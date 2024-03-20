Умеров: Украина получит от западных партнёров артиллерийские снаряды и зенитные ракеты
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Украина получит от западных партнеров артиллерийские снаряды и ракеты к системам ПВО, такое решение принято по итогам очередного "Рамштайна", сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Очередное заседание контактной группы по Украине закончилось, как и предполагалось, кучей обещаний от США и Европы, поскольку реально передавать нечего. Впрочем, в Киеве эти обещания уже подали как очередную перемогу. Как заявил Умеров, Запад планирует новые поставки артиллерийских снарядов, так необходимых ВСУ. Первые боеприпасы должны поступить на Украину через две недели. Но главного украинский министр не сказал. Все дело в том, что Киев начнет получать снаряды в рамках чешской инициативы, всего планируется передать Украине 800 тысяч снарядов малыми партиями до конца года. Не сразу и много, а помаленьку и в течение длительного времени.
Боеприпасы ― то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны
- заявил Умеров.
Среди других "побед" Киева можно отметить присоединение Люксембурга к "артиллерийской коалиции". Что будет поставлять Украине это карликовое государство, в армии которого меньше одной тысячи человек, не понятно. Еще одно "достижение" - к военной помощи Украине присоединилось Косово, пообещав передать партию минометных снарядов.
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