Умеров: Украина получит от западных партнёров артиллерийские снаряды и зенитные ракеты

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Умеров: Украина получит от западных партнёров артиллерийские снаряды и зенитные ракеты

Украина получит от западных партнеров артиллерийские снаряды и ракеты к системам ПВО, такое решение принято по итогам очередного "Рамштайна", сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Очередное заседание контактной группы по Украине закончилось, как и предполагалось, кучей обещаний от США и Европы, поскольку реально передавать нечего. Впрочем, в Киеве эти обещания уже подали как очередную перемогу. Как заявил Умеров, Запад планирует новые поставки артиллерийских снарядов, так необходимых ВСУ. Первые боеприпасы должны поступить на Украину через две недели. Но главного украинский министр не сказал. Все дело в том, что Киев начнет получать снаряды в рамках чешской инициативы, всего планируется передать Украине 800 тысяч снарядов малыми партиями до конца года. Не сразу и много, а помаленьку и в течение длительного времени.



Боеприпасы ― то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны

- заявил Умеров.

Среди других "побед" Киева можно отметить присоединение Люксембурга к "артиллерийской коалиции". Что будет поставлять Украине это карликовое государство, в армии которого меньше одной тысячи человек, не понятно. Еще одно "достижение" - к военной помощи Украине присоединилось Косово, пообещав передать партию минометных снарядов.
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    8 комментариев
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    1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:49
      [Среди других "побед" Киева можно отметить присоединение Люксембурга к "артиллерийской коалиции". Что будет поставлять Украине это карликовое государство, в армии которого меньше одной тысячи человек, не понятно. Еще одно "достижение" - к военной помощи Украине присоединилось Косово, пообещав передать п]
      С миру по нитке - хо хлам рубаха!
      А все то, что западникам уже нечего передавать хо хлам, мы уже очееень давно слушаем
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:58
        Ну, раз уж сам Люксембург отважился - теперь точно могут считать, что " переможуть"
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 07:12
          Цитата: Егоза
          Ну, раз уж сам Люксембург отважился
          Больше всего меня беспокоил Люксембург. И ещё Эстония wink
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 08:14
            А все то, что западникам уже нечего передавать хо хлам, мы уже очееень давно слушаем

            Ну передавать всегда есть чего... Ну например, своё утильное "дepbмо"... Зачем тратиться на его утилизацию, если на Украине всё бесплатно утилизируют... Правда вместе с солдатами ВСУ... am
      2. bayard Ранг пользователя
        bayard
        0
        Сегодня, 08:02
        Цитата: ваш вср 66-67
        Среди других "побед" Киева можно отметить присоединение Люксембурга к "артиллерийской коалиции". Что будет поставлять Украине это карликовое государство, в армии которого меньше одной тысячи человек,

        Одним из достижений стало согласие Греции поставить орудия 155 мм. времён ВМВ и снарядов к ним . А так же ещё чего то .
        Но на самом деле не до смеха - хитростью , обманом , шантажом и уговорами страны НАТО всё больше втягиваются в уже прямой военный конфликт с Россией . И если такое случится , то снарядов то у них действительно мало осталось , и солдатики у них те ещё "Рэмбо" ... но у НАТО даже без США огромное превосходство в боевой авиации , у них есть ОТРК и достаточно большое количество РСЗО "Хаймарс" и их гусеничных аналогов .
        И раз они решились на открытое вмешательство , то рано или поздно дело дойдёт до ядерной эскалации . А раз так , то и начинать разговор с ними следует сразу с всесокрушающего ядерного удара . Причём сразу по всем странам НАТО . И по тем , кто за океаном - КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .
        И не ракетками , не МБР .
        Всё решат приливные волны Морского Царя .
        И немножко ракет для добития уцелевших .
        Всё закончится не быстро , а очень быстро .
        Зачем нам это НАТО , если оно невменяемо ?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:02
      «Всего планируется передать Украине 800 тысяч снарядов малыми партиями до конца года. Не сразу и много, а помаленьку и в течение длительного времени» —

      — Хвост будут рубить по частям ...
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:18
      Люксембург и Косово это конечно мощно, поэтому наверное так рад Умеров услышав еще о двух "союзниках". Снаряды конечно Запад будет поставлять в рамках своих возможностей, как и ракеты и не только для ПВО. Конечно большое желание, чтобы все это "добро" уничтожалось еще не доехав до ЛБС.
    4. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      -1
      Сегодня, 07:24
      Накормили соловья баснями, а он и запел.

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