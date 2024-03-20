Саратовский губернатор сообщил об отражении беспилотной атаки на Энгельс
Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщает о том, что на область была предпринята атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целью атаки был город Энгельс. Напомним, что в этом городе базируются российские стратегические ракетоносцы.
В 5:22 московского времени глава региона опубликовал сообщение о том, что в четвёртом часу утра беспилотники неприятеля были уничтожены в районе Энгельса. Роман Бусаргин отмечает, что чётко, своевременно и эффективно сработала система ПВО.
Губернатор Саратовской области:
А в первом часу ночи губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о полном восстановлении электроснабжения Курска, которое было нарушено в результате атаки с украинской стороны.
Старовойт сообщает, что атака осуществлялась с применением переделанной под ударную ракеты комплекса С-200. Ракета была сбита системой ПВО, её обломки упали на несколько домов, повредив кровлю и линии электроснабжения.
Как видно, киевский режим, не имея успеха на фронте и не реализовав планов по прорыву границу России в Курской и Белгородской областях, пытается нарастить активность беспилотных атак на объекты в РФ, включая отдалённые от украинской границы регионы - ту же Саратовскую область.
- ТГ/Роман Старовойт, ТГ/Роман Бусаргин
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