брони путем замены секретных композитных элементов на кондовую горячекатанную сталь. А уж про дроны, способные прилететь в тонкую крышу МТО, при конструировании точно не задумывались. Так что, скорее всего, "дело было не в машине"©. Да и те, кто "сидел в кабине"©, тоже не дотягивают до уровня нормально натренированного американского экипажа.
    9. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 08:05
      "...в Киеве признали, что данная машина совсем не подходит для ведения боевых действий на украинской территории. "

      Что, к слову, с самого начала заявляли сами американцы.

      Наверное, Россия занимает первое место в мире по уничтожению наибольшего количества типов танков. Ну кто еще уничтожал и Абрамсы, и Челенджеры и Леопарды, да еще в пределах одного конфликта? Так что в книгу рекордов можно внести строку, правда, это же теперь вражеская книга, кажется.
    10. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      0
      Сегодня, 08:33
      Интересно, если этот "целый завод" в штатах по тем или иным причинам перестанет существовать, что будет с абрамсами?

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