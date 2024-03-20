Саратовский губернатор сообщил об отражении беспилотной атаки на Энгельс

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Саратовский губернатор сообщил об отражении беспилотной атаки на Энгельс

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщает о том, что на область была предпринята атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целью атаки был город Энгельс. Напомним, что в этом городе базируются российские стратегические ракетоносцы.

В 5:22 московского времени глава региона опубликовал сообщение о том, что в четвёртом часу утра беспилотники неприятеля были уничтожены в районе Энгельса. Роман Бусаргин отмечает, что чётко, своевременно и эффективно сработала система ПВО.



Губернатор Саратовской области:

Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.

А в первом часу ночи губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о полном восстановлении электроснабжения Курска, которое было нарушено в результате атаки с украинской стороны.


Старовойт сообщает, что атака осуществлялась с применением переделанной под ударную ракеты комплекса С-200. Ракета была сбита системой ПВО, её обломки упали на несколько домов, повредив кровлю и линии электроснабжения.

Как видно, киевский режим, не имея успеха на фронте и не реализовав планов по прорыву границу России в Курской и Белгородской областях, пытается нарастить активность беспилотных атак на объекты в РФ, включая отдалённые от украинской границы регионы - ту же Саратовскую область.
  • ТГ/Роман Старовойт, ТГ/Роман Бусаргин
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8 комментариев
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  1. Ralex Ранг пользователя
    Ralex
    +1
    Сегодня, 06:33
    Не первое нападение на наш объект стратегической ядерной триады.Бодро рапортуют об отражении атаки.А вот интересно,если в соответствии со своей доктриной быстрого глобального удара США нанесут удар по всем нашим базам? Тоже наверное будут раздумывать,героически отражая атаку? Ну а что такого,ядерного удара же не было.
  2. Комментарий был удален.
  3. ААК Ранг пользователя
    ААК
    +6
    Сегодня, 06:59
    Господа модераторы, а что случилось? Правда глаза уколола? Ну пойте дальше своё любимое "... всё хорошо, прекрасная маркиза..."
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 07:00
    Пока у них имеется, что запускать будут продолжать это делать и делали бы даже при нормальном положении для себя на ЛБС. Мы отвечаем точечно, а может пришло время снести к чертовой матери центр Киева с административными зданиями и не в ночное время. А то получается как-то непропорционально - они убивают наше гражданское население, а мы стесняемся разнести их знаковые места в крупных городах.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:06
      Цитата: rotmistr60
      а может пришло время снести к чертовой матери центр Киева с административными зданиями
      Такое время уже наступило с момента самого первого налета беспилотникоа на российские города
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 07:57
        Да без проблемм, наверное. Только нужно войну обьявить или им, или нам recourse
  5. al3x Ранг пользователя
    al3x
    0
    Сегодня, 07:21
    Надо срочно выразить обеспокоенность.
  6. Андрей1978 Ранг пользователя
    Андрей1978
    +1
    Сегодня, 07:31
    Сами не летаем и другим не дадим! Расчетам ПВО СПАСИБО!
  7. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    0
    Сегодня, 07:54
    Разумным ответом на обстрелы городов Донбасса и приграничных с окраиной городов и посёлков России были бы удары по административным зданиям Киева, Львова и других областных центров окраины. В том же Киеве разрушить здания рады, правительства, министерства обороны...Продолжают обстреливать наши города и посёлки - разворотить весь центр Киева и т. д. Сравнять с землёй, скажем, центр Львова. Дальше продолжают обстрелы - равнять центры других круных городов укропов. Но этого нет и не будет, так как наш сладкоголосый гарант и те, кто за ним, видимо, надеются заключить очередной договорняк и замирить наших буржуев с забугорными... Ну, не хочет он и те, чьи хотелки он выполняет, дальше ссориться с западом! А свой народ, снова оставивший его на вершине власти в государстве, перебьётся... Донбасс обстреливали 8 лет, хотя гарант мог после возвращения Крыма сразу вернуть и Донбасс - Совет Федерации разрешил ему ввод войск. Но гарант напугался и оставил всё как есть. Потом нам объяснил, что его "обманули". Чего ждать от него дальше? Подозреваю, что только следующих многословных объяснений очередных обманов, провалов...

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